Дмитрий Пискарёв

Chief Technical Officer
Netpeak
Co-founder и Chief Executive Officer в агентстве интернет-маркетинга Netpeak. Более 15 лет в IT-cфере. Начинал свой путь от PHP-разработчика, последние 4 года руководит агентским бизнесом. Специализация Netpeak – услуги Performance-маркетинга. На сегодня более 400+ клиентов доверяют Netpeak 35M+ USD оборотов в Google. 350 сотрудников работают в трёх странах и восьми городах. Компания из года в год растёт на 30+% в обороте и прибыли. На позиции CEO Дмитрий отвечает за общий финансовый результат, рост бизнеса и выполнение стратегических целей. Руководит многими процессами, отвечает за запуск новых проектов и направлений, курирует M&A. Дмитрий активно занимается развитием IT-отрасли, регулярно выступая на конференциях и в ведущих ВУЗах страны.

Личный кабинет клиента Netpeak 2.0
Личный кабинет клиента Netpeak 2.0
Как работают персональные рекомендации
Как работают персональные рекомендации
Email моей мечты, или Как настроить корпоративную почту
Email моей мечты, или Как настроить корпоративную почту
