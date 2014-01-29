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Кейс по привлечению платного трафика в тематике «оптовая торговля одеждой»: ROMI 345%
Наталья Лыс
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Услуга: платный трафик — контекстная реклама.
Тематика: оптовые продажи одежды.
Регион: Украина.
Продолжительность кампании: 4 месяца.
ROMI (возврат маркетинговых инвестиций) по валовой прибыли: 345,21%.

В этом кейсе расскажу о постепенном увеличении дохода без дополнительных трат на рекламу. Это стало возможным с помощью оптимизации рекламных кампаний и чутких корректировок выбранной стратегии.

До того, как обратиться в агентство Netpeak, клиент пробовал самостоятельно настроить рекламные кампании. Однако кампании требовали значительных изменений и мы решили создать новые. Изначально было решено сделать упор на поисковые кампании с целью привлечения целевой аудитории — заинтересованных в покупке одежды оптом.

Поэтому мы подобрали ключевые слова типа: «женская одежда оптом», «мужская одежда оптом» и так далее. Однако, такой подход не дал результатов для этого клиента. Параллельно с поисковыми кампаниями работала кампания по ремаркетингу, которая только под конец первого месяца начала набирать обороты. И именно по ней пошли транзакции. Поэтому было решено привлекать посетителей с помощью КМС и позже конвертировать их в покупателей, используя ремаркетинг. Это было попадание в десятку! Мы протестировали огромное количество баннеров, текстовых объявлений и нашли оптимальный вариант для продвижения этого клиента:

КМС + Ремаркетинг + Динамические поисковые кампании

Что из этого получилось, вы можете увидеть на графике ниже. Доход растет, а расходы на рекламу не превышают 5000 гривен в месяц.

Доход стремительно рос с каждым месяцем, а расходы на рекламу по-прежнему не превышали 5000 грн в месяц

Данные по KPI из Личного Кабинета клиента:

Данные по KPI из Личного Кабинета клиента

На этом графике показан стремительный рост дохода по источнику google / cpc.

Рост дохода по источнику google

Давайте подведем итоги

Доля дохода по рекламным кампаниям Google Ads в общем доходе сайта. Данные взяты из отчета об электронной торговли. Доля дохода по рекламным кампаниям Google Ads в общем доходе сайта

Транзакции: 241.
Средняя цена транзакции: 124 гривен.
Прибыль с вычетом трат и комиссии агентства: 133 392 гривен.
Коэффициент конверсии: 0,87%.

А как же ROMI (возврат маркетинговых инвестиций) по валовой прибыли?

  • Маржа: 30%.
  • Траты на рекламу: 29 961 гривен (включая комиссию агентства).
  • Доход по данным ecommerce: 444 641 гривен.
  • Валовая прибыль = 444 641 * 0,3 = 133 392 гривен.
  • ROMI по валовой прибыли = (133 392 — 29 961) / 29 961 * 100% = 345,21%.

Дальше — больше!

Хочу быстро найти клиентов онлайн

Наталья Лыс

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Google AdWords кейсы по контекстной рекламе таргетированная реклама ремаркетинг ROI платный трафик
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