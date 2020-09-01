Как получить рентабельность кампаний 400%, используя таргетированную рекламу в Facebook — кейс Secunda

Услуга: PPC с абонплатой. Проект: secunda.com.ua — интернет-магазин часов. Период продвижения: 1 — 30 сентября 2020 года. Регион: Украина. Команда: Сергей Бережной (IM), Анна Самусь (PM).

Facebook — площадка, которая дает не только охваты, но и продажи. Используя правильный месседж, нужные креативы, тонкую настройку аудиторий можно неплохо поднять общие продажи магазина и повысить узнаваемость бренда. На примере продвижения интернет-магазина Secunda, рассказываем, как это можно сделать.

Кстати, недавно мы писали о том, как использовали на этом проекте бета-версию нового инструмента Google .

Кто клиент

Secunda — известный интернет-магазин наручных часов, представленный во всех городах Украины. История бренда началась в 1992 году с офлайн-точки в Киеве. Теперь это 32 магазина.

В Secunda представлены свыше 30-ти швейцарских, японских, американских, французских, австрийских, немецких и других европейских часовых брендов.

В интернет-магазине можно купить также аксессуары: шкатулки, ремешки и браслеты для часов, запонки, бижутерию и даже зажигалки.

У компании есть свой блог с полезными материалами, актуальную информацию об акциях и товарах, новости можно найти на Facebook и в Instagram.

Цели и задачи

Перед нами стояла задача масштабирования дохода клиента c помощью подключения новых источников трафика. Первым делом мы провели анализ таких источников и остановились на Facebook. Здесь гибкие возможности таргетинга, доступны разнообразные типы кампаний и объявлений.

Действия команды

Первым делом мы решили запускать динамический ремаркетинг и конверсионные кампании. Исходя из среднего по объему трафика на сайт, мы понимали что динамический ремаркетинг — идеальный способ догнать тех людей, которые еще не решились на покупку. До этого клиент работал с воронкой продаж только посредством Google Ads и это была возможность напомнить о себе людям еще и на Facebook.

Конверсионные кампании мотивируют потенциальных клиентов совершить покупку. При оптимизации кампаний учитывается всё: пол, возраст, интересы пользователя и другое.

Также запустили рекламу каталога на новую аудиторию — это аналог торговых кампаний Ads, где человек сразу видит товар, продавца и стоимость.

Вот так выглядит настройка группы объявлений:

А вот так объявления:

Итак, что мы сделали:

Установили пиксель Facebook. Для корректной работы динамического ремаркетинга и конверсионных кампаний настроили три события:

ViewContent — просмотр карточки товара;

AddToCart — добавление в корзину;

Purchase — успешная покупка.

Подробнее о настройке событий читайте в статье про динамический ремаркетинг на FB .

Загрузили каталог (фид) данных. Кстати, прочитайте статью о том, как загрузить фид и создать группы товаров — в ней подробный мануал.

Настроили кампании:

динамический ремаркетинг на людей, которые добавили товар в корзину;

конверсионную кампанию с акционным предложением и оптимизацией на покупки;

реклама каталога на новую аудиторию;

в качестве объявления использовали формат Instant Experience с подключенным каталогом товаров, так как в ходе тестирования этот формат показал себя намного лучше стандартной картинки или галереи.

Формат Instant Experience

Важно: вся прелесть настройки в том, что мы практически не задействовали программиста клиента и смогли избежать дополнительных трат.

Поскольку большинство технических заданий уже реализовано для Google Ads, мы адаптировали необходимые настройки через Google Tag Manager.

Потенциальной трудностью могла стать адаптация уже внедренного кода и параметров под события Пикселя Facebook. Но мы знаем, как настраивать переменные в GTM, как адаптировать эти параметры под код событий, поэтому легко решили задачу.

Результаты

За отчетный месяц мы получили такие результаты:

И в разрезе кампаний:

Отметим, что доход взят из Google Analytics по модели Last Click. Если посмотреть в кабинете Facebook, покупок будет больше, за счет другой модели атрибуции:

Отзыв о сотрудничестве

Анна Самусь, проектный менеджер Netpeak

Я горжусь ребятами, с которыми работаю как со стороны Секунды, так и со стороны агентства. Вся команда старательная, мотивированная сделать больше. У нас огромные амбиции улучшить результат, поэтому новые кейсы не за горами.

Выводы

Facebook — площадка для работы с холодной аудиторией, а значит стоит потрудиться над месседжами, чтобы они привлекли внимание человека.

У нас уже была информация про общий портрет аудитории: мы использовали Google Analytics, где можно выделить аудитории людей, которые уже покупают на сайте. Поэтому оставалось только перенести аудитории в Facebook и избежать ненужного тестирования и дополнительных расходов.

При запуске динамического ремаркетинга следует учесть корректную настройку событий динамического ремаркетинга — это дает дополнительную оптимизацию не только ремаркетингу но и кампаниям, ориентированным на конверсию. Нужен корректный, регулярно обновляемый фид, в котором содержатся только актуальные товары.