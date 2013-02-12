Кейсы

Кейс по рекламе в прайс-агрегаторах в тематике «гаджеты и аксессуары»: ROMI 869%
Наталья Лыс
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Услуга: реклама в прайс-агрегаторе Hotline.

Тематика: гаджеты и аксессуары.

Траты: 10 920 гривен (включая оплату за услуги агентства).

В ноябре к нам обратился клиент, который ранее сам вел рекламу в прайс-агрегаторах. Услышав про наши «сладкие условия» на hotline.ua (клиентам Netpeak предоставляется скидка на стоимость переходов), он решил поручить ведение магазина в этом сервисе нам.

Не смотря на то, что интернет-магазин работает уже давно, оказалось, что у клиента не был установлен e-commerce. Первое время (когда вносились доработки на сайт) мы анализировали эффективность рекламы, основываясь на данные из аналитики звонков и веб-аналитики (качество трафика), так как статистика по покупкам и транзакциям нам была недоступна.

В прайс-агрегаторе Hotline наиболее гибким инструментом настройки являются аукционные ставки. При их настройке мы основывались на данные Google Analytics в целом и на данные статистики за первую неделю ведения рекламной кампании c установленным e-commerce. Были определены самые популярные товары магазина и именно на них был сделан акцент при настройке ставок. Ниже представлены данные за период с декабря по январь (код е-commerce был установлен в ноябре).

Транзакций по Google Analytics: 386.

Доход по данным Google Analytics: 462 945 гривен.

Средний чек: 1 199,34 гривен.

Процент заказов через звонки по данным клиента: 30%.

Доход с учетом звонков: (462 945 / 70) * 100 = 661 350 гривен.

Средняя маржа по данным клиента: 16%.

ROMI (возврат маркетинговых инвестиций) = ((Доход × Маржа) — Траты клиента) / Траты клиента = ((661 350 гривен × 16%) — 10 920 гривен) / 10 920 гривен = 869%.

Многоканальные последовательности:

  • ассоциированных конверсий: 199;
  • конверсий по первому клику: 290;
  • конверсии по последнему взаимодействию: 248.

Несколько фактов про источник hotline.ua для клиента за время ведения кампании нами:

  • трафик вырос на 32%, а траты выросли на 27%.
  • CPC упала на 16%.
  • цена за транзакцию с hotline.ua в январе упала на 21% в сравнении с декабрем.
  • за декабрь-январь hotline.ua стал основным источником трафика — доля дохода с hotline.ua составила 29,01%. Подробнее на картинке:

Кейс по рекламе в прайс-агрегаторах в тематике «гаджеты и аксессуары» Дальше — больше!

Хочу PR-статью в Netpeak Journal

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кейсы по контекстной рекламе электронная коммерция прайс-агрегаторы
Наталья Лыс

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