Что делает именно ваше предложение в выдаче более привлекательным? Правильно: звездочки, адрес, дополнительные ссылки, окно поиска по сайту и прочая полезная информация, которая позволяет потенциальному клиенту сэкономить время и нервы.

Как выжать максимум пользы из сниппетов в выдаче? Просто проверьте, выполнили ли ваши специалисты по поисковой оптимизации все пункты из данного чек-листа.

Полезные ссылки

В Title и Description добавлены специальные символы для выделения сниппета. Подробная таблица символов — по ссылке.

Страница контактов на сайте размечена с помощью микроразметки согласно схеме schema.org/Organization. Это позволит выводить дополнительную контактную информацию не только для главной страницы сайта. Ссылка на страницу разметки.

Логотип и название компании были размечены с помощью микроразметки согласно схеме schema.org/Organization и schema.org/WebSite. Это позволит отображать информацию о компании в Google Knowledge panel. Подробности по ссылкам:

Больше ссылок на подробное описание микроразметки сниппетов в Google:

В Яндекс.Вебмастер настроены быстрые ссылки для сниппета. Как настроить быстрые ссылки. Больше полезной информации о быстрых ссылках.

В Яндекс.Вебмастер подключен YML-фид для интернет-магазина. После подключения магазина в Яндекс.Вебмастер в сниппет может попадать краткая дополнительная информация о товарах и услугах: стоимость, условия доставки и так далее.

Ссылки на подробное описание микроразметки сниппетов в Яндекс:

Этот чек-лист — первая ласточка из серии чек-листов SEO-департамента агентства Netpeak, по которым мы проводим проекты всех наших клиентов. А опубликовали мы его по убедительным просьбам в комментариях к статье о том, как мы делаем рекламные кампании .

Сейчас у меня в очереди на публикацию чек-листы по ASO, продвижению интернет-магазинов и корпоративных сайтов. Что опубликовать раньше?