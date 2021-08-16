Как за месяц добиться роста транзакций на 295%. Кейс Sportcenter Store

Услуга: PPC Enterprise.

Период продвижения: два месяца.

Проект: Sportcenter Store.

Регион продвижения: Украина.

Команда: Евгений Кадук, PPC Tech Lead of Enterprise Team; Дмитрий Самойлов, Project Manager; Павел Гайдарь, Internet Marketer. : два месяца.: Украина.: Евгений Кадук, PPC Tech Lead of Enterprise Team; Дмитрий Самойлов, Project Manager; Павел Гайдарь, Internet Marketer.

В контекстной рекламе все просто — настроил кампании, запустил их, откорректировал и получаешь продажу за продажей. По сути, да. Но, если копнуть глубже, оказывается, существует еще уйма вводных. Например, при масштабировании проекта есть свои тонкости. Нужно учитывать больше сигналов поведения пользователя перед покупкой, важна исправность работы тегов отслеживания. Подробности в кейсе.

Кто клиент

Sportcenter Store официально представляет бренды Puma (Германия), Giorgio Armani (Италия, коллекция EA7 Emporio Armani), For Friends (Великобритания), магазины которых расположены в разных городах Украины. Спортивная, повседневная одежда, обувь для тренировок, прогулок, активного отдыха, верхняя одежда — все это представлено на сайте, а детальные обзоры можно найти в Instagram.

Карточки товаров представлены также в профиле компании на Facebook.

Цели и задачи продвижения

Команда Sportcenter Store получала стабильный приток клиентов и продаж, но хотела разогнать рекламные кампании и добиться роста конверсий. Перед нами стояла задача масштабировать бизнес и увеличить количество транзакций, приведенных с помощью Google Ads и Facebook. А допустимый рост СРА (цена за конверсию) должен был составить максимум 100%. Забегая вперед, отметим, увеличение показателя было на 64%.

Действия команды

Мы уже работали в данной тематике, поэтому знаем наиболее эффективные инструменты для роста транзакций.

Для масштабирования предварительно настроили тег конверсий Google Ads и отладили аналитику:

настройка и отладка макро- и микроцелей;

проверка работы eсommerce;

настройка фильтров в новом представлении GA.

Тег Ads позволяет рекламным кампаниям засчитывать конверсии на свой счет, даже если они прошли через другой источник. При условии, что первый сеанс состоялся через платную рекламу Google Ads — Google CPC. Так больше данных и собранной статистики для оптимизации.

Еще с помощью тега Ads можно отслеживать post-view конверсии в медийных кампаниях. Когда, например, человек сделал покупку через пару дней после просмотра рекламы. Это позволяет четче видеть ценность и потенциал роста рекламы.

Для отслеживания покупок/добавлений в корзину и сбора статистики настроили события пикселя Facebook:

ViewContent — просмотр карточки товара;

AddToCart — добавление в корзину;

Purchase — успешная покупка.

Поставили техническое задание для фида Merchant и каталога Facebook.

Фид — это данные о товарах в понятном для Google формате. И он требовал корректировок, чтобы сегментировать товар по акциям, по маржинальности, исправить ошибки.

В том числе мы сегментировали шоппинг по среднему чеку. Так пользователи увидели более привлекательную стоимость товара или больше вещей в выдаче.

Раздробили шопинг-кампании для более гибкого управления бюджетом и перераспределения средств. В будущем это позволило увеличить средний чек транзакций на 100%.

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Запустили категорийные поисковые кампании для увеличения трафика сайта и, как следствие, буста шоппинговых кампаний.

Смарт-шоппинг работает по принципу динамического ремаркетинга, большая часть показов приходится на пользователей, побывавших до этого на сайте. Поэтому важно было привлечь людей на страничку.

Исключили упоминание бренда из поисковых и DSA-кампаний (динамических поисковых кампаний). Пользователи, совершившие покупку по нему, чаще всего вернувшиеся, а не новые. Их ценность другая, поэтому такой учет может сбивать автостратегии и искажать результативность кампаний.

Промоакции в контекстно-медийной сети Google. Для привлечения пользователей на сайт и узнаваемости бренда запустили такие кампании с привлекательными предложениями.

Продвижение в Facebook

Запуск конверсионных кампаний по брендам. Наш клиент — мультибрендовый магазин, поэтому у нас была возможность работать с разными сегментами аудиторий. Плюс нужно было разделять рекламные кампании по брендам. Так мы и сделали.

Запуск каталога. Каталог Facebook является аналогом торговых кампаний Ads: клиенты видят товар в объявлениях по типу «одно изображение», «карусель» или «подборка». С помощью алгоритмов кампании в Facebook оптимизируются и показывают объявления пользователям, которые вероятнее всего совершат транзакцию на сайте, в рамках заданных таргетингов и аудиторий.

Запуск кампаний с DABA. Таргетинг Dynamic Ads for Broad Audiences предполагает возможность показать рекламу широкой аудитории: людям, которые не только проявили интерес к товару, но и заинтересовались подобными. Даже если они еще не посещали нужный сайт.

Запуск динамических ремаркетинговых кампаний

Динамический ремаркетинг — один из самых эффективных способов продаж. Он позволяет показывать пользователям рекламу именно тех товаров, которые они смотрели ранее.

Перед запуском мы предварительно настроили отслеживание целей и подготовили продуктовый фид.

Трафиковые кампании промоакций

Отличный инструмент для работы с заинтересованной аудиторией и увеличения количества пользователей на сайте. Большее количество посетителей позволяет активнее разгонять смарт-шоппинг и динамический ремаркетинг.

Для кампании провели сбор аудиторий и создали LookAlike (похожие) аудитории по ним.

Результаты

Мы смогли найти оптимальные для клиента инструменты и каналы продаж. Достигли изначально поставленных целей и в будущем улучшили их эффективность, увеличили рентабельность и объем. График ниже показывает рост транзакций на более чем 295%.

Напомним, одним из условий кампании было увеличение CPA максимум в два раза — до 100%. Мы справились, увеличив цену за транзакцию всего на 64%.

Агентство Netpeak знаю с 2012 года и за это время работал с компанией уже более чем в пяти проектах. Что привело нас к совместному успешному результату в этот раз? Маркетинг — это не только креативы и удача, это в первую очередь математика, поэтому KPI играют важную роль. Плюс ежедневный мониторинг ключевых показателей. Все это позволяет держать руку на пульсе и быстро вносить корректировки в рекламные кампании, стратегию продвижения.

Максим Устиновский, руководитель ecommerce в Sportcenter Store.

Выводы

Перед нами стояла задача быстро разогнать рекламные кампании для роста числа транзакций.

Для этого мы:

Настроили тег конверсий Google Ads и отладили аналитику, настроили также события пикселя Facebook, сегментировали шоппинг-кампании. Также запустили поисковые кампании по категориям, промоакции в контекстно-медийной сети Google и исключили брендовый запрос из поисковых кампаний. Для продвижения в Facebook запустили специальный каталог, кампании с таргетингом DABA и конверсионные кампании по брендам. Также запустили динамические ремаркетинговые кампании на сайте и трафиковые кампании промоакций.

По итогам продвижения и удачного старта мы наладили хорошую взаимную коммуникацию с клиентом. Успешно сотрудничаем и сейчас, развиваем проект, его долю рынка в Украине, в том числе, за счет работы с верхними уровнями воронки продаж и оптимизации работы актуальных рекламных кампаний.