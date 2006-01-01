Дмитрий Пискарёв

Об авторе:

Co-founder и Chief Executive Officer в агентстве интернет-маркетинга Netpeak. Более 15 лет в IT-cфере. Начинал свой путь от PHP-разработчика, последние 4 года руководит агентским бизнесом. Специализация Netpeak – услуги Performance-маркетинга. На сегодня более 400+ клиентов доверяют Netpeak 35M+ USD оборотов в Google. 350 сотрудников работают в трёх странах и восьми городах. Компания из года в год растёт на 30+% в обороте и прибыли. На позиции CEO Дмитрий отвечает за общий финансовый результат, рост бизнеса и выполнение стратегических целей. Руководит многими процессами, отвечает за запуск новых проектов и направлений, курирует M&A. Дмитрий активно занимается развитием IT-отрасли, регулярно выступая на конференциях и в ведущих ВУЗах страны.