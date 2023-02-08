Рост конверсии из показов в установки за счет улучшения графики — кейс приложения SteuerGo
Ниша: мобильное приложение.
Команда: Ярослав Воронa, ASO-специалист; Максим Мельник, ASO Team Lead; Александра Курченко, Project Manager.
Кто клиент
SteuerGo — мобильное приложение, которое позволяет создать налоговую декларацию онлайн и быстро ее подать, а также вернуть остаток оплаченных средств на свой счет.
Цели продвижения
У приложения был низкий коэффициент конверсии из показов в установки. Основной целью было решить эту проблему. Действия команды
Для решения такой задачи мы использовали CRO Loop, позволяющий системно подойти к повышению конверсии для приложения.
CRO Loop — это итерационный подход к увеличению коэффициента конверсии с просмотра в установку. Он состоит из нескольких этапов:
- исследование;
- гипотеза;
- выбор приоритетных действий;
- создание нужных креативов и объектов в приложении;
- тестирование;
- оценка результата.
Что же мы сделали?
Сначала проанализировали нишу, основных конкурентов и отзывы пользователей. На основе анализа выделили ключевые преимущества приложения. Пользователи отмечали удобную форму заполнения налоговых деклараций, интуитивно понятный интерфейс и оперативную поддержку.
Затем мы провели брейнсторм и составили перечень гипотез для улучшения графики приложения. Текстовое ASO у клиента было проработано хорошо. И мы сконцентрировались на графике — это одна из основных точек роста. Мы предложили изменить подписи и выделить информацию о сумме денег, которую пользователи могут получить, заполнив декларацию. Также добавили награды и заслуги приложения на одном из первых скриншотов, чтобы увеличить уровень доверия пользователей. Согласовали новые идеи с клиентом и подготовили техническое задание дизайнеру. После отрисовки новых скриншотов мы запустили A/B тесты для двух сторов, и они показали хороший результат.
Результаты продвижения
В App Store конверсия выросла на 40 установок в месяц и 500 в год.
Не менее успешные результаты получились в Google Play. Конверсия выросла на 230 установок в месяц и 2800 в год.
Такой результат удалось получить благодаря новому подходу команды RadASO к работе с графикой и слаженному взаимодействию с клиентом.
Отзывы о сотрудничестве
Александра Курченко, Project Manager
Вначале сотрудничества мы подготовили объем работ на последующие три месяца. Непосредственно перед стартом работ провели встречу с клиентом, чтобы убедиться, что мы на одной волне. Это помогло нам работать в команде, быстро находить и согласовывать решения разных вопросов. Приятно работать с клиентами, которые понимают все технические аспекты нашей работы, и с командой профессионалов RadASO.
Мы планируем продолжать сотрудничество и уже согласовали план работ на следующие месяцы. Уверена, что наш подход принесет хорошие результаты. Вся наша команда благодарна за доверие и поддержку украинского бизнеса.
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