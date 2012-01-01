Услуга: таргетированная реклама на Play.Mamba.ru.
Тематика: бижутерия.
Траты: 8 960 грн (включая оплату за услуги агентства).
Мы узнали о системе Play на конференции 8P в 2012 году, куда ребята приехали со стендом. После общения с их менеджером Дмитрием, нас заинтересовала возможность протестировать новый источник трафика. Выбрав клиента, готового к экспериментам, мы с головой окунулись в использование функционала Play. Данные, представленные ниже, - итоги одной из наших первых рекламных кампаний в Play.
Настройки кампаний
Таргетинг по аудитории
Таргетинг по интересам:
Транзакций по Google Analytics: 87.
Доход по данным Google Analytics: 21 474 грн.
Средний чек: 247 грн.
Процент заказов через звонки по данным клиента: 30%.
Маржа по данным клиента: 55,5%.
Доход по проекту с учетом звонков составляет 30 677 грн.
ROMI (возврат маркетинговых инвестиций) = ((Доход × Маржа) — Траты клиента) / Траты клиента = ((30 677 грн. × 55,5%) — 8 960 грн.) / 8 960 грн. = 90%. Коэффициент конверсии составил: 0,59%.
Смотрим с другой стороны:
- Ассоциированных конверсий: 44.
- Конверсий по первому клику: 91.
- Конверсии по последнему взаимодействию: 60.
Если обратить внимание на конверсии по первому клику, можно заметить, что их количество больше, чем прямых. Из этого можно сделать вывод: использование данного рекламного канала одновременно с другими, дает дополнительные продажи.
На закуску
Доля дохода с Play.Mamba.ru в общей картине по сайту:
Как показывает Google Analytics, Play.Mamba заняла почетное 4-е место, принеся клиенту 10,64% дохода по данным электронной коммерции. Чтобы предупредить вопросы, рекламная кампания сейчас активна. И, да, пост не для рекламы Play :)
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