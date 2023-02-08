Збільшення конверсії з показів в установки за рахунок поліпшення графіки — кейс додатку SteuerGo
Ніша: мобільний застосунок.
Команда: Ярослав Воронa, ASO-спеціаліст; Максим Мельник, ASO Team Lead; Олександра Курченко, Project Manager.
Хто клієнт
SteuerGo — це мобільний додаток, який дозволяє створити податкову декларацію онлайн та швидко її подати, а також повернути залишок сплачених коштів на свій рахунок.
Цілі просування
Додаток мав низький коефіцієнт конверсії з показів у завантаження. Основною метою було вирішити цю проблему.
Дії команди
Для вирішення цього завдання ми використали CRO Loop, що дозволяє системно підійти до підвищення конверсії програми.
CRO Loop — це ітераційний підхід до збільшення коефіцієнта конверсії з перегляду в установку. Він складається з кількох етапів:
- дослідження;
- гіпотеза;
- вибір пріоритетних дій;
- створення необхідних креативів та об’єктів у додатку;
- тестування;
- оцінка результату.
Що саме ми зробили?
Спочатку ми проаналізували нішу та основних конкурентів, а також відгуки користувачів. Завдяки аналізу нам вдалось виокремити ключові переваги застосунку. Користувачі відмічали зручну форму заповнення податкових декларацій, інтуїтивно зрозумілий інтерфейс та оперативну підтримку.
Потім провели брейнсторм і склали перелік гіпотез щодо покращення графіки додатку. Текстове ASO у клієнта було добре пропрацьовано. Тому сконцентрувалися на графіці — це одна з основних точок росту. Зокрема, запропонували змінити підписи, виділити інформацію про суму коштів, які користувачі можуть отримати, заповнивши декларацію. Також додали нагороди і відзнаки додатку на одному із перших скріншотів, аби збільшити рівень довіри користувачів до застосунку.
Нові ідеї були погоджені з клієнтом і втілились у технічне завдання для дизайнера. Після промальовування нових скріншотів ми запустили A/B тести для двох сторів, які показали позитивний результат.
Результати просування
В App Store ми отримали збільшення конверсії на 40 установок на місяць і 500 на рік.
Не менш успішні результати маємо і в Google Play. Конверсія зросла на 230 установок на місяць і 2800 на рік.
Ми досягли такого результату завдяки новому підходу команди RadASOдо роботи з графікою та чіткій взаємодії з клієнтом.
Відгуки про співробітництво
Олександра Курченко, Project Manager
На початку співпраці ми підготували обсяг робіт на наступні 3 місяці. Перед самим стартом провели зустріч із клієнтом і переконалися, що знаходимося на одній хвилі. Це допомогло нам працювати в команді, швидко знаходити та узгоджувати рішення за різними питаннями. Приємно працювати з клієнтами, які розуміють всі технічні аспекти нашої роботи, а також з командою професіоналів RadASO.
Ми плануємо продовжувати співпрацю, і вже затвердили план завдань на наступні місяці. Вірю, що наш підхід принесе хороші результати. Вся команда вдячна за довіру та підтримку українського бізнесу.
Свіжі
Що таке robots.txt і навіщо взагалі потрібний індексний файл
Кожен сайт в топі має сторінку, про існування якої знають тільки роботи і... SEO-фахівці. Це robots.txt чи індексний файл.
Українські сторис-мейкери — глибинне дослідження ринку
Глибинний рісерч роботи спеціалістів зі stories допоможе роботодавцям зрозуміти, чого вимагати та що пропонувати, а спеціалістам — що потрібно вміти та на що можна розраховувати
Розширене відстеження конверсій Google Ads. Принцип роботи та налаштування
Розширене відстеження дозволить точніше фіксувати конверсії та мати більше даних для оптимізації ваших кампаній. Читайте детальний мануал з налаштування через Google Tag Manager