Уверен, многие рекламодатели оказывались в ситуации, когда позиций товара очень много и лень подбирать для каждого товара свою целевую страницу.

«Лучше я буду направлять пользователей на категорию или раздел, а не на страницу товара», — мысленно говорит себе счастливый рекламодатель, чтобы не заниматься рутинной работой. А теперь представьте, будто нет надобности создавать отдельные объявления, подбирать целевые страницы и ключевые слова — система все сделает автоматически.

Нужно максимально автоматизировать все процессы настройки и запуска рекламы, получать больше прибыли от рекламных кампаний? Ставьте задачи — выполним.

1. Как работают динамические поисковые объявления (DSA)

Динамические поисковые объявления (Dynamic Search Ads) автоматически создаются на основе содержания сайта в соответствии с поисковыми запросами пользователей.

Принцип работы DSA заключается в том, что система сама определяет страницу сайта, которая релевантна запросу, формирует заголовок объявления и показывается пользователю. Выглядит динамическое объявление так:

DSA конкурируют с поисковыми кампаниями. Чтобы DSA не увели на себя весь трафик, отминусуйте ключевые слова, которые используются в обычных поисковых кампаниях.

Такие объявления полезны интернет-магазинам, в которых очень много товаров.

Преимущества Недостатки Экономия времени — для создания DSA-кампании не нужно собирать томы семантики. Не подойдет для акций и быстро продаваемых товаров — обновление информации от поисковых роботов происходит примерно раз в 48 часов. Расширение охвата — показ по низкочастотным запросам. Не все страницы могут быть проиндексированы. Заголовки в DSA допускаются длиннее, чем в обычной поисковой кампании. Не подойдет для лендингов и новых сайтов, страницы которых еще нет в индексе поисковой системы. Связка с поисковым ремаркетингом.

2. Как настроить динамические поисковые объявления

В Google Рекламе при добавлении кампании выберите «Только поисковая сеть».

Назовите кампанию и выберите «Динамические поисковые объявления».

Укажите URL, язык и источник таргетинга.

Веб-сайт — корневая часть адреса сайта.

Язык домена — язык страниц сайта. Если у вас сайт на нескольких языках, то необходимо создавать отдельные кампании под каждый язык.

Источник таргетинга — новая фишка Google, которая только недавно вышла из бета-тестирования. Подробнее про настройку DSA-кампании с таргетингом на фид страниц я расскажу в следующей статье.

Дальнейшие настройки такие же, как и в стандартных поисковых кампаниях.

Рассмотрим подробнее каждый из видов таргетинга.

Рекомендуемые категории для вашего сайта. Система сама создаст категории на основе индексации сайта. Будьте предельно внимательны: если сайт проиндексирован плохо, то категории могут называться, к примеру, «westa» и вести на страницу определенного товара. Очевидно, эта страница нерелевантна для пользователей, которые ищут аккумуляторы Westa с емкостью 60 Ah.

При первоначальной настройке DSA Google Рекламы не предлагает категории. В интерфейсе они появляются спустя 24-48 часов.

Таргетинг на все веб-страницы. В автоматическую цель добавляются все страницы веб-сайта.

Как исключить все нерелевантные страницы я расскажу немного позже.

Таргетинг на определенные страницы веб-сайта. Здесь у нас появляется более широкая возможность выбора таргетингов:

Категории — аналог рекомендуемым категориям.

Содержание страницы — таргетинг по конкретному содержанию каждой страницы.

Заголовок страницы — содержание заголовков страниц.

URL — непосредственно URL или часть адреса. К примеру, адрес содержит «westa» — объявления будут показаны по всем страницам, URL которых содержит «westa».

Для более точного таргетинга условия могут комбинироваться. Я стараюсь использовать комбинированные условия с таргетингом на URL или заголовок страниц, так как они могут различаться. Это дает возможность расширения таргетингов, то есть вариантов, откуда страница черпает ключевые слова и куда можно вести пользователей.

После выбора цели укажите для нее ставку.

Цели настроены, осталось только оформить объявление.

Как видно на картинке, нам осталось только заполнить описание. Интерфейс Google Рекламы при первом запуске позволяет сначала настроить только одно объявление. Дополнительные объявления можно настроить позже.

Я рекомендую запустить 2–3 объявления и посмотреть, какое будет работать лучше. Отображаемый URL, как и две строки описания, вы можете изменить в редакторе Google Рекламы.

Как и в поисковых кампаниях, в DSA допускаются все виды расширений.

Мы настроили и запустили DSA-кампанию. Теперь расскажу про возможные варианты оптимизации.

3. Как оптимизировать динамические поисковые объявления

3.1. По общим минус-словам

Не забывайте добавлять в кампанию общие минус-слова, такие как «бу», «бесплатно» и так далее. DSA-кампания практически ничем не отличается от обычной поисковой кампании, и игнорирование общих ключевых слов может привести к пустым тратам.

3.2. По целям динамической рекламы

Необходимо следить за страницами, которые находятся в поисковом индексе Google, и исключать нецелевые. Вполне возможна ситуация, когда пользователь перейдет на уже неактуальную страницу.

Например, страница с какой-нибудь летней акцией, которую забыли убрать с сайта или настроить редирект. Исключить страницы можно на вкладке «Автоматические цели» в интерфейсе Google Рекламы. Исключения можно добавлять как на уровне группы, так и на уровне кампании.

3.3. По анализу страниц входа

Старайтесь еженедельно проверять страницы входа и не забывайте исключать нерелевантные. Страницы входа можно посмотреть в Google Analytics.

3.4. По анализу поисковых запросов

Как и в обычных поисковых кампаниях необходимо регулярно анализировать поисковые запросы. Целевые поисковые запросы можно вынести в обычную поисковую кампанию, а нецелевые — в минус-слова.

3.5. По покрытию сайта

Покрытие сайта — процентное значение охваченных страниц с помощью настроенных таргетингов в разрезе всего сайта. Анализ этого показателя дает нам возможность проследить, какой процент страниц сайта задействован для данной цели, а также покажет все ли необходимые страницы охвачены. Тут возникает зависимость от структуры сайта: разные страницы могут содержать одинаковые метатеги (Title, Description, Keywords), либо же страницы могут дублироваться. Это означает, что необходимо искать нецелевые страницы.

Запрещенные автоматические цели учитываются только в том случае, если они пересекаются с положительными автоматическими целями.

Страница может входить в состав нескольких целей динамической рекламы, поэтому покрытие веб-сайта может превышать 100%.

3.6. По анализу категорий таргетинга

Категории таргетинга определяются автоматически с учетом тематики вашего сайта. В нашем отчете нет целей динамической рекламы, по которым не было кликов. Анализ категорий дает возможность отследить самые эффективные уровни вложения сайта. Нужные категории можно добавить в кампанию и назначить для них специальные ставки с учетом ваших целей.

Выводы

Динамические поисковые объявления — отличный способ охватить низкочастотные ключевые слова, сэкономить время специалиста и расширить охват целевой аудитории.

Не забывайте про оптимизацию кампании. Что можно сделать: