Что делает именно ваше предложение в выдаче более привлекательным? Правильно: звездочки, адрес, дополнительные ссылки, окно поиска по сайту и прочая полезная информация, которая позволяет потенциальному клиенту сэкономить время и нервы.
Как выжать максимум пользы из сниппетов в выдаче? Просто проверьте, выполнили ли ваши специалисты по поисковой оптимизации все пункты из данного чек-листа.
Полезные ссылки
В Title и Description добавлены специальные символы для выделения сниппета. Подробная таблица символов — по ссылке.
Страница контактов на сайте размечена с помощью микроразметки согласно схеме schema.org/Organization. Это позволит выводить дополнительную контактную информацию не только для главной страницы сайта. Ссылка на страницу разметки.
Логотип и название компании были размечены с помощью микроразметки согласно схеме schema.org/Organization и schema.org/WebSite. Это позволит отображать информацию о компании в Google Knowledge panel. Подробности по ссылкам:
- https://developers.google.com/search/docs/data-types/corporate-contacts
- https://developers.google.com/search/docs/data-types/logo
Больше ссылок на подробное описание микроразметки сниппетов в Google:
- ссылки социальных сетей;
- хлебные крошки;
- видео;
- рецепты;
- мероприятия;
- отзывы;
- окно поиска;
- элементы AMP-страниц;
- статьи;
- книги;
- курсы;
- музыка;
- фильмы и программы передач.
В Яндекс.Вебмастер настроены быстрые ссылки для сниппета. Как настроить быстрые ссылки. Больше полезной информации о быстрых ссылках.
В Яндекс.Вебмастер подключен YML-фид для интернет-магазина. После подключения магазина в Яндекс.Вебмастер в сниппет может попадать краткая дополнительная информация о товарах и услугах: стоимость, условия доставки и так далее.
Ссылки на подробное описание микроразметки сниппетов в Яндекс:
- программы;
- фильмы;
- отзывы об организациях;
- вопросы и ответы пользователей;
- изображения;
- данные об организации;
- рефераты.
Этот чек-лист — первая ласточка из серии чек-листов SEO-департамента агентства Netpeak, по которым мы проводим проекты всех наших клиентов. А опубликовали мы его по убедительным просьбам в комментариях к статье о том,
Сейчас у меня в очереди на публикацию чек-листы по ASO, продвижению интернет-магазинов и корпоративных сайтов. Что опубликовать раньше?
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