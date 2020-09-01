Как получить рентабельность кампаний 400%, используя таргетированную рекламу в Facebook — кейс Secunda

Услуга: PPC с абонплатой.
Проект: secunda.com.ua — интернет-магазин часов.
Период продвижения: 1 — 30 сентября 2020 года.
Регион: Украина.
Команда: Сергей Бережной (IM), Анна Самусь (PM).
Facebook — площадка, которая дает не только охваты, но и продажи. Используя правильный месседж, нужные креативы, тонкую настройку аудиторий можно неплохо поднять общие продажи магазина и повысить узнаваемость бренда. На примере продвижения интернет-магазина Secunda, рассказываем, как это можно сделать.
Кстати, недавно мы писали о том, как использовали на этом проекте
Кто клиент
Secunda — известный интернет-магазин наручных часов, представленный во всех городах Украины. История бренда началась в 1992 году с офлайн-точки в Киеве. Теперь это 32 магазина.
В Secunda представлены свыше 30-ти швейцарских, японских, американских, французских, австрийских, немецких и других европейских часовых брендов.
В интернет-магазине можно купить также аксессуары: шкатулки, ремешки и браслеты для часов, запонки, бижутерию и даже зажигалки.
У компании есть свой блог с полезными материалами, актуальную информацию об акциях и товарах, новости можно найти на Facebook и в Instagram.
Цели и задачи
Перед нами стояла задача масштабирования дохода клиента c помощью подключения новых источников трафика. Первым делом мы провели анализ таких источников и остановились на Facebook. Здесь гибкие возможности таргетинга, доступны разнообразные типы кампаний и объявлений.
Действия команды
Первым делом мы решили запускать динамический ремаркетинг и конверсионные кампании. Исходя из среднего по объему трафика на сайт, мы понимали что динамический ремаркетинг — идеальный способ догнать тех людей, которые еще не решились на покупку. До этого клиент работал с воронкой продаж только посредством Google Ads и это была возможность напомнить о себе людям еще и на Facebook.
Конверсионные кампании мотивируют потенциальных клиентов совершить покупку. При оптимизации кампаний учитывается всё: пол, возраст, интересы пользователя и другое.
Также запустили рекламу каталога на новую аудиторию — это аналог торговых кампаний Ads, где человек сразу видит товар, продавца и стоимость.
Вот так выглядит настройка группы объявлений:
А вот так объявления:
Итак, что мы сделали:
- Установили пиксель Facebook.
- Для корректной работы динамического ремаркетинга и конверсионных кампаний настроили три события:
- ViewContent — просмотр карточки товара;
- AddToCart — добавление в корзину;
- Purchase — успешная покупка.
Подробнее о настройке событий читайте в статье про
- Загрузили каталог (фид) данных. Кстати, прочитайте статью о том,
как загрузить фид и создать группы товаров— в ней подробный мануал.
Настроили кампании:
- динамический ремаркетинг на людей, которые добавили товар в корзину;
- конверсионную кампанию с акционным предложением и оптимизацией на покупки;
- реклама каталога на новую аудиторию;
- в качестве объявления использовали формат Instant Experience с подключенным каталогом товаров, так как в ходе тестирования этот формат показал себя намного лучше стандартной картинки или галереи.
Формат Instant Experience
Важно: вся прелесть настройки в том, что мы практически не задействовали программиста клиента и смогли избежать дополнительных трат.
Поскольку большинство технических заданий уже реализовано для Google Ads, мы адаптировали необходимые настройки через Google Tag Manager.
Потенциальной трудностью могла стать адаптация уже внедренного кода и параметров под события Пикселя Facebook. Но мы знаем, как настраивать переменные в GTM, как адаптировать эти параметры под код событий, поэтому легко решили задачу.
Результаты
За отчетный месяц мы получили такие результаты:
И в разрезе кампаний:
Отметим, что доход взят из Google Analytics по модели Last Click. Если посмотреть в кабинете Facebook, покупок будет больше, за счет другой модели атрибуции:
Отзыв о сотрудничестве
Анна Самусь, проектный менеджер Netpeak
Я горжусь ребятами, с которыми работаю как со стороны Секунды, так и со стороны агентства. Вся команда старательная, мотивированная сделать больше. У нас огромные амбиции улучшить результат, поэтому новые кейсы не за горами.
Выводы
- Facebook — площадка для работы с холодной аудиторией, а значит стоит потрудиться над месседжами, чтобы они привлекли внимание человека.
У нас уже была информация про общий портрет аудитории: мы использовали Google Analytics, где можно выделить аудитории людей, которые уже покупают на сайте. Поэтому оставалось только перенести аудитории в Facebook и избежать ненужного тестирования и дополнительных расходов.
- При запуске динамического ремаркетинга следует учесть корректную настройку событий динамического ремаркетинга — это дает дополнительную оптимизацию не только ремаркетингу но и кампаниям, ориентированным на конверсию.
- Нужен корректный, регулярно обновляемый фид, в котором содержатся только актуальные товары.
Комментарии (0)
Последние комментарии
Чтобы оставить комментарий, нужно войти