Как создать фид динамического ремаркетинга для Facebook без программиста

Динамический ремаркетинг на Facebook позволяет напомнить пользователям о вашем интернет-магазине и товарах, которые ранее их заинтересовали. Это один из самых эффективных способов продаж. В статье я опишу создание фида без привлечения программистов и платных инструментов, используя только таблицы Google и их формулы.

Важно: из-за ограничений парсинга таблиц формулы годятся для формирования небольших фидов до 1000 продуктов.

Парсим данные в разных таблицах: из-за парсинга большого количества данных мы либо долго ждем результаты, либо получаем ошибки в формулах. А чаще всего и то и другое. Поэтому собираем данные в отдельных таблицах, а потом объединяем их.

Процесс занимает 1-3 часа, в зависимости от навыков работы в Google SpreadSheets и времени парсинга самого сайта.

У меня ушел час на подготовку и ввод формул, два часа на сканирование сайта, чтобы получить необходимые данные.

Все шаги показаны на примере проекта команды болгарского офиса Netpeak.

Этапы создания продуктового фида для фейсбук

Фид в фейсбуке — это таблица с товарами, которая должна отвечать определенным требованиям площадки.

Форматы файлов для Facebook: csv, tsv и xml (rss/atom).

Для продуктов необходимы следующие поля:

id;

title;

description;

availability;

condition;

price;

link;

image_link;

brand, mpn or gtin (include at least one).

1. Сохранение исходных ссылок продуктов

Нам нужен список со ссылками на продукты. Их можно взять из sitemap xml.

сохраняем xml карту;

конвертируем xml в xlsx формат;

Существует много инструментов для бесплатного конвертирования, например, freefileconvert.

копируем ссылки в таблицу Google;

Для парсинга данных используем XPath.

XPath (XML Path Language) — язык запросов к элементам xml или xhtml документа. Он применяется для навигации по элементам и атрибутам XML-документа. Выражения языка запросов очень похожи на пути, которые можно видеть при работе с файловой системой компьютера. XPath использует выражения пути для выбора узлов в документе XML. Самые полезные выражения пути:

Выражение Описание имя_узла Выбирает все узлы с именем имя_узла / Выбирает от корневого узла // Выбирает узлы в документе от текущего узла, который соответствует выбору, независимо от того, где они находятся . Выбирает текущий узел .. Выбирает родителя текущего узла @ Выбирает атрибуты

Как ещё использовать XPath? Xpath — декларативный язык запросов к элементам xml или (x)html документа и xslt преобразований. XPath можно использовать для навигации по элементам и атрибутам в документе XML. Это означает, что вы можете выбрать любой элемент или содержимое любого элемента, атрибута, таблицы или мета-объекта в источнике HTML документа или визуализированного документа.

2. Парсинг заголовка продукта

ImportXML(Url; XPath) — формула Google Spreadsheets, которая импортирует данные из источников в формате XML, HTML, CSV, TSV по URL и применении языка запросов XPath.

С помощью ImportXML можно парсить элементы метаданных (title, description, heading) любого сайта.

Рассмотрим на примере заголовка для страницы:

В коде страницы находим <h1>

Таким образом XPath для страницы сайта будет выглядеть «//h1».

//h1 — указывает на относительный путь к тегу h1. То есть нас не интересует на какой глубине (уровне вложенности) от корня находится заголовок.

Полная функция для Google Spreadsheets будет выглядеть так:

=importxml(URL,"//h1[@itemprop='name']")

Применение для списка страниц:

3. Парсинг цен/наличие продукта

В данном примере удобнее было парсить целый блок цен (старая/новая цена + наличность), но бывают случаи, когда приходится парсить отдельно.



Рассмотрим конкретный случай, когда блок цен описан следующим образом:

Формула: =importxml(URL,"//div[@class='productOrder']")

Есть минус — таблица принимает нечитабельный вид, но с этим справимся чуть позже.

Наличие продукта

Используем обычную функцию IF. Если в описании продукта присутствует «В наличии», выводим In stock, в противном случае — out of stock.

Цена

В отдельную ячейку выводим цену только, если продукт есть в наличии, для продуктов, которых нет, лучше не заморачиваться.

В нашем случае цена на сайте выводится без указания валюты, а в фиде необходимо ее указывать.

Для этого используем функцию «Concatenate» (объединение текста из разных ячеек).

Цена выводится по формуле =if(Isblank(Data2!C96),,CONCATENATE(Data2!C96,Data2!I96)) — если ячейка с ценой пустая. В таком случае выводим пустую ячейку. Если цена есть — выводим цену и добавляем идентификатор валюты (BGN).

Isblank — проверка, есть ли в ячейке число, текстовое значение, формула или нет.

4. Парсинг ID продукта

В нашем случае можем идентифицировать продукт по sku.

Формула для Google Таблиц: =importxml(URL,"//span[@itemprop='sku']")

Результат:

5. Парсинг URL изображений

Проще всего оказалось взять URL изображений из Open Graph разметки (для других сайтов может быть по-другому).

Формула

=importxml(URL,"//meta[@property='og:image']/@content")

6. Собираем данные в одной таблице

Для переноса данных из одного файла в другой в Google Таблицах используется функция «Importrange».



=IMPORTRANGE( "URL таблицы","Sheet1!C3:C853")

Sheet1!C3:C853 — расположение интересующих нас элементов.

Недостающие колонки «Brand», «Description», «Condition» копируем одни и те же данные:

brand — название сайта;

description — общая фраза, в нашем случае «Хороший продукт от известных производителей»;

condition — new.

7. Фид

В результате получаем таблицу:

8. Загрузка файла в Facebook

Таблицу загружаем в фейсбук и получаем такой результат:

310 продуктов с пометкой отказных — это те, которых нет в наличии, так что делаем вывод, что фид работает.

Результаты работы кампании с таким фидом за четыре месяца:

Выводы

Плюсы метода:

экономия средств. Бесплатный аналог продуктового фида, если вы в самом начале развития интернет-магазина, инвестируете только свое время;

безопасность. Нет необходимости давать доступы к сайту сторонним лицам;

скорость. Возможность быстро запустить динамический ремаркетинг и возвращать пользователей на сайт;

универсальность. Аналогично бесплатно можно парсить цены конкурентов и быть в курсе изменений ценовой политики на их сайтах.

Минусы: