Услуга: таргетированная реклама на Play.Mamba.ru. Тематика: бижутерия. Траты: 8 960 грн (включая оплату за услуги агентства).

Мы узнали о системе Play на конференции 8P в 2012 году, куда ребята приехали со стендом. После общения с их менеджером Дмитрием, нас заинтересовала возможность протестировать новый источник трафика. Выбрав клиента, готового к экспериментам, мы с головой окунулись в использование функционала Play. Данные, представленные ниже, - итоги одной из наших первых рекламных кампаний в Play.

Настройки кампаний

Таргетинг по аудитории

Таргетинг по интересам:

Транзакций по Google Analytics: 87. Доход по данным Google Analytics: 21 474 грн. Средний чек: 247 грн. Процент заказов через звонки по данным клиента: 30%. Маржа по данным клиента: 55,5%. Доход по проекту с учетом звонков составляет 30 677 грн. ROMI (возврат маркетинговых инвестиций) = ((Доход × Маржа) — Траты клиента) / Траты клиента = ((30 677 грн. × 55,5%) — 8 960 грн.) / 8 960 грн. = 90%. Коэффициент конверсии составил: 0,59%.

Смотрим с другой стороны:

Ассоциированных конверсий: 44.

Конверсий по первому клику: 91.

Конверсии по последнему взаимодействию: 60.

Если обратить внимание на конверсии по первому клику, можно заметить, что их количество больше, чем прямых. Из этого можно сделать вывод: использование данного рекламного канала одновременно с другими, дает дополнительные продажи.

На закуску

Доля дохода с Play.Mamba.ru в общей картине по сайту:

Как показывает Google Analytics, Play.Mamba заняла почетное 4-е место, принеся клиенту 10,64% дохода по данным электронной коммерции. Чтобы предупредить вопросы, рекламная кампания сейчас активна. И, да, пост не для рекламы Play :)