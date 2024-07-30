Эффективные креативы: лайфхаки по тестированию для мобильных приложений
«Я знаю, что половина моего рекламного бюджета тратится насмарку; проблема в том, что я не знаю, какая именно половина» — розничный магнат Джон Вонамейкер сказал это по поводу своего маркетингового бюджета более 100 лет назад. Однако сейчас существует больше возможностей для того, чтобы измерить влияние рекламы на аудиторию и сделать ее более эффективной. Команда RadASO рассказывает, как тестирование креативов может помочь с этим.
Что такое тестирование креативов?
Тестирование креативов в маркетинге — это процесс для испытания различных креативных элементов с целью определения, какие из них наиболее эффективны в достижении целей. Он включает проведение экспериментов с разными форматами контента, дизайном, сообщениями и другими аспектами.
Главная цель тестирования — найти оптимальные комбинации для повышения вовлеченности аудитории, улучшения конверсий и общей эффективности рекламных кампаний.
Приведем пример для лучшего понимания:
Представим, что компания запустила новый продукт — экологичные бутылки для воды. Затем необходимо запустить рекламную кампанию в соцсетях. Основная цель — привлечь как можно больше лидов и увеличить продажи. Для этого команда создает несколько вариантов рекламных объявлений, которые отличаются по элементам, а именно:
- Изображение:
- Вариант A: Фото продукта на белом фоне.
- Вариант B: Визуал в природной среде (например, на фоне степи, леса или пляжа).
- Текст заголовка:
- Вариант A: «Внеси свой вклад в сохранение планеты с нашими экологичными бутылками!»
- Вариант B: «Ваша новая любимая бутылка для воды — стильно и экологично!»
- Призыв к действию (CTA):
- Вариант A: «Заказывай уже сейчас»
- Вариант B: «Узнавай больше»
Далее компания производит запуск нескольких групп объявлений, где каждая группа — это комбинации различных изображений, заголовков и CTA:
- Группа 1. Изображение A, заголовок A, CTA A
- Группа 2. Изображение B, заголовок B, CTA B
- Группа 3. Изображение A, заголовок B, CTA A
- Группа 4. Изображение B, заголовок A, CTA B
Следующим этапом анализируют результаты каждой группы объявлений по ключевым метрикам. Примеры метрик:
- кликабельность (CTR);
- стоимость за клик (CPC);
- конверсии (покупки);
- стоимость за конверсию (CPA);
- вовлеченность (лайки, комментарии, распространение).
Финальный этап — определить на основе собранных данных вариант объявлений, который оказался наиболее эффективным. Например, команда может обнаружить, что комбинация изображения B, заголовка A и CTA B имеет высокие CTR и конверсии.
Этот пример показывает, как тестирование креативов помогает определить наиболее эффективные элементы рекламной кампании.
Зачем проводить тестирование
Тестирование креативов может улучшить эффективность маркетинговых кампаний и помочь достичь ваших бизнес-целей.
5 причин начать проводить тестирование креативов:
- Оптимизация затрат
Понимая какие элементы рекламы приносят наилучшие результаты, можно оптимизировать затраты на маркетинг. Это позволит уменьшить затраты на менее эффективные объявления и вкладывать больше средств в приносящие наивысший ROI.
- Повышение эффективности кампаний
Если знать, какие креативы (изображение, текст, CTA и др.) лучше всего работают, можно сосредоточить ресурсы на наиболее эффективных вариантах и повысить общую эффективность кампаний.
- Измерение эффективности
Конкретные метрики позволяют измерить эффективность элементов рекламных кампаний.
- Лучшее понимание аудитории
Инсайты по поведению ГА важны для бизнеса. Их можно использовать для создания новых идей и персонализированных кампаний, которые будут откликаться на аудиторию.
- Конкурентное преимущество
Выявлять и внедрять эффективные стратегии первыми благодаря тестированию является одним из конкурентных преимуществ на рынке.
Итак, тестирование помогает лучше понять преимущества аудитории. Благодаря эффективным комбинациям можно проводить оптимизацию кампаний, что в свою очередь помогает в достижении результатов и увеличении возврата инвестиций (ROI).
Типы тестирования креативов
1. A/B-тестирование (сплит тестирование)
Один из самых популярных видов тестирования, где два разных варианта (A и B) одного элемента (например, заголовок, изображение, CTA) тестируются на части аудитора. Это помогает определить, какой из вариантов работает лучше.
A/B-тестирование предполагает создание двух вариантов (A и B) одного элемента. Вариант A называется контрольным (обычно это текущая или старая версия креатива), а вариант B — тестовым. Затем эти варианты показываются разным группам пользователей одновременно и их эффективность сравнивается по определенным метрикам.
Инструменты для тестирования A/B. В Google это Google Ads Experiments. В ASO в App Store для этого используется Product Page Optimization, в Google Play – Store listing experiments.
Правильное использование A/B-тестирования поможет принять аргументированное решение для достижения лучших результатов.
2. A/A/B- или A/B/B-тестирование
A/A/B-тестирование — это метод, где сравниваются два одинаковых контрольных (текущих) варианта (A и A) с одним переменным вариантом (B).
A/B/B-тестирование включает сравнение одного контрольного (текущего) варианта (A) с двумя одинаковыми измененными вариантами (B1 и B2).
Такой вид тестирования помогает получить более точный показатель Confidence (уверенность в релевантности результатов), ведь большая выборка уменьшает возможность случайных погрешностей или ошибок в полученных результатах.
3. Мультивариантное тестирование (MVT)
MVT — одновременное тестирование нескольких вариантов различных элементов (например, заголовков, изображений, CTA) с целью определения наиболее эффективной комбинации. Отличается от A/B-тестирования, сравнивающего только два варианта одного элемента.
Мультивариантное тестирование предполагает создание нескольких тестовых вариантов для каждого тестируемого элемента и их комбинаций. К примеру, если проводить тестирование заголовков, изображения и CTA, и есть по три варианта каждого из них, количество комбинаций будет составлять 3x3x3=27.
Оно может включать следующие компоненты:
- заглавия;
- изображение/видео;
- тексты;
- кнопки CTA.
Благодаря проведению такого типа тестирования можно ускорить процесс оптимизации и найти эффективные решения для достижения бизнес-целей, ведь есть возможность проводить одновременное тестирование элементов креативов и их комбинации.
4. Инструмент «Прирост конверсии» (Conversion Lift) для Meta
Этот инструмент позволяет измерить прирост результативности рекламы на платформах Meta. При запуске теста создаются две аналогичные аудитории — тестовая и контрольная. Люди по тестовой аудитории видят рекламу, а по контрольной аудитории (также называемой «контрольная выборка») — нет.
Полученные результаты от теста отвечают на следующие вопросы:
- Насколько результативна реклама на платформах Meta?
- Нужно ли увеличить бюджет кампании?
- Как повысить результативность рекламы на платформах Meta?
- Сколько конверсий удалось получить благодаря рекламе на платформах Meta?
- Совпадают ли результаты, полученные с помощью текущей модели атрибуции, с результатами контролируемого эксперимента?
Требования для проведения тестирования от Meta:
- В рекламном аккаунте есть кампания с датой начала прошлого года и бюджетом не менее $5000. Также, в кампании должно быть не менее 500 оптимизированных конверсий с настройкой атрибуции «1 день после клика», «7 дней после клика» или «1 день после просмотра».
- Для кампаний продолжительностью более 90 дней требования изменяются пропорционально. Например, для кампании продолжительностью 180 дней бюджет в $10000 и 1000 оптимизированных конверсий. К оптимизированным относятся только указанные конверсии и только для событий, для которых выполнялась оптимизация.
Тест можно создать в инструменте Эксперименты или с помощью представителя аккаунта Meta (если он у вас есть).
Где брать идеи для тестов
- Анализ конкурентов — наблюдайте, что и как делают ваши конкуренты.
- Общение с клиентами — собирайте обратную связь, она станет ценным источником для ваших идей.
- Внутренние мозговые штурмы — приглашайте сотрудников из разных отделов к обсуждению идей (маркетинг, продажи, поддержка клиентов).
- Изучение трендов — следите за текущими трендами и подстраивайте их под вашу тематику.
- Социальные сети — Instagram, Facebook, LinkedIn, Pinterest и TikTok — источники для вдохновения.
- Креативные агентства — сотрудничайте с креативными агентствами.
- Тренинги и курсы — участвуйте в тренингах, вебинарах и онлайн-курсах.
- Сотрудничайте с инфлюенсерами, у них часто есть свежие идеи и понимание аудитории.
- Изучите успешные кейсы других компаний в вашей отрасли и вне ее.
Пошаговый чеклист для проведения тестирования
Команда RadASO рекомендует проводить тестирование креативов по сложившейся системе. Чеклист поможет систематически подходить к тестированию креатива, что будет способствовать получению результатов и высокой эффективности ваших маркетинговых усилий.
☑️Проанализируйте текущие креативы и определите пробелы
- Задайте вопрос — какие креативы вы используете в настоящее время?
- изображение;
- видео;
- тексты;
- заголовки;
- CTA (призывы к действию).
- Оцените, как хорошо имеющиеся креативы резонируют с вашей ЦА. Произведите сбор данных о демографии, интересах и поведении вашей аудитории.
- На основе полученных данных определите какие элементы текущих креативов работают неэффективно. К примеру, если определенный заголовок имеет низкий CTR его следует заменить.
- Найдите области, где есть потенциал для улучшения. Новые форматы контента, каналы для рекламы или подходы к сегментации аудитории — это все ваши точки роста.
- На основе анализа текущей ситуации и выявленных пробелов сформулируйте гипотезы, которые вы планируете тестировать. К примеру:
- Если изображения не привлекают достаточно внимания, гипотеза может быть: «Самые яркие изображения с людьми улучшат вовлеченность».
- Если CTA не приводит к конверсиям, гипотеза может быть такова: «Изменение текста CTA на более конкретный сможет повысить конверсию».
☑️Определите цели тестирования
Четко определите цель тестирования. Это может быть повышение конверсий, уменьшение стоимости за клик, увеличение вовлечённости и т.д. Но следует помнить, что даже тестовые креативы должны соответствовать концепции бизнеса.
☑️Выберите элементы для тестирования
Пропишите какие именно креативные элементы планируете использовать в тесте. Заголовки, изображения, CTA, текстовые сообщения, макеты страниц и т.д.
☑️Создайте несколько вариантов креативов
Разработайте несколько вариантов каждого элемента. Например, если вы планируете тестировать заголовки, создайте несколько различных версий заголовков.
☑️Определите метрики успеха
Установите показатели успешности, которые вы планируете измерять, для каждого варианта. CTR, конверсии, стоимость за конверсию, уровень вовлеченности и т.д.
☑️Выберите методологию тестирования
A/B тестирование (сплит-тестирование), A/A/B- или A/B/B-тестирование, мультивариантное тестирование (MVT), инструмент «Прирост конверсии».
☑️Запустите тестирование
Разделите аудиторию на группы и запустите тестирование. Проверьте и будьте уверены, что тест проводится в течение достаточного периода времени и с необходимым количеством трафика для получения корректных данных.
☑️Проанализируйте полученные данные
Соберите и сравните результаты разных вариантов по определенным метрикам. Проанализируйте, какие варианты показали наилучшие результаты.
На основе исследованных данных примите решение о дальнейшем плане действий. Например, это может быть выбор наилучшего варианта для использования в кампаниях или проведение дополнительного тестирования других гипотез.
☑️Внедрите и оптимизируйте
Внедрите самые лучшие варианты креативов. Постоянно отслеживайте их эффективность.
☑️Продолжайте тестирование
Тестирование креативов — это непрерывный процесс. Не останавливайтесь и продолжайте тестировать новые идеи и подходы, чтобы постоянно улучшать свои кампании и добиваться новых вершин.
Пять ошибок, которых следует избегать во время тестирования креативов
Избегая этих ошибок, можно повысить эффективность тестирования креативов и получить более релевантные результаты, которые в дальнейшем помогут в принятии решения:
- Недостаточная подборка. Проведение теста на небольшом количестве пользователей может привести к неверным результатам. Чтобы определить размер, используйте калькулятор размера выборки.
- Короткий период тестирования. Проведение теста в течение короткого периода может привести к неточным результатам. Необходимо закладывать время для тестирования, учитывая сезонность и поведенческие изменения пользователей. Например, минимальная длительность небольших тестов для приложений с большим объемом трафика может составлять от одной до двух недель. Для приложений с меньшим трафиком время тестирования может составлять от трех до шести недель.
- Игнорирование внешних факторов. Сезонность, маркетинговые кампании конкурентов, политические, социальные и экономические изменения могут повлиять на результаты тестирования.
- Использование низкокачественных креативов. Тестирование креативов низкого качества отрицательно влияет на результаты и может исказить полученные результаты.
- Отсутствие плана действий после тестирования. Перед началом тестирования определите, как использовать результаты и какие действия планируете внедрять на основе этих результатов.
Итак, тестирование креативов является мощным инструментом повышения эффективности маркетинговых кампаний. Структурированный и четкий подход к тестированию, определение целей и метрик, правильная сегментация аудитории и анализ результатов позволяют принимать обоснованные решения. В результате можно оптимизировать стратегии для достижения лучших результатов. Избегайте распространенных ошибок и улучшайте конверсии и эффективность маркетинговых кампаний, снижайте затраты и придавайте лучший пользовательский опыт.
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