Инсайды

Личный кабинет клиента Netpeak 2.0
Дмитрий Пискарёв
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В течение последних двух лет мы существенно изменили личный кабинет клиента не только внешне, но и внутренне, связав его с собственной ERP/CRM-системой. Но обо всём по порядку (это единственная фраза, которую я смог украсть из предыдущего обзора, не изменив).

Переосмыслили и полностью переделали внешний вид кабинета

Последние комментарии специалистов

Отчет по проделанной работе выглядит так:

Как выглядит Личный кабинет Netpeak

На главной странице отчета клиент получает доступ к информации о процессе и результатах работы над проектом с помощью двух блоков:

  • KPI (Key Perfomance Indicators, ключевые показатели эффективности)

Здесь собраны разнообразные параметры, по которым можно оценить эффективность продвижения, а также динамику их изменения в отчётных периодах. KPI различаются в зависимости от заказанной услуги. Мы полностью отказались от анализа эффективности SEO-продвижения через позиции маркерных фраз, заменив их на метрики, отражающие бизнес-цели клиента.

Анализ эффективности SEO-продвижения через позиции маркерных фраз заменили на метрики, отражающие бизнес-цели клиента

Для каждого проекта мы считаем 13 базовых KPI + те, что настроены в виде целей Google Analytics.

  • Комментарии специалистов

Ответственные по проекту сотрудники регулярно сообщают о ходе работ и отчитываются по затраченному времени.

Сотрудники регулярно сообщают о ходе работ и отчитываются по затраченному времени

Поработали над функционалом и юзабилити

Изменили существующие вкладки и добавили новые. Фактически, кабинет — это зеркало систем статистики с более наглядными для клиента данными.

График посещений

Сделали большой акцент на автоматизацию работы с оплатами 

В режиме онлайн для клиентов доступна информация о балансе и прошедших списаниях/пополнениях. Теперь возможна оплата услуг через платежную систему, загрузка и запрос документов строгой отчётности (счета и акты).

Доступна информация о балансе и прошедших списаниях/пополнениях

Научили кабинет заботиться не только о результатах продвижения, но и об интернет-представительстве клиента

Мы напоминаем всем клиентам об окончании сроков регистрации доменов в виде email и SMS сообщений. А в скором времени начнём показывать графики доступности сайтов. Кстати, мы используем e-mail и SMS-оповещения для всех важных событий (об этом вскользь шла речь в посте «Военный режим в Netpeak, автоматизация бизнес-процессов или небольшие инсайды о том, как устроена компания»), но их, конечно, можно и отключить.

SMS об окончании доменов

Личный кабинет — необходимым инструмент не только для клиента, но и для специалистов.

Например, совсем недавно команда разработчиков настроила письмо-дайджест проект-услуг с применёнными Google санкциями, чтобы специалисты могли оперативно реагировать на эту проблему:

Дайджест ЛК о примененных санкциях

Советую к прочтению пост Алексея Борща "Сайт попал под фильтр. Так ли страшен черт, как его малюют?». Кстати, накопив опыт съема фильтров и отработав методологию, мы запускаем новую услугу по ликвидации мер поисковых систем, принятых в отношении клиентских сайтов.

Вообще за последний год у нас появилось более двух десятков разнообразных дайджестов и уведомлений, которые существенно упрощают работу интернет-маркетологов.

Что будет дальше?

На 2014 год у нас большие планы, описанные на десятке страниц в стратегии развития кабинета клиента. В частности, мы планируем создать тикет-систему и связать её с нашей ERP и системой Планфикс, которую используем для постановки задач, и автоматизировать всё, что касается работы с документами и оплатами. Но это уже тема начала 2015 года. 

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личный кабинет клиента
Дмитрий Пискарёв

Партнер компании Netpeak.

Более 10 лет в IT-cфере, из них 8 лет работает в Netpeak. В компанию пришёл junior разработчиком и прошел путь развития до CTO. Активно занимается развитием IT-отрасли и образования, регулярно выступая в ведущих ВУЗах, часто выступает на конференциях. Кроме того, занимается курированием бесплатных курсов Netpeak по разработке ПО. В свободное от работы время увлекается туризмом и гражданской авиацией.

В сферу компетенции входят:

  • определение общей стратегии научно-технического развития компании;
  • руководство департаментом разработки ПО, в том числе курирование ERP/CRM системы;
  • автоматизация бизнес-процессов;
  • создание технических регламентов для организации работы всех отделов

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