Лилия Квишко

Автор NJ c 2024
Позиция:
ASO Specialist
Компания:
RadASO
Об авторе:
Работает ASO-специалистом в RadASO с 2023 года.

Статьи автора

Кейсы
App Marketing
903 8
Как увеличить установки почти в 2 раза и поднять рейтинг до 4,9 в App Store и Google Play: кейс из ниши Shopping
App Marketing
2997 1
Гайд по запуску In-App Events и Promotional Content в App Store и Google Play
App Marketing
4205 2
Что такое CR, и Как он влияет на эффективность вашего приложения
App Marketing
6513 1
Как продвигать мобильное приложение в App Store в 2025 году. Полное руководство
App Marketing
7846 2
Как продвигать мобильное приложение в Google Play в 2025 году. Полное руководство
