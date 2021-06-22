Услуга: контекстная реклама.

Тематика: брендовая одежда.

Регион: Россия.

Продолжительность кампании: 2 месяца.

Бюджет на два месяца: 728 545 рублей (включая комиссию агентства).

ROMI (возврат маркетинговых инвестиций) по валовой прибыли: 358%. брендовая одежда.Россия.2 месяца.728 545 рублей (включая комиссию агентства).358%.

До обращения в агентство Netpeak клиент сам вел рекламные кампании, но из-за отсутствия целей в Google Analytics и кода ecommerce судить о результатах было сложно. Следует отметить, что в нашем агентстве работа с рекламными кампаниями обычно проходит в два этапа:

Проводятся все необходимые настройки для корректного сбора данных. Запуск и оптимизация РК.

От редакции: этот кейс вышел в 2014 и с тех пор поменялся не только принцип написания кейсов (они стали более детальными и понятными), но и стоимость, наполнение наших услуг. Также у нас появились стратегии продвижения для ниш бизнеса. Почитайте подробно о том, как мы выстраиваем эти стратегии в статье «К чему быть готовым продавцам одежды и обуви? Пример нашей SEO-стратегии». Мы переопубликовали этот кейс, так как он до сих пор находится в топе читаемых кейсов журнала, а значит, хочется верить, что все ещё полезен бизнесу.

Более подробно с первыми двумя этапами работ по рекламным кампаниям можно познакомиться в нашей инфографике (жмите на картинку):

Читайте также пост «200 этапов настройки рекламной кампании — чек-листы».

В данном случае мы в первую очередь занялись настройкой целей и установкой кода ecommerce на сайт, чтобы в дальнейшем не работать «вслепую», а полагаться на конкретные данные в системах сбора статистики.

Какие цели поставили?

Увеличение количества трафика. Привлечение целевой аудитории на сайт. Рост количества конверсий.

Изначально мы сделали упор на поисковые кампании. А для того, чтобы охватить абсолютно все товарные позиции, использовали динамические кампании. Они легки в настройке, но требуют еще более тщательного подбора минус-слов, чем обычные поисковые кампании. Также запустили ремаркетинговые кампании:

контекстно-медийный ремаркетинг (с использованием списков, созданных в Google Analytics);

поисковый ремаркетинг (с использованием списков, созданных в Google Ads).

По количеству транзакций на данный момент первое место занимают поисковые кампании. На втором — КМС ( ремаркетинг ). По данным клиента, пока процент заказов через телефонные звонки был небольшим, около 2%. В Яндекс.Директ изначально были запущены поисковые кампании, далее подключен ретаргетинг. Все эти действия дали желаемый результат, сейчас продолжаем работать. Данные из Личного кабинета клиента после двух месяцев продвижения:

Что по результатам?

Транзакции: 520.

Средняя цена транзакции: 1 401 рублей.

Коэффициент конверсии: 0,50%.

Доход по данным ecommerce: 6 673 520 рублей.

Маржа: 50%.

Траты на рекламу: 728 545 рублей (включая комиссию агентства).

Валовая прибыль: 6 673 520 * 0,5 = 3 336 760 рублей.

ROMI (возврат маркетинговых инвестиций) по валовой прибыли: (3 336 760 - 728 545) / 728 545 * 100% = 358%.

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