Збільшення конверсії з показів в установки за рахунок поліпшення графіки — кейс додатку SteuerGo

Збільшення конверсії з показів в установки за рахунок поліпшення графіки — кейс додатку SteuerGo

Поcлуга: App Store Optimization. Ніша: мобільний застосунок. Команда: Ярослав Воронa, ASO-спеціаліст; Максим Мельник, ASO Team Lead; Олександра Курченко, Project Manager.

Хто клієнт

SteuerGo — це мобільний додаток, який дозволяє створити податкову декларацію онлайн та швидко її подати, а також повернути залишок сплачених коштів на свій рахунок.

Цілі просування

Додаток мав низький коефіцієнт конверсії з показів у завантаження. Основною метою було вирішити цю проблему.

Дії команди

Для вирішення цього завдання ми використали CRO Loop, що дозволяє системно підійти до підвищення конверсії програми.

CRO Loop — це ітераційний підхід до збільшення коефіцієнта конверсії з перегляду в установку. Він складається з кількох етапів:

дослідження;

гіпотеза;

вибір пріоритетних дій;

створення необхідних креативів та об’єктів у додатку;

тестування;

оцінка результату.

Що саме ми зробили?

Спочатку ми проаналізували нішу та основних конкурентів, а також відгуки користувачів. Завдяки аналізу нам вдалось виокремити ключові переваги застосунку. Користувачі відмічали зручну форму заповнення податкових декларацій, інтуїтивно зрозумілий інтерфейс та оперативну підтримку.

Потім провели брейнсторм і склали перелік гіпотез щодо покращення графіки додатку. Текстове ASO у клієнта було добре пропрацьовано. Тому сконцентрувалися на графіці — це одна з основних точок росту. Зокрема, запропонували змінити підписи, виділити інформацію про суму коштів, які користувачі можуть отримати, заповнивши декларацію. Також додали нагороди і відзнаки додатку на одному із перших скріншотів, аби збільшити рівень довіри користувачів до застосунку.

Нові ідеї були погоджені з клієнтом і втілились у технічне завдання для дизайнера. Після промальовування нових скріншотів ми запустили A/B тести для двох сторів, які показали позитивний результат.

Результати просування

В App Store ми отримали збільшення конверсії на 40 установок на місяць і 500 на рік.

Не менш успішні результати маємо і в Google Play. Конверсія зросла на 230 установок на місяць і 2800 на рік.

Ми досягли такого результату завдяки новому підходу команди RadASOдо роботи з графікою та чіткій взаємодії з клієнтом.

Відгуки про співробітництво

Олександра Курченко, Project Manager