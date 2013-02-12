Услуга: реклама в прайс-агрегаторе Hotline. Тематика: гаджеты и аксессуары. Траты: 10 920 гривен (включая оплату за услуги агентства).

В ноябре к нам обратился клиент, который ранее сам вел рекламу в прайс-агрегаторах. Услышав про наши «сладкие условия» на hotline.ua (клиентам Netpeak предоставляется скидка на стоимость переходов), он решил поручить ведение магазина в этом сервисе нам.

Не смотря на то, что интернет-магазин работает уже давно, оказалось, что у клиента не был установлен e-commerce. Первое время (когда вносились доработки на сайт) мы анализировали эффективность рекламы, основываясь на данные из аналитики звонков и веб-аналитики (качество трафика), так как статистика по покупкам и транзакциям нам была недоступна.

В прайс-агрегаторе Hotline наиболее гибким инструментом настройки являются аукционные ставки. При их настройке мы основывались на данные Google Analytics в целом и на данные статистики за первую неделю ведения рекламной кампании c установленным e-commerce. Были определены самые популярные товары магазина и именно на них был сделан акцент при настройке ставок. Ниже представлены данные за период с декабря по январь (код е-commerce был установлен в ноябре).

Транзакций по Google Analytics: 386. Доход по данным Google Analytics: 462 945 гривен. Средний чек: 1 199,34 гривен. Процент заказов через звонки по данным клиента: 30%. Доход с учетом звонков: (462 945 / 70) * 100 = 661 350 гривен. Средняя маржа по данным клиента: 16%. ROMI (возврат маркетинговых инвестиций) = ((Доход × Маржа) — Траты клиента) / Траты клиента = ((661 350 гривен × 16%) — 10 920 гривен) / 10 920 гривен = 869%.

Многоканальные последовательности:

ассоциированных конверсий: 199 ;

; конверсий по первому клику: 290 ;

; конверсии по последнему взаимодействию: 248.

Несколько фактов про источник hotline.ua для клиента за время ведения кампании нами:

трафик вырос на 32%, а траты выросли на 27%.

CPC упала на 16%.

цена за транзакцию с hotline.ua в январе упала на 21% в сравнении с декабрем.

за декабрь-январь hotline.ua стал основным источником трафика — доля дохода с hotline.ua составила 29,01%. Подробнее на картинке:

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