Услуга: таргетированная реклама на Play.Mamba.ru.
Тематика: одежда, обувь и аксессуары.
Траты: 4 526 грн. (включая оплату за услуги агентства).
Предыстория: у клиента есть успешная группа Вконтакте, которую он ведет самостоятельно. Заказы принимаются в переписке или по телефону. В дополнение полгода назад клиент запустил сайт с возможностью покупки через корзину. Мы предложили попробовать рекламу в Play. О том, какие результаты она принесла, читайте в этом посте.
Настройки кампаний: таргетинг по аудитории
Для товаров, ориентированных на женщин:
Для товаров, ориентированных на мужчин:
Действия команды
Период рекламной кампании — 61 день, создано кампаний — 16, создано объявлений — 86.
Данные о доходе:
Транзакций по данным Google Analytics: 51.
Доход по данным Google Analytics: 33 127 грн.
Средний чек: 649,55 грн.
Процент заказов через звонки по данным клиента: 20%.
Доход с учетом продаж по телефону: 41 409 грн.
Маржа: 61,2%. ROMI (возврат маркетинговых инвестиций) = ((Доход × Маржа) — Траты клиента) / Траты клиента = ((33 127 грн. × 61,2%) — 4 526 грн.) / 4 526 грн. = 348%. Коэффициент конверсии составил 0,54%.
Смотрим с другой стороны:
- Ассоциированных конверсий: 17.
- Конверсий по первому клику: 52.
- Конверсии по последнему взаимодействию: 44.
На закуску
Доля дохода с Play в общей картине по сайту:
В данном кейсе Play.Mamba — основной источник продаж.
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