Специалистам по контекстной рекламе часто приходится
1. XML-фид Google
XML-фид — один из самых удобных видов для интернет-магазинов. Главный плюс: возможность использовать фид в Google Ads, Facebook Criteo и так далее. Для просмотра данного вида фидов я использую бесплатный текстовый редактор Notepad++. Можно воспользоваться также бесплатным решением от Facebook. Для того чтобы понять, есть ли в структуре файла ошибки, просто добавьте в фид два-три товара и загрузите в отладчик ленты.
Какие ошибки можно найти:
- В фиде не обнаружено ни одного товара:
Почему могла возникнуть такая ошибка — не учтены определённые требования:
- структура файла должна быть организована согласно стандартам W3C и Google;
- неверное название атрибутов — они должны соответствовать стандартам Google. Все подробности можно узнать в официальной справке. Например, для фидов в формате XML подходит только такое наименование атрибутов:
Также, возможно, не указаны все обязательные параметры. Сверьтесь со списком:
- id;
- title;
- description;
- link;
- image_link;
- availability;
- price;
- google_product_category;
- brand (кроме фильмов, книг, музыкальных произведений);
- gtin — если есть, когда gtin отсутствует, надо использовать Manufacturer Part Number MPN. Если нет уникального номера, используйте параметр identifier_exists с параметром «no»);
- condition;
- adult (если товар предназначен для взрослых).
Остальные параметры не обязательны или обязательны только для определенной группы товаров/геотаргетинга.
- Фид загрузился, но часть или все товары отклонены.
В таком случае необходимо скачать отчет об ошибках и внести правки. Если рекламная система не предоставляет отчета, воспользуйтесь отладчиком ленты Facebook.
Зачастую при парсинге данных из CRM или сайта возникают ошибки и какой-то обязательный атрибут попадает в фид с ошибкой или вовсе в него не попадает. Чаще всего это атрибут price, который передается с запятой (123,00) или с неверным кодом валюты (123.00 $). Также может отсутствовать ссылка на некоторые изображения товара.
Атрибут price
2. XML-фид Яндекс (YML)
Такой тип фида подходит для Яндекс.Директ и Яндекс.Маркет и я рекомендую использовать его для всех интернет-магазинов.
Основные ошибки в фиде схожи с ошибками XML-фида для Google. Правда, Яндекс не очень любит объяснять ошибки пользователей, и я предлагаю пользоваться следующим алгоритмом.
- структура файла должна быть такой: раздел «xml header» — раздел «yml_catalog» и вложенный раздел «shop». «Shop» разбивается на подразделы: «описание раздела», «shop», «offers», «promos» и «gifts». Более подробно — в справке;
- могут отсутствовать обязательные параметры — в справке подробно описаны списки обязательных параметров для каждой кампании.
- необходимо экранировать специальные символы — в обязательной строке «description» следует разместить блок <![CDATA[ текст ]]>
Пример:
<![CDATA[ <p>Описание товара</p> ]]>
Важно: если этот вид фида использовать в динамических объявлениях Яндекс.Директ, то для большей релевантности в самих объявлениях может показываться содержимое строки Vendor (производитель). Тогда заголовок превращается в набор фраз и чтобы исправить такой баг, из фида нужно удалить эту строку.
Структура файла
3. CSV-фиды
В таком типе фидов, кроме стандартных ошибок с наименованием параметров и атрибутов, добавляется еще один распространенный вид ошибки — запятые в параметрах.
Зачастую при парсинге данных в формат CSV, программисты забывают экранировать текст описания, который содержит множество запятых. Исправляется просто — нужно добавить кавычки перед и после строки.
Наиболее удобный метод просмотра и диагностики — Excel:
- Открываем файл.
- Переходим на вкладку «Данные».
- Выбираем получение данных из текстового или CSV-файла.
- Выбираем источник файла — «Нет».
- Разделитель — «Запятая».
- Итого, вместо трёх столбцов получили четыре.
- Просим программиста поместить описание в кавычки.
- Проделываем пункты с первого по пятый и убеждаемся, что правки внесены верно.
В справке Google и Яндекс подробно описано, как должны называться параметры и атрибуты в фиде.
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