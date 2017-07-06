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Как создать динамическое поисковое объявление в Google Рекламе
Сергей Бережной
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Уверен, многие рекламодатели оказывались в ситуации, когда позиций товара очень много и лень подбирать для каждого товара свою целевую страницу.

«Лучше я буду направлять пользователей на категорию или раздел, а не на страницу товара», — мысленно говорит себе счастливый рекламодатель, чтобы не заниматься рутинной работой. А теперь представьте, будто нет надобности создавать отдельные объявления, подбирать целевые страницы и ключевые слова — система все сделает автоматически.

Нужно максимально автоматизировать все процессы настройки и запуска рекламы, получать больше прибыли от рекламных кампаний? Ставьте задачи — выполним.

1. Как работают динамические поисковые объявления (DSA)

Динамические поисковые объявления (Dynamic Search Adsавтоматически создаются на основе содержания сайта в соответствии с поисковыми запросами пользователей.

Принцип работы DSA заключается в том, что система сама определяет страницу сайта, которая релевантна запросу, формирует заголовок объявления и показывается пользователю. Выглядит динамическое объявление так:

Шаблон динамических поисковых объявлений

DSA конкурируют с поисковыми кампаниями. Чтобы DSA не увели на себя весь трафик, отминусуйте ключевые слова, которые используются в обычных поисковых кампаниях.

Такие объявления полезны интернет-магазинам, в которых очень много товаров.

Преимущества

Недостатки

Экономия времени — для создания DSA-кампании не нужно собирать томы семантики.

Не подойдет для акций и быстро продаваемых товаров — обновление информации от поисковых роботов происходит примерно раз в 48 часов.

Расширение охвата — показ по низкочастотным запросам.

Не все страницы могут быть проиндексированы.

Заголовки в DSA допускаются длиннее, чем в обычной поисковой кампании.

Не подойдет для лендингов и новых сайтов, страницы которых еще нет в индексе поисковой системы.

Связка с поисковым ремаркетингом.

 

2. Как настроить динамические поисковые объявления

В Google Рекламе при добавлении кампании выберите «Только поисковая сеть».

Как запустить рекламную кампанию в поисковой сети

Назовите кампанию и выберите «Динамические поисковые объявления».

Как праивльно запустить динамические поисковые объявления

Укажите URL, язык и источник таргетинга.

Параметры динамичесикх поисковых объявлений

  • Веб-сайт — корневая часть адреса сайта.
  • Язык домена — язык страниц сайта. Если у вас сайт на нескольких языках, то необходимо создавать отдельные кампании под каждый язык.
  • Источник таргетинга — новая фишка Google, которая только недавно вышла из бета-тестирования. Подробнее про настройку DSA-кампании с таргетингом на фид страниц я расскажу в следующей статье.

Дальнейшие настройки такие же, как и в стандартных поисковых кампаниях.

Рассмотрим подробнее каждый из видов таргетинга.

Рекомендуемые категории для вашего сайта. Система сама создаст категории на основе индексации сайта. Будьте предельно внимательны: если сайт проиндексирован плохо, то категории могут называться, к примеру, «westa» и вести на страницу определенного товара. Очевидно, эта страница нерелевантна для пользователей, которые ищут аккумуляторы Westa с емкостью 60 Ah.

При первоначальной настройке DSA Google Рекламы не предлагает категории. В интерфейсе они появляются спустя 24-48 часов.

Почему при настройке динамических поисковых объявлений не сразу появляются категории

Таргетинг на все веб-страницы. В автоматическую цель добавляются все страницы веб-сайта.

Таргетинг на все веб-страницы при настройке динамических поисковых объявлений

Как исключить все нерелевантные страницы я расскажу немного позже.

Таргетинг на определенные страницы веб-сайта. Здесь у нас появляется более широкая возможность выбора таргетингов:

Категории — аналог рекомендуемым категориям.

Таргетинг на категории веб-страниц при настройке динамических поисковых объявлений

Содержание страницы — таргетинг по конкретному содержанию каждой страницы.

Таргетинг по содержанию страниц при настройке динамических поисковых кампаний

Заголовок страницы — содержание заголовков страниц.

Таргетинг на заголовки страниц в динамических поисковых кампаниях

URL — непосредственно URL или часть адреса. К примеру, адрес содержит «westa» — объявления будут показаны по всем страницам, URL которых содержит «westa».

Таргетинг на URL или часть адреса при настройке динамических поисковых кампаний

Для более точного таргетинга условия могут комбинироваться. Я стараюсь использовать комбинированные условия с таргетингом на URL или заголовок страниц, так как они могут различаться. Это дает возможность расширения таргетингов, то есть вариантов, откуда страница черпает ключевые слова и куда можно вести пользователей.

Комбинированные условия таргетинга при динамических поисковых кампаниях

После выбора цели укажите для нее ставку.

Как правильно указать ставку в динамических кампаниях

Цели настроены, осталось только оформить объявление.

Как правильно заоплнить описание в динамических поисковых объявлениях

Как видно на картинке, нам осталось только заполнить описание. Интерфейс Google Рекламы при первом запуске позволяет сначала настроить только одно объявление. Дополнительные объявления можно настроить позже.

Я рекомендую запустить 2–3 объявления и посмотреть, какое будет работать лучше. Отображаемый URL, как и две строки описания, вы можете изменить в редакторе Google Рекламы.

Правила работы в редакторе AdWords

Как и в поисковых кампаниях, в DSA допускаются все виды расширений.

Мы настроили и запустили DSA-кампанию. Теперь расскажу про возможные варианты оптимизации.

3. Как оптимизировать динамические поисковые объявления

3.1. По общим минус-словам

Не забывайте добавлять в кампанию общие минус-слова, такие как «бу», «бесплатно» и так далее. DSA-кампания практически ничем не отличается от обычной поисковой кампании, и игнорирование общих ключевых слов может привести к пустым тратам.

3.2. По целям динамической рекламы

Необходимо следить за страницами, которые находятся в поисковом индексе Google, и исключать нецелевые. Вполне возможна ситуация, когда пользователь перейдет на уже неактуальную страницу.

Например, страница с какой-нибудь летней акцией, которую забыли убрать с сайта или настроить редирект. Исключить страницы можно на вкладке «Автоматические цели» в интерфейсе Google Рекламы. Исключения можно добавлять как на уровне группы, так и на уровне кампании.

Как добавлять исключения в рекламные кампании

3.3. По анализу страниц входа

Старайтесь еженедельно проверять страницы входа и не забывайте исключать нерелевантные. Страницы входа можно посмотреть в Google Analytics.

Как проверять страницы входа в рекламных кампаниях и исключать нерелевантные

3.4. По анализу поисковых запросов

Как и в обычных поисковых кампаниях необходимо регулярно анализировать поисковые запросы. Целевые поисковые запросы можно вынести в обычную поисковую кампанию, а нецелевые — в минус-слова.

3.5. По покрытию сайта

Покрытие сайта — процентное значение охваченных страниц с помощью настроенных таргетингов в разрезе всего сайта. Анализ этого показателя дает нам возможность проследить, какой процент страниц сайта задействован для данной цели, а также покажет все ли необходимые страницы охвачены. Тут возникает зависимость от структуры сайта: разные страницы могут содержать одинаковые метатеги (Title, Description, Keywords), либо же страницы могут дублироваться. Это означает, что необходимо искать нецелевые страницы.

Запрещенные автоматические цели учитываются только в том случае, если они пересекаются с положительными автоматическими целями.

Страница может входить в состав нескольких целей динамической рекламы, поэтому покрытие веб-сайта может превышать 100%.

Покрытие сайта в динамических поисковых кампаниях

3.6. По анализу категорий таргетинга

Категории таргетинга определяются автоматически с учетом тематики вашего сайта. В нашем отчете нет целей динамической рекламы, по которым не было кликов. Анализ категорий дает возможность отследить самые эффективные уровни вложения сайта. Нужные категории можно добавить в кампанию и назначить для них специальные ставки с учетом ваших целей.

Категории таргетинга динамической рекламы

Выводы

Динамические поисковые объявления — отличный способ охватить низкочастотные ключевые слова, сэкономить время специалиста и расширить охват целевой аудитории.

Не забывайте про оптимизацию кампании. Что можно сделать:

  • добавить минус-слова (в том числе и на основе поисковых запросов);
  • исключить непродающие страницы;
  • проверить страницы входа и исключить нерелевантные;
  • проанализировать покрытие сайта и категории.
Сергей Бережной

К команде Netpeak присоединился в 2017 году.

Сертифицированный специалист по Google Analytics, Google Adwords: поисковой, мобильной, медийной рекламе, Bing, myTarget.

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