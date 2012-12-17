Как работают персональные рекомендации в Google News

С развитием поисковых систем индустрия новостных печатных изданий пережила, возможно, наиболее сильную трансформацию за всю свою история. Представьте себе систему, которая агрегирует содержание нескольких тысяч новостных источников, сортирует их по темам и выдаёт пользователю только тот контент, который заинтересует его больше всего. Представили?

Этот пост позволит понять ту часть сложной работы Google, которая связана непосредственно с системой рекомендаций для пользователя. Этот пост будет по традиции содержать разные определения и формулы. :) Системы персональных рекомендаций играют важную роль в жизни крупных порталов и интернет-магазинов. Amazon заявляет, что более 40% продаж на их сайте происходит за счёт грамотной системы рекомендаций для пользователя. Существует несколько способов построения такой системы. Это и примитивные модели, и иерархическая кластеризация, и коллаборативная фильтрация, о которой далее пойдет речь. Строго говоря, проблема построения персональных рекомендаций выглядит так:

Для истории кликов N пользователей (U = {u1, u2, ..., uN}) над множеством статей S (S= {s1, s2, ..., sM}) и выбранного пользователя u с множеством истории кликов Cu {si1, ... si|Cu|} подобрать K статей, которые могут быть для него интересны.

Google решает эту проблему с помощью двух алгоритмов:

MinHash-кластеризация

Вероятностная латентно-семантическая индексация (PLSI)

MinHash работает достаточно просто - он делит всех пользователей системы по кластерам с вероятностью, соответствующей пересечению множеств интересов системы. В случае Google под интересом подразумевается клик пользователю ui на статью sj. Математически эту метрику "схожести" можно записать как

где ui - пользователи, Cui - множество интересов пользователя. Чтобы система работала корректно, метрика должна быть определена на множестве всех пользователей - Google применяет улучшения алгоритма Locality Sensitive Hashing и Map Reduce для проведения таких вычислений в реальном времени. Вероятностная латентно-семантическая индексация рассматривает пользователей и статьи как случайные величины и строит связь между этими множествами через смешанное распределение. Представьте огромный массив, состоящий из всех пользователей и статей. Прочтя ту или иную новость, в соответствующую ячейку матрицы заносится маркер. Размер массива очень большой и PLSI уменьшает его, позволяя спрогнозировать все комбинации пользователей и статей. Детальное описание модели опустим, оно достаточно сложное. :) После того, как кластеры пользователей сформированы, можно определить, насколько та или иная статья подходит для рекомендации:

Взять кластеры, к которым относится пользователь.

Для каждого кластера проверить, как часто его пользователи "голосовали" за статью (т.е. кликали на неё). Нормализовать величину.

Посчитать ранг статьи.

Для более точной работы персональных рекомендаций Google также использует метрику, которая называется "со-визиты" (covisitation). Идея её в том, что со-визит между статьями s и s' имеет место, если в течение заданного интервала времени пользователь сначала перешёл по статье s, а потом по s' или наоборот. Хранить все со-визиты можно в виде графа, узлами которого являются статьи, а рёбрами - количество со-визитов.

Теперь, после определения всех методов построения рекомендаций, можно собрать все алгоритмы воедино и построить такую систему:

Пользователь открывает Google. Система выбирает кандидатов на рекомендации, построив объединение двух множеств: множества статей, которые просматривались всеми пользователями кластера, и множества статей, которые имели со-визиты с историей пользователя. Сортировка кандидатов. Выдача данных пользователю.

Наиболее очевидный пример – это построение персональных рекомендаций товаров для интернет-магазина, используя технику со-визитов.

Персональные рекомендации для интернет-магазина

Алгоритм простой: