Как массово удалить в интернет-магазине страницы товаров, которые не приносят трафик

Идея написать статью появилась после обучения на курсе Алексея Селезнева «R для интернет-маркетинга». Я решил поделиться опытом удаления в полуавтоматическом режиме большого количества непосещаемых страниц на сайте.

Статья будет полезна веб-аналитикам, которые работают с крупными интернет-магазинами. Например, на сайте еженедельно появляется примерно 1000 новых наименований и такое же количество позиций переходит в статус «нет в наличии».

К тому же, непонятно, когда товар появится снова в наличии. Приходится скрывать товары с витрины либо сохранять карточки с URL, чтобы страницы недоступных к заказу наменований не выпадали из индексации и факторы ранжирования не сказывались на позициях всего сайта.

В итоге трафик не растет, количество страниц увеличивается в геометрической прогрессии, место на сервере заканчивается и в структуре сайта множится хаос. Для решения подобных сложностей подходит удаление в полуавтоматическом режиме страниц, не приносящих трафика за последние 3-4 месяца.

Чтобы выяснить, какие страницы сайта получают трафик, понадобится API Яндекс Метрики. Для решения задачи подойдет любой язык программирования, который поддерживает работу с HTTP-запросами, — я пользуюсь языком R .

Для подключения его нужно скачать и установить. Также для комфортной работы с R рекомендую использовать бесплатную среду разработки RStudio.

Для решения вышеописанной задачи нам потребуется установить пакеты для:

загрузки данных из кабинетов Яндекс Метрики — " rym"

работы со временем и временными периодами — "lubridate"

работы с таблицами и агрегации данных — "data.table" и "dplyr"

Чтобы установить пакеты из основного репозитория CRAN примените базовую функцию install.packages:

install.packages("rym", dependencies = TRUE)install.packages("lubridate", dependencies = TRUE)install.packages("data.table ", dependencies = TRUE)install.packages("dplyr", dependencies = TRUE)

Пакет достаточно установить однажды, но подключать нужно каждый раз при запуске нового сеанса работы с R. Для подключения используйте функцию library.

library(googleAnalyticsR)library(lubridate)library(data.table)library(dplyr)

1. Предварительно необходимо скачать все страницы вашего сайта в формате файла .csv или .excel (сделать это можно через Netpeak Spider или просто выгрузив все страницы через CMS вашего сайта).

2. Определитесь, какие страницы не получали трафик более 4 месяцев (если брать меньший период, то можно вычистить страницы, которые недавно только были переведены в инактив и, возможно, еще могут принести трафик).

Задайте период отсчета 4 месяца:

date_end<- round_date(today() - months(3), unit = "month")

Подключитесь к предварительно загруженному файлу со всеми страницами сайта:

setwd("C:\\********")

Вместо * укажите путь к папке, в которой находится файл со всеми страницами сайта (который вы создали на шаге 1). Задавая путь к файлу, обязательно используйте разделители \\ или одинарный /.

При первичном обращении к API Яндекс.Метрики, вам потребуется создать и сохранить токен доступа. При следующих обращениях вы сможете проходить идентификацию без ввода пароля. Для авторизации используйте функцию rym_auth(). Задайте период отсчета 4 месяца:

rym_auth(login = "*****", token.path = "metrica_token")

Вместо * укажите ваш логин в Яндекс.Метрике. После запуска этой функции откроется окно запроса доступов.

После подтверждения прав вы попадете на страницу выдачи ключей.

Это техническая страница, созданная автором пакета "rym" Алексеем Селезневым, для получения токена. Токен появится в папке, которую вы задали во втором шаге. Данные вашего аккаунта защищены, потому что:

доступ к аккаунту через R возможен только при наличии на вашем компьютере файла с токеном;

обращения ведутся только через папку, созданную на втором шаге нашей инструкции.

zaprosi <- rym_get_data(counters = "*****",date.from = date_end,date.to = "yesterday",dimensions = "ym:s:startURL",metrics = "ym:s:pageviews",accuracy = "full",login = "*****",token.path = "metrica_token",lang = "ru")

В поле counters = "*****", вместо * укажите номер вашего счетчика в Яндекс.Метрике.

в поле login = "*****", вместо * введите логин, который вы указали на этапе авторизации токена.

"ym:s:startURL" – показывает URL страницы"ym:s:pageviews" – количество просмотров этой страницы

Изучите подробную инструкцию по API Яндекс.Метрики.

Затем загрузите в среду разработки RStudio файл с таблицей URL вашего сайта. Обратитесь к папке, где находится файл.

setwd("C:\\********")

Загрузите его.

site <- fread("********.csv", header="auto", encoding="UTF-8")

Вместо * укажите название файла со всеми страницами сайта.

В исходном файле, который вы получили на третьем этапе, есть столбец со списком всех URL. Он может называться по-разному, но для удобной обработки данных в выгружаемой статистике Яндекс.Метрики назовите столбцы одинаково.

Для этого переименуйте название столбца в файле Яндекс.Метрики:

setnames(zaprosi, "Страница входа", "*******")zaprosi – таблица с выгруженной статистикой из Яндекс.Метрики.

"Страница входа" – Название столбца с URL в таблице zaprosi.

"******" – это название заголовка столбца с URL в файле с сайта.

Установите связь между таблицами.

view_url <- left_join(site,zaprosi, by="*****")

Вместо * укажите название столбца с URl, который вы задали. Далее доработайте полученный файл. Выберите страницы с числом просмотров = 0.

view_url$Просмотры <- replace_na(view_url$Просмотры,0)view_url <- view_url %>% filter(`Просмотры` == 0)

Агрегируйте первые 5000 страниц. Не стоит удалять сразу большими «пачками» страницы: берите не более 15-20% от общего количества и смотрите, как поведет себя алгоритм поиска. Роботы поисковиков в любом случае не смогут просканировать за раз все страницы, но резкий спад в числе отдаваемых сайтом страниц может привести к неоднозначным выводам со стороны поиска. Удаляйте страницы планомерно, детально оценивая уровень позиций и трафика на ваш сайт.

view_url <- view_url[1:5000,]

Запишите полученный результат в файл.

write.csv(view_url,"del_stranici.csv",fileEncoding = "UTF-8")

Вы получили список страниц, которые не приносят трафик. Удалите их одним из способов:

если позволяет CMS, загрузите их самостоятельно на сайт и задайте параметры на удаления;

передайте список вашему программисту и попросите удалить.

Вывод

Данное решение относительно просто реализовать и без применения языка R. Нужно просто вручную скачать страницы из Яндекс.Метрики, затем найти все пустые страницы через функцию ВПР и удалить их по схеме, применимой для вашей CMS. Но главное преимущество использования языка программирования в решении подобных задач состоит в экономии времени.

Сохраните код в отдельный файл и настройте цикличное выполнение аналогичной задачи, например, раз в месяц. Дальше повторное выполнение всей описанной выше рутины займет всего несколько секунд или вовсе выполнится автоматически.

Учите языки программирования, прокачивайте скил и упрощайте рутинные задачи в интернет-маркетинге. Если остались вопросы, задавате в комментариях — я с радостью отвечу.