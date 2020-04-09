Мобайл

Зачем нужна платформа Apple Search Ads при продвижении мобильного приложения
Георгий Рябой
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До середины 2016 создатели мобильных приложений могли давать рекламу в iAD — мы также использовали эту платформу при продвижении аппов. Но уже в сентябре того же года открылась регистрация для всех желающих в программе Apple Search Ads (ASA) в США.

После трех волн распространения инструмента платформа стала доступна уже в 46 странах, в том числе в Восточной Европе (в 2019 году), и мы с ней сразу начали активно работать — читайте свежий кейс по продвижению OLX с помощью Apple Search Ads. В России инструмент доступен с 27 апреля, первые кампании будут запущены уже 4 мая.

Инструмент относительно новый и мы попросили CEO Netpeak RadASO Радомира Новковича разоблачить популярные стереотипы, связанные с ASA. Радомир ведет популярный канал Rad ASO и недавно основал группу Apple Search Ads в телеграме для специалистов по продвижению мобильных приложений.

Итак, зачем нужна реклама в ASA и так ли хороша эта платформа, как о ней говорят? 

❌ Трафик в Apple Search Ads дешевле, чем в других каналах

На самом деле — нет. Инсталлы в ASA часто обходятся дороже, чем в Facebook, Google Ads и других каналах, проверено наблюдениями за десятками проектов.

Посмотреть средние цены за инсталл из ASA по разным категориям в разных странах вы можете по ссылке.

❌ Реклама в Search Ads приносит больше трафика

Тоже нет. В Search Ads приложение можно показывать только в AppStore и только по запросам, которые пользователи там вводят. В Facebook и Instagram можно показывать рекламу в любой момент, когда человек листает ленту, а пользователи делают это гораздо чаще, чем ищут что-то в AppStore. То есть в Search Ads потенциального клиента можно поймать только в тот момент, когда он там на самом деле что-то ищет.

✔️ Вы можете получить данные по конверсии поисковых запросов для целей ASO

ASA отличный инструмент, чтобы понять какие запросы лучше всего конвертятся в инсталлы, а затем использовать их в тайтле на AppStore и таргетироваться по ним в рамках вашей ASO-стратегии.

✔️ Расширение семантического ядра

Если вы будете использовать BroadMatch или SearchMatch, Apple сам будет находить для вас поисковые запросы, которые вы потом можете использовать в ASO, чтобы показываться по ним бесплатно.

✔️ Получение более качественных и целевых инсталлов

Установки из ASA более релевантные, так как юзер в этот момент как раз искал новое приложение, то есть он хотел установить приложение и увидел рекламу. В то же время в Facebook  пользователь случайно видит приложение в ленте и может установить его просто из любопытства, а не потому что оно ему сейчас нужно.

✔️ Отжим трафика у конкурентов по их названию

Вы можете оказаться в результатах поиска по названию конкурента выше самого конкурента и «отжать» у него несколько процентов его целевой аудитории. Другой такой возможности я не знаю.

✔️ Защита собственного бренда

Если у вас популярное название и вы не хотите, чтобы кто-то другой был выше вас по вашему же бренду — придется занимать это рекламное место своим объявлением. Таким образом вы будете частично каннибализировать свой же трафик.

Читайте подробно о каннибализации (или скликивании) трафика.

✔️ А/B-тесты скриншотов

К сожалению, в отличие от Google Play, в AppStore нельзя проводить А/B-тесты иконок, скриншотов и текстов описаний, поэтому единственной возможностью потестить скрины остается Search Ads, где вы можете выбрать: какие именно картинки показывать в рекламе и таким образом сравнивать конверсию.

✔️ Определение ценности запросов

Apple позволяет прямо в приложении получать информацию о том, по какому ключевому слову пришел пользователь, если это был инсталл из Search Ads. Таким образом можно отправлять эту информацию в вашу систему аналитики (Amplitude или Firebase) и смотреть LTV в разрезе ключевых слов. Так же можно сразу на старте подстраивать онбординг в приложении под цели пользователя.

Запомнить

В целом, Apple Search Ads (ASA), наверное, в равной степени можно отнести как к источникам привлечения платного трафика, так и к инструментам ASO. Посудите сами, именно с помощью ASA можно:

  • анализировать популярность поисковых запросов (Search Ads Popularity);
  • наполнять семантическое ядро новыми фразами, которые предлагает сам Apple;
  • определять релевантность поисковых запросов по конверсии в установки;
  • защищать позиции собственного бренда в поиске;
  • тестировать скриншоты и еще многое другое.

То есть ASO и ASA неразрывно связаны. Точнее, грамотная настройка рекламы в ASA значительно повышает эффективность ASO.

Недавно Netpeak запустил новую услугу «ASO с оплатой за результат» — заказать её, а также продвижение в Apple Search Ads можно через форму:

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Георгий Рябой

Главный в Netpeak Journal.
В личном архиве с 2004 года — публикации в газетах и журналах, вычитка книг, несколько сборников, копирайтерские галеры новостных сайтов, должности редактора ленты и администратора форума, букет спецпроектов.

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