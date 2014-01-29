Тематика: оптовые продажи одежды.
Регион: Украина.
Продолжительность кампании: 4 месяца.
ROMI (возврат маркетинговых инвестиций) по валовой прибыли: 345,21%.
В этом кейсе расскажу о постепенном увеличении дохода без дополнительных трат на рекламу. Это стало возможным с помощью оптимизации рекламных кампаний и чутких корректировок выбранной стратегии.
До того, как обратиться в агентство Netpeak, клиент пробовал самостоятельно настроить рекламные кампании. Однако кампании требовали значительных изменений и мы решили создать новые. Изначально было решено сделать упор на поисковые кампании с целью привлечения целевой аудитории — заинтересованных в покупке одежды оптом.
Поэтому мы подобрали ключевые слова типа: «женская одежда оптом», «мужская одежда оптом» и так далее. Однако, такой подход не дал результатов для этого клиента. Параллельно с поисковыми кампаниями работала кампания по
КМС + Ремаркетинг + Динамические поисковые кампании
Что из этого получилось, вы можете увидеть на графике ниже. Доход растет, а расходы на рекламу не превышают 5000 гривен в месяц.
Данные по KPI из Личного Кабинета клиента:
На этом графике показан стремительный рост дохода по источнику google / cpc.
Давайте подведем итоги
Доля дохода по рекламным кампаниям Google Ads в общем доходе сайта. Данные взяты из отчета об электронной торговли.
Средняя цена транзакции: 124 гривен.
Прибыль с вычетом трат и комиссии агентства: 133 392 гривен.
Коэффициент конверсии: 0,87%.
А как же ROMI (возврат маркетинговых инвестиций) по валовой прибыли?
- Маржа: 30%.
- Траты на рекламу: 29 961 гривен (включая комиссию агентства).
- Доход по данным ecommerce: 444 641 гривен.
- Валовая прибыль = 444 641 * 0,3 = 133 392 гривен.
- ROMI по валовой прибыли = (133 392 — 29 961) / 29 961 * 100% = 345,21%.
Дальше — больше!
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