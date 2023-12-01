Як отримати рентабельність кампаній 400%, використовуючи таргетовану рекламу в Facebook — кейс Secunda

Послуга: PPC з абонплатою. Проєкт: secunda.com.ua — інтернет-магазин годинників. Період просування: 1 — 30 вересня 2020 року. Регіон: Україна. Команда: Сергій Бережний, PPC Specialist; Анна Самусь, Client Project Manager.

Facebook — майданчик, який дає не тільки охоплення, а й продажі. Використовуючи правильний меседж, потрібні креативи, тонке налаштування аудиторій можна непогано підняти загальні продажі магазину і підвищити впізнаваність бренду. На прикладі просування інтернет-магазину Secunda, розповідаємо, як це можна зробити.

До речі, нещодавно ми писали про те, як використовували на цьому проєкті бета-версію нового інструменту Google.

Хто клієнт

Secunda — відомий інтернет-магазин наручних годинників, представлений у всіх містах України. Історія бренду почалася 1992 року з офлайн-точки в Києві. Тепер це 32 магазини.

У Secunda представлено понад 30 швейцарських, японських, американських, французьких, австрійських, німецьких та інших європейських годинникових брендів.

В інтернет-магазині можна купити також аксесуари: шкатулки, ремінці та браслети для годинників, запонки, біжутерію і навіть запальнички.

У компанії є свій блог з корисними матеріалами, актуальну інформацію про акції та товари, новини можна знайти на Facebook і в Instagram.

Цілі та завдання

Перед нами стояло завдання масштабування доходу клієнта за допомогою підключення нових джерел трафіку. Насамперед ми провели аналіз таких джерел і зупинилися на Facebook. Тут гнучкі можливості таргетингу, доступні різноманітні типи кампаній і оголошень.

Дії команди

Насамперед ми вирішили запускати динамічний ремаркетинг і конверсійні кампанії. Виходячи з середнього за обсягом трафіку на сайт, ми розуміли, що динамічний ремаркетинг — ідеальний спосіб наздогнати тих людей, які ще не наважилися на покупку. До цього клієнт працював з лійкою продажів тільки за допомогою Google Ads і це була можливість нагадати про себе людям ще й на Facebook, а таргетована реклама це найкраща можливість достукатися до цільової аудиторії.

Конверсійні кампанії мотивують потенційних клієнтів здійснити покупку. Під час оптимізації кампаній враховується все: стать, вік, інтереси користувача та інше.

Також запустили рекламу каталогу на нову аудиторію — це аналог торгових кампаній Ads, де людина одразу бачить товар, продавця і вартість.

Ось так виглядає налаштування групи оголошень:

А ось так оголошення:

Отже, що ми зробили:

1. Встановили піксель Facebook.

2. Для коректної роботи динамічного ремаркетингу та конверсійних кампаній налаштували три події:

ViewContent — перегляд картки товару;

AddToCart — додавання в кошик;

Purchase — успішна покупка.

Детальніше про налаштування подій читайте в статті про динамічний ремаркетинг на FB.

3. Завантажили каталог (фід) даних. До речі, прочитайте статтю про те, як завантажити фід і створити групи товарів — у ній докладний мануал.

Налаштували кампанії:

динамічний ремаркетинг на людей, які додали товар у кошик;

конверсійну кампанію з акційною пропозицією та оптимізацією на покупки;

реклама каталогу на нову аудиторію;

як оголошення використовували формат Instant Experience з підключеним каталогом товарів, оскільки під час тестування цей формат показав себе набагато краще за стандартну картинку або галерею.

Формат Instant Experience

Важливо: вся принадність налаштування в тому, що ми практично не задіяли програміста клієнта і змогли уникнути додаткових витрат.

Оскільки більшість технічних завдань уже реалізовано для Google Ads, ми адаптували необхідні налаштування через Google Tag Manager.

Потенційною складністю могла стати адаптація вже впровадженого коду і параметрів під події Пікселя Facebook. Але ми знаємо, як налаштовувати змінні в GTM, як адаптувати ці параметри під код подій, тому легко вирішили завдання.

Результати

За звітний місяць ми отримали такі результати:

І в розрізі кампаній:

Зазначимо, що дохід взято з Google Analytics за моделлю Last Click. Якщо подивитися в кабінеті Facebook, покупок буде більше, за рахунок іншої моделі атрибуції:

Відгук про співпрацю

Анна Самусь, проєктний менеджер Netpeak

Я пишаюся хлопцями, з якими працюю як з боку Секунди, так і з боку агентства. Уся команда старанна, мотивована зробити більше. У нас величезні амбіції поліпшити результат, тому нові кейси не за горами.

Висновки

1. Facebook — майданчик для роботи з холодною аудиторією, а отже варто попрацювати над меседжами, щоб вони привернули увагу людини.

У нас уже була інформація про загальний портрет аудиторії: ми використовували Google Analytics, де можна виділити аудиторії людей, які вже купують на сайті. Тож залишалося лише перенести аудиторії у Facebook і уникнути непотрібного тестування та додаткових витрат.

2. Під час запуску динамічного ремаркетингу слід врахувати коректне налаштування подій динамічного ремаркетингу — це дає додаткову оптимізацію не тільки ремаркетингу, а й кампаніям, орієнтованим на конверсію.

3. Потрібен коректний, регулярно оновлюваний фід, в якому містяться тільки актуальні товари.