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Как получить рентабельность кампаний 400%, используя таргетированную рекламу в Facebook — кейс Secunda
Сергей Бережной
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Сложность: изи изи
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Услуга: PPC с абонплатой.

Проект: secunda.com.ua — интернет-магазин часов.

Период продвижения: 1 — 30 сентября 2020 года.

Регион: Украина.

Команда: Сергей Бережной (IM), Анна Самусь (PM).

Facebook — площадка, которая дает не только охваты, но и продажи. Используя правильный месседж, нужные креативы, тонкую настройку аудиторий можно неплохо поднять общие продажи магазина и повысить узнаваемость бренда. На примере продвижения интернет-магазина Secunda, рассказываем, как это можно сделать.

Кстати, недавно мы писали о том, как использовали на этом проекте бета-версию нового инструмента Google.

Кто клиент

Secunda — известный интернет-магазин наручных часов, представленный во всех городах Украины. История бренда началась в 1992 году с офлайн-точки в Киеве. Теперь это 32 магазина.

В Secunda представлены свыше 30-ти швейцарских, японских, американских, французских, австрийских, немецких и других европейских часовых брендов.

В интернет-магазине можно купить также аксессуары: шкатулки, ремешки и браслеты для часов, запонки, бижутерию и даже зажигалки.

У компании есть свой блог с полезными материалами, актуальную информацию об акциях и товарах, новости можно найти на Facebook и в Instagram.

Цели и задачи

Перед нами стояла задача масштабирования дохода клиента c помощью подключения новых источников трафика. Первым делом мы провели анализ таких источников и остановились на Facebook. Здесь гибкие возможности таргетинга, доступны разнообразные типы кампаний и объявлений.

Действия команды

Первым делом мы решили запускать динамический ремаркетинг и конверсионные кампании. Исходя из среднего по объему трафика на сайт, мы понимали что динамический ремаркетинг — идеальный способ догнать тех людей, которые еще не решились на покупку. До этого клиент работал с воронкой продаж только посредством Google Ads и это была возможность напомнить о себе людям еще и на Facebook.

Конверсионные кампании мотивируют потенциальных клиентов совершить покупку. При оптимизации кампаний учитывается всё: пол, возраст, интересы пользователя и другое.

Также запустили рекламу каталога на новую аудиторию — это аналог торговых кампаний Ads, где человек сразу видит товар, продавца и стоимость.

Вот так выглядит настройка группы объявлений:

Настройки группы объявлений

А вот так объявления:

Пример объявления группы

Итак, что мы сделали:

  1. Установили пиксель Facebook.
  2. Для корректной работы динамического ремаркетинга и конверсионных кампаний настроили три события:
  • ViewContent — просмотр карточки товара;
  • AddToCart — добавление в корзину;
  • Purchase — успешная покупка.

Подробнее о настройке событий читайте в статье про динамический ремаркетинг на FB.

  1. Загрузили каталог (фид) данных. Кстати, прочитайте статью о том, как загрузить фид и создать группы товаров — в ней подробный мануал.

Настроили кампании:

  • динамический ремаркетинг на людей, которые добавили товар в корзину;
  • конверсионную кампанию с акционным предложением и оптимизацией на покупки;
  • реклама каталога на новую аудиторию;
  • в качестве объявления использовали формат Instant Experience с подключенным каталогом товаров, так как в ходе тестирования этот формат показал себя намного лучше стандартной картинки или галереи.

Пример объявления формата Instant Experience

Формат Instant Experience

Важно: вся прелесть настройки в том, что мы практически не задействовали программиста клиента и смогли избежать дополнительных трат.

Поскольку большинство технических заданий уже реализовано для Google Ads, мы адаптировали необходимые настройки через Google Tag Manager.

Потенциальной трудностью могла стать адаптация уже внедренного кода и параметров под события Пикселя Facebook. Но мы знаем, как настраивать переменные в GTM, как адаптировать эти параметры под код событий, поэтому легко решили задачу.

Результаты

За отчетный месяц мы получили такие результаты:

Результаты по доходу кампании

И в разрезе кампаний:

Сравнения того как сработали разные кампании

Отметим, что доход взят из Google Analytics по модели Last Click. Если посмотреть в кабинете Facebook, покупок будет больше, за счет другой модели атрибуции:

Что по покупкам

Отзыв о сотрудничестве

Анна Самусь

Анна Самусь, проектный менеджер Netpeak

Я горжусь ребятами, с которыми работаю как со стороны Секунды, так и со стороны агентства. Вся команда старательная, мотивированная сделать больше. У нас огромные амбиции улучшить результат, поэтому новые кейсы не за горами.

Выводы

  1. Facebook — площадка для работы с холодной аудиторией, а значит стоит потрудиться над месседжами, чтобы они привлекли внимание человека.

У нас уже была информация про общий портрет аудитории: мы использовали Google Analytics, где можно выделить аудитории людей, которые уже покупают на сайте. Поэтому оставалось только перенести аудитории в Facebook и избежать ненужного тестирования и дополнительных расходов.

  1. При запуске динамического ремаркетинга следует учесть корректную настройку событий динамического ремаркетинга — это дает дополнительную оптимизацию не только ремаркетингу но и кампаниям, ориентированным на конверсию.
  2. Нужен корректный, регулярно обновляемый фид, в котором содержатся только актуальные товары.

Персональная стратегия онлайн-продвижения

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Сергей Бережной

К команде Netpeak присоединился в 2017 году.

Сертифицированный специалист по Google Analytics, Google Adwords: поисковой, мобильной, медийной рекламе, Bing, myTarget.

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