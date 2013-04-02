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Кейсы

Кейс по таргетированной рекламе в тематике «одежда, обувь, аксессуары»: ROMI 348%
Наталья Лыс
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Сложность: норм норм
3

Услуга: таргетированная реклама на Play.Mamba.ru.

Тематика: одежда, обувь и аксессуары.

Траты: 4 526 грн. (включая оплату за услуги агентства).

Предыстория: у клиента есть успешная группа Вконтакте, которую он ведет самостоятельно. Заказы принимаются в переписке или по телефону. В дополнение полгода назад клиент запустил сайт с возможностью покупки через корзину. Мы предложили попробовать рекламу в Play. О том, какие результаты она принесла, читайте в этом посте.

Настройки кампаний: таргетинг по аудитории

Для товаров, ориентированных на женщин:

Для женщин товары

 Для товаров, ориентированных на мужчин:

товары для мужчин

Действия команды

Период рекламной кампании — 61 день, создано кампаний — 16, создано объявлений — 86.

Данные о доходе:

Транзакций по данным Google Analytics: 51.

Доход по данным Google Analytics: 33 127 грн.

Средний чек: 649,55 грн.

Процент заказов через звонки по данным клиента: 20%.

Доход с учетом продаж по телефону: 41 409 грн.

Маржа: 61,2%. ROMI (возврат маркетинговых инвестиций) = ((Доход × Маржа) — Траты клиента) / Траты клиента = ((33 127 грн. × 61,2%) — 4 526 грн.) / 4 526 грн. = 348%. Коэффициент конверсии составил 0,54%.

Смотрим с другой стороны:

  • Ассоциированных конверсий: 17.
  • Конверсий по первому клику: 52.
  • Конверсии по последнему взаимодействию: 44.

На закуску

Доля дохода с Play в общей картине по сайту:

Доля дохода с Play

В данном кейсе Play.Mamba — основной источник продаж.

Поможем обогнать конкурентов

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кейсы по контекстной рекламе электронная коммерция таргетированная реклама
Наталья Лыс

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