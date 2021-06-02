Кейсы

Кейс по продвижению интернет-магазина женской одежды
Павел Верлан
26638 21 17
1622617500
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Услуга: контекстная реклама.

Тематика: женская одежда.

Регион: Украина.

Траты: 35 305 гривен (включая оплату за услуги агентства).

Данные представлены за прошедшие несколько недель: можно наблюдать, с чего начали и чего получилось достичь.

Контекстная реклама женской одежды

От редакции: этот кейс вышел в 2013 и с тех пор поменялся не только принцип написания кейсов (они стали более детальными и понятными), но и стоимость, наполнение наших услуг. Также у нас появились стратегии продвижения для ниш бизнеса. Почитайте подробно о том, как мы выстраиваем эти стратегии в статье «К чему быть готовым продавцам одежды и обуви? Пример нашей SEO-стратегии». Кстати, мы переопубликовали этот кейс, так как он до сих пор находится в топе читаемых кейсов журнала, а значит, хочется верить, что пост все ещё полезен бизнесу. 

Какие инструменты использовали?

Для привлечения покупателей использовали контекстную рекламу в Google Ads и Яндекс.Директе, а также рекламу в прайс-агрегаторах hotline.ua и stylet.com.ua. В Google Ads для каждой категории и подкатегории товаров прорабатывались разные сети и настройки в кампаниях для используемых сетей. Структура аккаунта была разработана и разбита для разных городов. Также был запущен ремаркетинг в контекстно-медийной сети и поисковой сети для пользователей с различными интересами и на находящихся на разных стадиях покупки.

Для hotline и stylet.com.ua мы использовали единый формат, который подходит для этих источников, и несмотря на малое количество трафика, мы получили положительный ROMI (возврат маркетинговых инвестиций) на выходе: ~500%.

Рекламу в Яндекс.Директе использовали для поддержки разных акций и бренда магазина. Использовали в этом источнике только те ключевые слова, которые принесли транзакции из Google Ads.

Траты на рекламную кампанию: 35 305 гривен.

Доход по данным Google Analytics: 146 059 гривен.

Средняя цена транзакции по всем источникам: 102,3 гривен.

Прибыль с вычетом трат и комиссии агентства: 37 724 гривен.

  • ассоциированных конверсий по первому клику: 278;
  • доход конверсии по первому клику: 131 573 гривен;
  • ассоциированных конверсий по последнему клику: 181;
  • ценность конверсии по первому клику: 77 359 гривен.

По данным Google Analytics, реклама на Google Ads и Hotline.ua приносит ассоциированные конверсии. В итоге можно сделать вывод, что отчет ecommerce по последнему клику не показывает вклад разных источников в совершении части транзакций. Ассоциированные конверсии:

  • Google Ads — 179 транзакций по первому клику.
  • hotline.ua — 88 транзакций по первому клику.

транзакции Google Ads и hotline.ua

ROMI (возврат маркетинговых инвестиций) по валовой прибыли

  • по источнику Google Ads — 84,04%;
  • по источнику Яндекс.Директ — 312,26%;
  • по источнику stylet.com.ua — 255,72%;
  • по источнику hotline.ua — 990,33%.

Хочу PR-статью в Netpeak Journal

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Google AdWords кейсы по контекстной рекламе Яндекс.Директ реклама в прайс-агрегаторах
Павел Верлан

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