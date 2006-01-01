Наталья Лыс

Наталья Лыс

Автор NJ c 2016
Об авторе:
Работает Middle PPC Specialist, опыт работы более 2 лет.

Статьи автора

Кейсы
33485 49
Кейс по привлечению платного трафика в тематике «оптовая торговля одеждой»: ROMI 345%
Кейсы
Кейс по привлечению платного трафика в тематике «оптовая торговля одеждой»: ROMI 345%
33485 49
Кейсы
33920 35
Кейс по таргетированной рекламе в тематике «бижутерия»: ROMI 90%
Кейсы
Кейс по таргетированной рекламе в тематике «бижутерия»: ROMI 90%
33920 35
Кейсы
30771 30
Кейс по рекламе в прайс-агрегаторах в тематике «бытовая техника»: ROMI 817%
Кейсы
Кейс по рекламе в прайс-агрегаторах в тематике «бытовая техника»: ROMI 817%
30771 30
Кейсы
37069 20
Кейс по таргетированной рекламе в тематике «одежда, обувь, аксессуары»: ROMI 348%
Кейсы
Кейс по таргетированной рекламе в тематике «одежда, обувь, аксессуары»: ROMI 348%
37069 20
Кейсы
21210 20
Кейс по рекламе в прайс-агрегаторах в тематике «гаджеты и аксессуары»: ROMI 869%
Кейсы
Кейс по рекламе в прайс-агрегаторах в тематике «гаджеты и аксессуары»: ROMI 869%
21210 20