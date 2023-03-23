Історія успіху додатку OkTalk: зростання кількості завантажень на ринку США і Франції

Поcлуга: App Store Optimization. Ніша: мобільний застосунок. Команда: Ярослав Воронa, ASO-спеціаліст; Максим Мельник, ASO Team Lead; Катерина Бухарова, Project Manager.

Хто клієнт

OkTalk — мобільний застосунок для швидкого перекладу тексту та голосу понад 90 мовами. OkTalk підтримує безліч різних діалектів, а також дозволяє обрати комфортний для сприйняття голос — чоловічий або жіночий. Жодних труднощів перекладу — застосунок підбере максимально коректні слова перекладу в залежності від контексту.

Цілі просування

Для клієнта важливо було збільшити кількість завантажень за рахунок ASO. Щоб досягти кращих результатів, ми вирішили сконцентруватися на країнах, де подібні програми користуються популярністю.

Рішення та дії команди

Першочергово команда RadASO провела аналіз релевантних конкурентів, аби мати повну картину ніші. На основі даних щодо кількості завантаженнь конкурентних додатків ми визначили пріорітетні країни для оптимізації. Долі ринку цієї ніші на графіку нижче.

Наступним етапом робіт був збір семантичного ядра в обраних країнах та підготовка метаданих.

Щоб зібрати максимально точне семантичне ядро, ми відібрали релевантних конкурентів в усіх країнах, які визначили пріоритетними для просування.

Дуже важливо, щоб застосунок був близький і зрозумілий мешканцям певної країни чи регіону: назва, скріншоти, кольорова гамма, текстові метадані — все це може сильно відрізнятись. Крім того, в одній країні можуть функціонувати декілька мов (крос-локалі). Про це важливо пам’ятати при складанні семантики.

Для метаданих в США ми задіяли такі кросс-локалі — Spanish (Mexico), Russian, Arabic, Chinese (Simplified). Що дало нам змогу використати втричі більше запитів.

Також ми опрацювали локалі English (Canada), English (U.K.), English (U.S.), French, French (Canada).

Окремою стратегією був вибір ключових фраз, які мають велику популярність але мало застосунків в топі. За рахунок цього нам вдалось отримати високі позиції одразу після першого релізу.

Результати просування

Після релізу додаток покращив свої позиції, піднявшись у видачі. Нам вдалось збільшити завантаження в США на 130% та у Франції на 700%.

Висновок

Аналіз конкурентів та ніші — важливий першочерговий крок для успішної оптимізації:

ми зібрали 100% конкурентів;

використали усі 5 локалей доступних на той момент у США (зараз там почала діяти ще й French локаль);

першочергово покрили популярні запити, де мало конкурентів у видачі.

За рахунок такого підходу нам вдалось досягти результату на найбільш пріоритетному ринку — США.