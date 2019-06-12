PPC

Диагностика фидов — как быстро обнаружить и исправить ошибки программистов
Дмитрий Подгорный
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Специалистам по контекстной рекламе часто приходится работать с фидами данных. Однако при написании технического задания нельзя учесть все ошибки и неточности, которые, возможно, появятся при сборе фида. В этом посте опишу, как я быстро обнаруживаю и исправляю такие ошибки.

1. XML-фид Google

XML-фид — один из самых удобных видов для интернет-магазинов. Главный плюс: возможность использовать фид в Google Ads, Facebook Criteo и так далее. Для просмотра данного вида фидов я использую бесплатный текстовый редактор Notepad++. Можно воспользоваться также бесплатным решением от Facebook. Для того чтобы понять, есть ли в структуре файла ошибки, просто добавьте в фид два-три товара и загрузите в отладчик ленты.

Какие ошибки можно найти:

  1. В фиде не обнаружено ни одного товара:

Пример в отладчике

Почему могла возникнуть такая ошибка — не учтены определённые требования:

  • структура файла должна быть организована согласно стандартам W3C и Google;
  • неверное название атрибутов — они должны соответствовать стандартам Google. Все подробности можно узнать в официальной справке. Например, для фидов в формате XML подходит только такое наименование атрибутов:

Наименование для этого вида фида

Также, возможно, не указаны все обязательные параметры. Сверьтесь со списком:

Остальные параметры не обязательны или обязательны только для определенной группы товаров/геотаргетинга.

  1. Фид загрузился, но часть или все товары отклонены.

Товары отклонены

В таком случае необходимо скачать отчет об ошибках и внести правки. Если рекламная система не предоставляет отчета, воспользуйтесь отладчиком ленты Facebook.

Зачастую при парсинге данных из CRM или сайта возникают ошибки и какой-то обязательный атрибут попадает в фид с ошибкой или вовсе в него не попадает. Чаще всего это атрибут price, который передается с запятой (123,00) или с неверным кодом валюты (123.00 $). Также может отсутствовать ссылка на некоторые изображения товара.

атрибут price

Атрибут price

2. XML-фид Яндекс (YML)

Такой тип фида подходит для Яндекс.Директ и Яндекс.Маркет и я рекомендую использовать его для всех интернет-магазинов.

Основные ошибки в фиде схожи с ошибками XML-фида для Google. Правда, Яндекс не очень любит объяснять ошибки пользователей, и я предлагаю пользоваться следующим алгоритмом.

  • структура файла должна быть такой: раздел «xml header» — раздел «yml_catalog» и вложенный раздел «shop». «Shop» разбивается на подразделы: «описание раздела», «shop», «offers», «promos» и «gifts». Более подробно — в справке;
  • могут отсутствовать обязательные параметры — в справке подробно описаны списки обязательных параметров для каждой кампании.
  • необходимо экранировать специальные символы — в обязательной строке «description» следует разместить блок <![CDATA[ текст ]]>

Пример:

<![CDATA[         <p>Описание товара</p>       ]]>

Важно: если этот вид фида использовать в динамических объявлениях Яндекс.Директ, то для большей релевантности в самих объявлениях может показываться содержимое строки Vendor (производитель). Тогда заголовок превращается в набор фраз и чтобы исправить такой баг, из фида нужно удалить эту строку.

Структура файла

Структура файла

3. CSV-фиды

В таком типе фидов, кроме стандартных ошибок с наименованием параметров и атрибутов, добавляется еще один распространенный вид ошибки — запятые в параметрах.

Зачастую при парсинге данных в формат CSV, программисты забывают экранировать текст описания, который содержит множество запятых. Исправляется просто — нужно добавить кавычки перед и после строки.

Наиболее удобный метод просмотра и диагностики — Excel:

  1. Открываем файл.
  2. Переходим на вкладку «Данные».
  3. Выбираем получение данных из текстового или CSV-файла.

Выбираем получение данных

  1. Выбираем источник файла — «Нет».
  2. Разделитель — «Запятая».
  3. Итого, вместо трёх столбцов получили четыре.

Вместо трёх столбцов получили четыре

  1. Просим программиста поместить описание в кавычки.

Просим программиста поместить описание в кавычки

  1. Проделываем пункты с первого по пятый и убеждаемся, что правки внесены верно.

Проделываем пункты 1-5 и убеждаемся, что правки внесены верно

В справке Google и Яндекс подробно описано, как должны называться параметры и атрибуты в фиде.

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Яндекс.Директ Яндекс.Маркет реклама интернет-магазина Отчеты в Яндекс.Директ контекстная реклама ошибки в рекламных кампаниях динамические объявления Яндекс динамические объявления
Дмитрий Подгорный

Работаю в Netpeak в отделе PPC c 2018 года. Сертифицированный специалист Google Ads, Google Analytics. Увлекаюсь написанием скриптов для минимизации работы программистов.

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