Рост конверсии из показов в установки за счет улучшения графики — кейс приложения SteuerGo

Рост конверсии из показов в установки за счет улучшения графики — кейс приложения SteuerGo

Услуга: App Store Optimization. Ниша: мобильное приложение. Команда: Ярослав Воронa, ASO-специалист; Максим Мельник, ASO Team Lead; Александра Курченко, Project Manager.

Кто клиент

SteuerGo — мобильное приложение, которое позволяет создать налоговую декларацию онлайн и быстро ее подать, а также вернуть остаток оплаченных средств на свой счет.

Цели продвижения

У приложения был низкий коэффициент конверсии из показов в установки. Основной целью было решить эту проблему. Действия команды

Для решения такой задачи мы использовали CRO Loop, позволяющий системно подойти к повышению конверсии для приложения.

CRO Loop — это итерационный подход к увеличению коэффициента конверсии с просмотра в установку. Он состоит из нескольких этапов:

исследование;

гипотеза;

выбор приоритетных действий;

создание нужных креативов и объектов в приложении;

тестирование;

оценка результата.

Что же мы сделали?

Сначала проанализировали нишу, основных конкурентов и отзывы пользователей. На основе анализа выделили ключевые преимущества приложения. Пользователи отмечали удобную форму заполнения налоговых деклараций, интуитивно понятный интерфейс и оперативную поддержку.

Затем мы провели брейнсторм и составили перечень гипотез для улучшения графики приложения. Текстовое ASO у клиента было проработано хорошо. И мы сконцентрировались на графике — это одна из основных точек роста. Мы предложили изменить подписи и выделить информацию о сумме денег, которую пользователи могут получить, заполнив декларацию. Также добавили награды и заслуги приложения на одном из первых скриншотов, чтобы увеличить уровень доверия пользователей. Согласовали новые идеи с клиентом и подготовили техническое задание дизайнеру. После отрисовки новых скриншотов мы запустили A/B тесты для двух сторов, и они показали хороший результат.

Результаты продвижения

В App Store конверсия выросла на 40 установок в месяц и 500 в год.

Не менее успешные результаты получились в Google Play. Конверсия выросла на 230 установок в месяц и 2800 в год.

Такой результат удалось получить благодаря новому подходу команды RadASO к работе с графикой и слаженному взаимодействию с клиентом.

Отзывы о сотрудничестве

Александра Курченко, Project Manager