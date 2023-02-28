Как привлечь пользователей в мобильное приложение: все о User Acquisition

Привлечение пользователей или User Acquisition (UA) — маркетинговый процесс, направленный на увеличение аудитории мобильного приложения, сайта, бизнес-платформы или лендинга за счет платных и бесплатных каналов трафика. UA применимо для Google Ads (UAC), Apple Search Ads и социальных сетей (Facebook,Instagram, TikTok и др.), подойдет для App Store Optimization, собственных медиа, гостевых блогов и т.д. В RadASO по собственному опыту знают, что в мобильном маркетинге User Acquisition очень важен для рекламодателей. Он лучше всего позволяет найти новых клиентов и выйти на перспективные рынки.
User Acquisition является эффективным процессом для пользователей: тех, которые не ищут новые приложения в сторах, и тех, кто уже пытался найти приемлемые решения.
Преимущества User Acquisition
- Организация процесса. UA демонстрирует, какие маркетинговые подходы помогают находить новых клиентов, как рекламные кампании конвертируются в реальные загрузки. Это помогает оптимизировать маркетинговую стратегию.
- Smart-управление бюджетом. Действенные методики привлечения пользователей дают понимание целесообразности затрат: где их следует сократить, а где увеличить — с учетом выгодной рекламы.
- Эффективное планирование. Компания, выстраивающая стратегию привлечения пользователей в соответствии с результатами своих UA-исследований, может значительно лучше рассчитывать маркетинговую активность.
- Рост дохода. Внедрение User Acquisition подразумевает рост трафика. Соответственно, количество пользователей мобильного приложения оказывает прямое влияние на финансовые показатели.
- Развитие стратегии. Данные, полученные благодаря UA-кампаниям, рассказывают о вашей целевой аудитории и ее потребностях. Это, в свою очередь, способствует развитию общей маркетинговой стратегии.
Основные типы User Acquisition кампаний
1. Платный User Acquisition
Помогает бренду увеличить охват рынка и используется в каналах с прямым откликом (direct response): Google Ads (UAC), Apple Search Ads, Meta (Facebook, Instagram), TikTok. Такая реклама может быть разной по форме: от простого текстового сообщения до сложного художественного дизайна или видео.
Платные кампании почти всегда приводят к росту органических показателей, то есть к увеличению бесплатной аудитории.
Следует обратить внимание на два направления платного UA:
Google UAC (Universal App Campaigns)
Универсальная рекламная кампания в Google Ads, специально для мобильных приложений. Рекламные объявления позволяют не обеживаться в креативах и транслируются на всех возможных каналах — поиск, Youtube, Google Play, контекстные сети. Большинство настроек полностью автоматические, но Google UAC работает по алгоритму машинного обучения или искусственного интеллекта, поэтому нужно время, чтобы «научиться» находить оптимальную целевую аудиторию.
Настройка UAC-кампаний на первом этапе довольно простая и интуитивно понятная.
Для создания качественных объявлений, которые не попадут в бан, следуйте рекомендациям Google App Campaign.
Apple Search Ads (ASA)
Инструмент рекламы мобильных приложений, один из самых популярных методов привлечения пользователей для приложений iOS. Позволяет размещать объявления в верхней части страницы результатов поиска App Store для iPhone и iPad.
Apple Search Ads предлагает расширенный вариант ценообразования, основанный на стратегии цены за нажатие (CPT). Рекламодатель платит только за клик на объявление, что означает более высокие результаты с меньшими вложениями. Такую рекламу видят максимально релевантные пользователи благодаря тому, что ASA позволяет таргетироваться по ключевым словам, а не интересам или поведению.
2. Бесплатный User Acquisition: App Store Optimization
App Store Optimization (ASO) — это процесс оптимизации вашего мобильного приложения в Apple App Store и Google Play для повышения органического трафика. ASO направлена на улучшение позиций приложения в поисковой выдаче, увеличение конверсии, установок, а также повышение рейтинга приложения, что в свою очередь улучшает его видимость. Создается единый постоянный цикл. Чем выше место приложения в категории, тем больше пользователей вы получите.
Если разобрать ASO на маленькие составляющие, можно сказать, что это работа со всеми аспектами мобильного приложения — от метаданных и графики, до отзывов и оценок.
- ASO-инструменты помогают найти новые релевантные поисковые запросы для работы с ASA, и наоборот — discovery-кампании в ASA позволяют расширить семантическое ядро при работе с ASO.
- Высококачественное ASO обеспечивает высокую конверсию из просмотров в установки за счет воплощения графических гипотез и оптимизированных заголовков, а также высокая конверсия уменьшает стоимость инсталляции в ASA.
- За счет запуска платных UA-источников улучшается индексация приложения. Например, для нового приложения в Google Play сразу нужно запускать UAC, что ускорит его индексацию и увеличит органическую видимость по позициям.
3. Собственные медиа-ресурсы
Используйте собственные медиа-платформы для маркетинга среди уже существующих пользователей. Речь идет о блоге, сайте, профиле в социальных сетях и даже email-рассылке.
Постоянное развитие собственных медиа-ресурсов повысит осведомленность о мобильном приложении вашего бренда. Таргетированная реклама для уже существующих пользователей сайта увеличивает вероятность конверсии в мобильное приложение. Кроме того, лояльные пользователи с большей вероятностью порекомендуют ваше приложение другим.
Этот метод привлечения пользователей работает не мгновенно и скорее относится к системным решениям, но все же имеет свой результат. Преимущество работы с собственными медиа-ресурсами состоит в том, что у вас нет никаких финансовых или ротационных ограничений, и в собственном поле маркетинга вы не имеете конкурентов.
Выводы
Привлечение пользователей мобильного бизнеса через платные каналы спасает при снижении органической активности и является важной составляющей для дальнейшего роста, поэтому:
- Не экономьте на платных вариантах User Acquisition: Google UAC и Apple Search Ads.
- Оцените достоинства бесплатного App Store Optimization (ASO).
- Учтите, что в сочетании платных и бесплатных инструментов User Acquisition достигаются наилучшие результаты.
- Не стоит пренебрегать собственными медиа-ресурсами — это существенное преимущество в деле UA.
User Acquisition — действенный инструмент в высококонкурентной среде мобильных приложений.
Следует помнить, что кампании по привлечению пользователей не являются панацеей, ограниченной всего одним запуском. Успех в этом деле требует глубокого анализа, постоянной оптимизации, тестирования и стратегического подхода.
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