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PPC

Как создать фид динамического ремаркетинга для Facebook без программиста
Николай Новодран
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Сложность: норм норм
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Динамический ремаркетинг на Facebook позволяет напомнить пользователям о вашем интернет-магазине и товарах, которые ранее их заинтересовали. Это один из самых эффективных способов продаж. В статье я опишу создание фида без привлечения программистов и платных инструментов, используя только таблицы Google и их формулы.

Важно: из-за ограничений парсинга таблиц формулы годятся для формирования небольших фидов до 1000 продуктов.

Парсим данные в разных таблицах: из-за парсинга большого количества данных мы либо долго ждем результаты, либо получаем ошибки в формулах. А чаще всего и то и другое. Поэтому собираем данные в отдельных таблицах, а потом объединяем их.

Процесс занимает 1-3 часа, в зависимости от навыков работы в Google SpreadSheets и времени парсинга самого сайта.

У меня ушел час на подготовку и ввод формул, два часа на сканирование сайта, чтобы получить необходимые данные.

Все шаги показаны на примере проекта команды болгарского офиса Netpeak.

Этапы создания продуктового фида для фейсбук

Фид в фейсбуке — это таблица с товарами, которая должна отвечать определенным требованиям площадки.

Форматы файлов для Facebook: csv, tsv и xml (rss/atom).

Для продуктов необходимы следующие поля:

  • id;
  • title;
  • description;
  • availability;
  • condition;
  • price;
  • link;
  • image_link;
  • brand, mpn or gtin (include at least one).

1. Сохранение исходных ссылок продуктов

Нам нужен список со ссылками на продукты. Их можно взять из sitemap xml.

  • сохраняем xml карту;

сохраняем xml карту

  • конвертируем xml в xlsx формат;

Существует много инструментов для бесплатного конвертирования, например, freefileconvert.

  • копируем ссылки в таблицу Google;

Для парсинга данных используем XPath.

XPath (XML Path Language) — язык запросов к элементам xml или xhtml документа. Он применяется для навигации по элементам и атрибутам XML-документа. Выражения языка запросов очень похожи на пути, которые можно видеть при работе с файловой системой компьютера.

XPath использует выражения пути для выбора узлов в документе XML.

Самые полезные выражения пути:

Выражение

Описание

имя_узла

Выбирает все узлы с именем имя_узла

/

Выбирает от корневого узла

//

Выбирает узлы в документе от текущего узла, который соответствует выбору, независимо от того, где они находятся

.

Выбирает текущий узел

..

Выбирает родителя текущего узла

@

Выбирает атрибуты

Как ещё использовать XPath?

Xpath — декларативный язык запросов к элементам xml или (x)html документа и xslt преобразований.

XPath можно использовать для навигации по элементам и атрибутам в документе XML.

Это означает, что вы можете выбрать любой элемент или содержимое любого элемента, атрибута, таблицы или мета-объекта в источнике HTML документа или визуализированного документа.

2. Парсинг заголовка продукта

ImportXML(Url; XPath) — формула Google Spreadsheets, которая импортирует данные из источников в формате XML, HTML, CSV, TSV по URL и применении языка запросов XPath.

С помощью ImportXML можно парсить элементы метаданных (title, description, heading) любого сайта.

Рассмотрим на примере заголовка для страницы:

В коде страницы находим <h1>

В коде страницы находим h1

Таким образом XPath для страницы сайта будет выглядеть «//h1».

//h1 — указывает на относительный путь к тегу h1. То есть нас не интересует на какой глубине (уровне вложенности) от корня находится заголовок.

Полная функция для Google Spreadsheets будет выглядеть так:

=importxml(URL,"//h1[@itemprop='name']")

Применение для списка страниц:

Применение для списка страниц

3. Парсинг цен/наличие продукта

В данном примере удобнее было парсить целый блок цен (старая/новая цена + наличность), но бывают случаи, когда приходится парсить отдельно.

Рассмотрим конкретный случай, когда блок цен описан следующим образом:

Так описан блок цен

Формула: =importxml(URL,"//div[@class='productOrder']")

Есть минус — таблица принимает нечитабельный вид, но с этим справимся чуть позже.

Получается нечитабельный вариант

Наличие продукта

Используем обычную функцию IF. Если в описании продукта присутствует «В наличии», выводим In stock, в противном случае — out of stock.

out of stock

Цена

В отдельную ячейку выводим цену только, если продукт есть в наличии, для продуктов, которых нет, лучше не заморачиваться.

В нашем случае цена на сайте выводится без указания валюты, а в фиде необходимо ее указывать.

Для этого используем функцию «Concatenate» (объединение текста из разных ячеек).

Цена выводится по формуле =if(Isblank(Data2!C96),,CONCATENATE(Data2!C96,Data2!I96)) — если ячейка с ценой пустая. В таком случае выводим пустую ячейку. Если цена есть — выводим цену и добавляем идентификатор валюты (BGN).

Isblank — проверка, есть ли в ячейке число, текстовое значение, формула или нет.

Isblank

4. Парсинг ID продукта

В нашем случае можем идентифицировать продукт по sku.

Идентифицировать продукт по sku

Формула для Google Таблиц: =importxml(URL,"//span[@itemprop='sku']")

Результат:

Такой результат получаем в итоге

5. Парсинг URL изображений

Проще всего оказалось взять URL изображений из Open Graph разметки (для других сайтов может быть по-другому).

URL изображений из Open Graph

Формула 

=importxml(URL,"//meta[@property='og:image']/@content")

6. Собираем данные в одной таблице

Для переноса данных из одного файла в другой в Google Таблицах используется функция «Importrange».

=IMPORTRANGE( "URL таблицы","Sheet1!C3:C853")

Sheet1!C3:C853 — расположение интересующих нас элементов.

расположение интересующих нас элементов

Недостающие колонки «Brand», «Description», «Condition» копируем одни и те же данные:

  • brand — название сайта;
  • description — общая фраза, в нашем случае «Хороший продукт от известных производителей»;
  • condition — new.

Brand Description Condition

7. Фид

В результате получаем таблицу:

Таблица фида

8. Загрузка файла в Facebook

Таблицу загружаем в фейсбук и получаем такой результат:

Таблицу загружаем в фейсбук

310 продуктов с пометкой отказных — это те, которых нет в наличии, так что делаем вывод, что фид работает.

Результаты работы кампании с таким фидом за четыре месяца:

Результаты работы за 4 месяца

Выводы

Плюсы метода:

  • экономия средств. Бесплатный аналог продуктового фида, если вы в самом начале развития интернет-магазина, инвестируете только свое время;
  • безопасность. Нет необходимости давать доступы к сайту сторонним лицам;
  • скорость. Возможность быстро запустить динамический ремаркетинг и возвращать пользователей на сайт;
  • универсальность. Аналогично бесплатно можно парсить цены конкурентов и быть в курсе изменений ценовой политики на их сайтах.

Минусы:

  • подходит только для небольших объемов данных;
  • парсинг занимает много времени;
  • если сайт блокирует множество запросов, могут возникать ошибки;
  • при добавлении товаров или изменении URL адресов, изменения в фид придется вносить вручную.

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Николай Новодран

Project Manager of Netpeak Bulgaria

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