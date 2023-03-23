История успеха приложения OkTalk: рост количества загрузок на рынке США и Франции

Услуга: App Store Optimization. Ниша: мобильное приложение. Команда: Ярослав Воронa, ASO-специалист; Максим Мельник, ASO Team Lead; Екатерина Бухарова, Project Manager.

Кто клиент

OkTalk — мобильное приложение для быстрого перевода текста и голоса на более чем 90 языков. Пользователь может настроить приложение под свои потребности и вкусы — OkTalk поддерживает множество различных диалектов, а также позволяет выбрать комфортный для восприятия голос — мужской или женский. Никаких трудностей перевода — приложение подберет корректные слова в переводе в зависимости от контекста.

Цели продвижения

Для клиента было важно увеличить количество загрузок за счет ASO. Чтобы достичь лучших результатов, мы решили сконцентрироваться на странах, где подобные приложения пользуются популярностью.

Решение и действия команды

В первую очередь команда RadASO провела анализ конкурентов, чтобы иметь полную картину ниши. На основе данных о количестве загрузок конкурентных приложений мы определили приоритетные страны для оптимизации. Доли рынка этой ниши на графике ниже.

Следующим этапом стал сбор семантического ядра в выбранных странах и подготовка метаданных. Чтобы собрать максимально точное семантическое ядро, мы отобрали релевантных конкурентов во всех странах, которые определили приоритетными для продвижения.

Очень важно, чтобы приложение соответствовало той или иной стране. Название, скриншоты, цветовая гамма, текстовые метаданные — все это может сильно отличаться. Кроме того, в одной и той же стране могут быть популярны несколько языков (крос-локали). Об этом важно помнить при составлении семантики.

Так, для метаданных в США помимо английского мы задействовали такие кросс-локали — Spanish (Mexico), Russian, Arabic, Chinese (Simplified). Это позволило нам использовать втрое больше запросов.

Также мы проработали локали English (Canada), English (U.K.), English (U.S.), French, French (Canada).

Отдельной стратегией был выбор ключевых фраз, которые имеют большую популярность, но мало приложений в топе. Благодаря этому нам удалось получить высокие позиции сразу после первого релиза.

Результаты продвижения

После релиза приложение улучшило свои позиции, поднявшись в поисковой выдаче. Мы получили увеличение установок в США на 130% и во Франции на 700%.



Выводы

Анализ конкурентов и ниши — важнейший шаг на пути успешной оптимизации:

мы собрали 100% конкурентов;

использовали все 5 локалей, доступных в США* на моент реализации кейса (сейчас там начала действовать также French локаль);

первоочередно покрыли популярные запросы, где мало конкурентов в выдаче.

Благодаря такому подходу нам удалось достичь результата на наиболее приоритетном рынке — США.