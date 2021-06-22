Тематика: брендовая одежда.
Регион: Россия.
Продолжительность кампании: 2 месяца.
Бюджет на два месяца: 728 545 рублей (включая комиссию агентства).
ROMI (возврат маркетинговых инвестиций) по валовой прибыли: 358%.
До обращения в агентство Netpeak клиент сам вел рекламные кампании, но из-за отсутствия целей в Google Analytics и кода ecommerce судить о результатах было сложно. Следует отметить, что в нашем агентстве работа с рекламными кампаниями обычно проходит в два этапа:
- Проводятся все необходимые настройки для корректного сбора данных.
- Запуск и оптимизация РК.
От редакции: этот кейс вышел в 2014 и с тех пор поменялся не только принцип написания кейсов (они стали более детальными и понятными), но и стоимость, наполнение наших услуг. Также у нас появились стратегии продвижения для ниш бизнеса. Почитайте подробно о том, как мы выстраиваем эти стратегии в статье «К чему быть готовым продавцам одежды и обуви? Пример нашей SEO-стратегии». Мы переопубликовали этот кейс, так как он до сих пор находится в топе читаемых кейсов журнала, а значит, хочется верить, что все ещё полезен бизнесу.
Более подробно с первыми двумя этапами работ по рекламным кампаниям можно познакомиться в нашей инфографике (жмите на картинку):
Читайте также пост «200 этапов настройки рекламной кампании — чек-листы».
В данном случае мы в первую очередь занялись настройкой целей и установкой кода ecommerce на сайт, чтобы в дальнейшем не работать «вслепую», а полагаться на конкретные данные в системах сбора статистики.
Какие цели поставили?
- Увеличение количества трафика.
- Привлечение целевой аудитории на сайт.
- Рост количества конверсий.
Изначально мы сделали упор на поисковые кампании. А для того, чтобы охватить абсолютно все товарные позиции, использовали динамические кампании. Они легки в настройке, но требуют еще более тщательного подбора минус-слов, чем обычные поисковые кампании. Также запустили ремаркетинговые кампании:
- контекстно-медийный ремаркетинг (с использованием списков, созданных в Google Analytics);
- поисковый ремаркетинг (с использованием списков, созданных в Google Ads).
По количеству транзакций на данный момент первое место занимают поисковые кампании. На втором — КМС (
Что по результатам?
Средняя цена транзакции: 1 401 рублей.
Коэффициент конверсии: 0,50%.
Доход по данным ecommerce: 6 673 520 рублей.
Маржа: 50%.
Траты на рекламу: 728 545 рублей (включая комиссию агентства).
Валовая прибыль: 6 673 520 * 0,5 = 3 336 760 рублей.
ROMI (возврат маркетинговых инвестиций) по валовой прибыли: (3 336 760 - 728 545) / 728 545 * 100% = 358%.
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