Как создавать, продвигать и продавать сайты под Amazon

В 2019 году на Черную пятницу продажи с Amazon установили новый рекорд. За два дня люди потратили на покупки в этом мегамаркете 32 миллиарда долларов. Сколько бы заработали вы по партнерской программе Amazon на таком пике продаж? И в целом, насколько выгодно и как лучше продвигать сайты, чтобы получать прибыль в течение всего года? Об этом я узнала у Дмитрия Сохача, co-founder AdmixGlobal — агентства по созданию, развитию и продаже сайтов для заработка на Амазоне, участника партнерской программы.

Сайт на Amazon — ресурс со статьями, обзорами товаров, их описанием, кнопкой с call to action или ссылкой в тексте. Пользователь кликает, переходит по реферальной ссылке и участнику партнерской программы начисляется определенная комиссия. Она зависит от категории, группы товаров и вы получаете ее за все товары, которые человек купил в течение 24 часов, перейдя по вашей ссылке.

Важно: у вас есть 180 дней, чтобы продать что-то. Если продаж не будет, Амазон приостанавливает аккаунт и нужно заново регистрироваться в партнерке. Поэтому желательно добавлять сайт уже с трафиком.

К слову, партнерская сеть запущена в 16 странах.

Как выбрать нишу?

При создании сайтов под Amazon существуют две задачи:

Найти нишу с хорошей доходностью. Не всегда очевидно, что посетитель купит в одну сессию (за сутки). То есть вы можете сделать нишевый сайт, к примеру, по журнальным столикам, получать много трафика и переходов на Амазон — но совсем мало конверсий / денег, потому что у покупателя может уйти несколько дней (недель, месяцев) на принятие решения, а значит вы не получите свой процент. Отыскав такую нишу, вывести сайт в топ Google.

Как выбрать ниши с хорошей доходностью? Можно искать здесь — https://www.flippa.com/

Еще один вариант — создавать общетематические сайты, наполнять их дешевым контентом и следить, какие товары покупают чаще всего. Потом уже создавать сайты в этих темах (нишах) — например, сайт, посвященный одному товару (газонокосилкам).

Три пути заработка на Амазон

По словам Дмитрия Сохача, выигрывают команды, которые запускают сайты, забирающие целые ниши. Один из таких — carbibles.

С такими командами трудно соревноваться — задействовано огромное количество людей, которые могут выполнять большие объемы работ. Например, публиковать много текстов, добавлять огромное количество ссылок.

Сейчас львиная доля трафика у новостных ресурсов, в штате которых работают десятки писателей. Чтобы выйти на хороший доход нужно постоянно привлекать писателей, экспертов в конкретных нишах — писать десятки статей, сразу заливать их, релизить.

Существует вариант, когда можно меньшими ресурсами урвать свой кусок пирога от Амазон — продвижение по низкочастотным и низкоконкурентным ключевым запросам. Это когда найдена ниша и выбрана стратегия, при которой вас не видят в топах, а ключевые запросы, по которым продвигаетесь, пока никто кроме вас не использует.

Важно: как только сайт становится заметным, конкуренты пытаются обогнать вас по ключевым запросам. И, если у них достаточно знаний и ресурсов — обгонят.

Третий вариант, по примеру компании Дмитрия — создавать сайты, делать их прибыльными и продавать.

Канал в Телеграм для всех, кто работает с Амазон по партнерской программе — https://t.me/amazonpartnerka

Как наполнять текстами новый сайт

Тексты на сайт готовятся ещё до запуска. Минимум 15 статей. Затем, каждый месяц нужно добавлять, например, по 10 статей.

Важно, чтобы статьи были написаны по низкочастотным запросам. По такому контенту меньше конкуренция и, соответственно, меньше крупных игроков.

Стратегия AdmixGlobal — писать статьи по низкочастотным запросам. Они быстрее занимают топы и менее интересны крупным игрокам. При этом позволяют экономить на ссылках. При такой стратегии продвижения их много не нужно.

Если бы у меня была возможность, я бы выкатывал сразу весь сайт со всеми статьями, но чаще всего мы пишем порцию. Мы так тестировали, кстати, выкатывали сайт с 50 статьями. Очень хорошо пошло, несмотря на то, что часто говорят, мол, контент нужно постепенно добавлять. Дмитрий Сохач

Зачастую команда делает анонсы всех статей на главной странице. Стратегия такова:

На все опубликованные статьи ставить ссылки с главной страницы сайта. На главную страницу ставить внешние ссылки, то есть хорошо прокачивать ее внешними ссылками. Из-за того, что главная прокачана, ссылочный вес получают и все остальные статьи.

Стратегия сводится к тому, чтобы получить ссылки на главную.

Затратно покупать ссылку на каждую статью под низкочастотные запросы.

Формирование ссылочной массы

Для сайтов на продажу в компании Дмитрия используют аутрич и крауд-маркетинг.

В первом случае все стандартно: специалисты пишут администраторам сайтов от имени эксперта, спрашивают, какие темы интересны, заказывают статьи у копирайтеров и отправляют администратору сайта.

Как искать ключевики по нишам? Вбиваем популярный проект в Ahrefs или SEMrush.

Владельцы сайтов под Амазон активно используют вариант с крауд-маркетингом, когда ссылки раскиданы по блогам, форумам, в комментариях под постами.

Ещё один способ получить ссылочный вес: получаем ссылку аутричем, затем ставим ссылки на эти ссылки, таким образом усиливая ее.

Для части своих проектов в компании используют PBN. Для приватной сети блогов нужны домены с историей и ссылками, поэтому чаще всего их делают на дроп-доменах. Создают, к примеру, с десяток сайтов, посвященных сантехнике.

Компания покупает домен с историей, ссылочной массой, специалисты заливают туда десяток статей. С PBN SEO-эксперты ставят ссылку на продвигаемый сайт — таким образом передают ссылочный вес, который был у сайта-донора.

Когда контент — говно, но это работает

По словам Дмитрия, бывали случаи, что перед запуском сайта специалисты заливали тексты с ошибками в предложениях, были неправильные артикли, допускали ошибки в заголовках. Времени было мало — шли по плану и не проверяли. Из серии, лишь бы запуститься, а потом уже вносить правки. Но такой контент приносил трафик и конвертил. Дело в том, что пользователи часто не читают статью полностью, а уходят с табличек вверху поста на Amazon.

Да, скорее всего, терялся большой объем кликов, продаж, но факт в том, что плохой контент тоже может конвертить.

Я часто вижу, что новички начинают с дорогого контента, когда райтерам платят по 40 долларов за тысячу слов. Ну, мне кажется, пока вы не нащупали свою конвертящую нишу, смысла в этом нет — просто можете выкинуть деньги в трубу. Мы как-то писали о кофейных столиках (для мебельного сайта). И вроде бы на Амазоне есть положительные отзывы покупателей, столики покупали, но у нас продаж не было. То есть люди, возможно, планируя ремонт, присматривают такой столик, но покупают его года через два. У них нет задачи купить сейчас. Дмитрий Сохач

Вывод — для запуска и тестирования ниши можно начать и с не очень дорогого контента. Но только чтобы тестировать гипотезу и нишу. В будущем все равно придется исправлять, улучшать контент.

Трудность заключается в поиске классного копирайтера — желательно native speaker и публичного эксперта в этой нише.

Важно: самая большая проблема — найти хороших копирайтеров. Кстати, если вы знаете таких или сами хорошо пишите, свяжитесь с Дмитрием в телеграм @admixglobal.

Таблички — мастхев для Амазон-сайта

Таблички — крутой способ повысить конверсию на сайте. Успех зависит от того, насколько грамотно они оформлены, корректно отображаются, какие товары в них добавлены.

Как работают таблицы? Допустим, мы гуглим «Лучшие шины», заходим на сайт и находим статью.

Часто статью читают бегло или не читают вовсе, а просто кликают на табличку и переходят по ссылке на Амазон. Далее, как мы помним, если пользователь в течение суток хоть что-то покупает по партнерской ссылке (неважно что — кровать, носки, собственно, товар, по которому кликнул), сайту засчитывается комиссия.

Почему лучше, чтобы это был все же ваш товар — проще собирать аналитику и понимать, что и как покупают люди, следить за спросом. Так со временем можно формировать более кликабельные, привлекательные для своей аудитории таблички.

Важно: Люди кликают на табличку и идут покупать товар, которого у вас даже нет на сайте. Возможно, имеет смысл добавить в статью упоминание этого товара?

Как сделать крутую табличку и сразу получать продажи и проценты? Смотрите, как делают ваши главные конкуренты и делайте так же или лучше. Тестируйте. Сколько табличек, какими они будут и где в тексте вы их разместите — это влияет на то, сколько вы заработаете.

Для табличек под Амазон существуют специальные плагины (по типу конструкторов).

Кто создает партнерские сайты под Амазон

По данным Ahrefs, с Amazon сейчас работают более 90 тысяч партнерских сайтов.

По словам Дмитрия, при детальном рассмотрении, видно, что их создатели совершают одну и ту же ошибку: они ими не занимаются.

Например, заказали целый пакет PBN. Почему? Люди, начитавшись о сайтах под Амазон, решают, что можно написать десятки статей, накупить PBN и сидеть ждать своего пассивного дохода. На самом деле — необходимо постоянно мониторить: актуальные товары, следить за обновлениями алгоритмов Google, те ли PBN вы купили. Это постоянная работа, масштабирование и прокачка скиллов команды.

Достаточно посмотреть на ссылочный профиль таких сайтов: на одну страницу стоит 25 ссылок, на вторую — 26, на третью — 25. Очевидно, что это не органично. Пять страниц и 25 доноров ссылаются на каждую из них. Ссылки проставлены, люди ждут чуда. Чуда не происходит, потому что важен постоянный процесс работы над сайтом и постепенное наращивание ссылочной массы.

В компании Дмитрия есть человек, который занимается этим ежедневно. Да, простановка ссылок — это монотонная работа, но она дает результат: важную постепенную динамику.

По словам Дмитрия, необходимо уходить от формального подхода. Важно найти закономерности, а затем выстраивать процессы и команду.

Пришли системные команды, делают это все быстро, дешево, в больших объемах. И я думаю, все меньше уже будет оставаться таких кнопок «бабло», каких-то лайфхаков быстрых денег, все уходит в процессы. Дмитрий Сохач

Чек-лист сайтов на продажу

Создаем нишевый сайт, за которым стоит конкретный эксперт: водолаз, охотник, садовник, сантехник, тревел-блогер. Конечно, не обязательно самому быть таким экспертом. Можно найти нишевых экспертов. Пишем информационный экспертный контент. Получаем ссылки, добавляем статьи для монетизации — с ссылками на Амазон. Важно: на сайте должны быть не только статьи со ссылками на Амазон, но и обычный экспертный контент (статьи под информационные ключи по типу «how to»). Если будут только денежные статьи — это сигнал для Google, что вы заточены только под аффилиатку. По нашим скромным наблюдениям, статьи без ссылок на Амазон быстро попадали в топы, они лучше ранжировались.

Почему оставить сайт у себя — не лучшая стратегия?

Почему это рисковано и компания Дмитрия создает сайты, но не оставляет их себе в качестве основного бизнеса? Топ проблем, которые получает владелец такого сайта:

Условия партнерской программы могут меняться (проценты от продажи регулярно снижаются). Быстро возникают конкуренты — пока пишешь новый контент, кто-то обгоняет тебя по старым статьям. Товары снимаются с производства, перестают быть доступными на Amazon и старые статьи нужно обновлять/переписывать/заменять товары. В Google нужно бороться не только за ТОП 1-5, но и за расширенные сниппеты. Даже если вы на первом месте, а ваш конкурент на нулевом, в featured snipped, то вы уже теряете трафик.

То есть где-то битые ссылки, где-то товара уже нет в наличие, где-то у него упал рейтинг. На этапе отбора товаров это были бестселлеры, сейчас у них может быть рейтинг 3 звезды. Соответственно, когда человек переходит на товар, который ты рекомендуешь, а там 3 звезды, он уже не доверяет тебе в принципе. Он не покупает. Дмитрий Сохач

В чем еще сложность продвижения? Если раньше сайты под Амазон было легко строить — можно было свалить все в одну солянку (продавать разные, даже не связанные друг с другом категории товаров: камеру и сиденье для унитаза) в рамках одного сайта, то потом такие сайты начали падать — конкуренция по ним постоянно растет и сложно получать ссылки.

Кроме того, ваш сайт и контент могут распарсить на дорвеи — нужно постоянно за этим следить.

За что банит Amazon? Если по ссылке непонятно, что она ведет на Амазон. Здесь важно использовать специальный внутренний сокращатель amzn.to. Если указываете стоимость товара (её можно подтягивать по API). Амазон может забанить за такое. Если купить плагин и тянуть с Амазона всегда актуальную цену, тогда бан не грозит. Если копируете текст, используете фото из отзывов. Если мотивируете посетителя «купить» товар за призы, кэшбэки и другие плюшки. Если не используете текст Amazon Disclosure. Если трафик приходит с источника, который вы не указали в списке источников трафика в кабинете партнерской программы.

Верю в будущее проектов, которые привлекают прямой трафик, где мы меньше зависим от поисковых систем.

Почему лучше продавать сайты?

Казалось бы, знаешь риски, понимаешь, как все устроено, как работает... Зачем делать бизнес на продаже сайтов?

SEO — очень нестабильный канал. Например, вы работаете над продвижением сайта в какой-то уютной нише. Вы: команда из трех-пяти человек. Ниша малоконкурентная. Внезапно врывается сайт по типу карбайблз, над которым работает целая редакция. Огромная команда заливает на свой сайт 1500 статей и выталкивает вас из ниши, лишает заработка. Такая себе перспектива.

Конечно, делая сайт на продажу, существует опасность столкнуться с такой же ситуацией, но есть «свет в конце тоннеля»: ресурс с вами ненадолго.

Существуют хитрости. Например, если мы начинаем падать (конкуренты вытеснили сайт сразу по нескольким топовым запросам), то в следующем месяце или сразу же приходим на сайт и начинаем больше обычного заливать новых статей (вместо традиционных 5, заливаем 20). Это нужно, чтобы компенсировать падение по каким-то ключам. Тогда у нас ровная история в GA и Ahrefs. Дмитрий Сохач

Это бесконечные «крысиные бега» — не бывает передышек. Пишете крутую статью и она выходит в топ, по ней идут заказы, переходы. Проходит несколько месяцев, полгода, год — ее нужно обновлять, актуализировать материал. За этим нужно постоянно следить и заранее улучшать, дополнять контент, чтобы не вылететь из топа. А так: продали — и выдохнули. Больше не нужно заниматься оптимизацией, переживать, что появится сильный конкурент. Это уже головная боль владельца сайта.

При продаже сайта клиенту показывают, в частности, график трафика. И если этот график растет — ресурс купят дороже. Поэтому команда Дмитрия поставила на поток создание таких сайтов: их доводят до окупаемости, а затем продают.

Заработанные деньги от продажи сайта Дмитрий реинвестирует в бизнес по созданию амазон-проектов и занимается новым ресурсом.

Важно: покупатели, как правило, состоятельные люди, они хотят верить, что сайты под Амазон могут приносить неплохие деньги. Но в какой-то момент происходит, например, очередной апдейт Google и сайт, который не развивали проваливается.

Вот что происходит, когда после сделки покупатели продолжали развивать сайт:

А здесь ничего не делалось (после последних апдейтов сайт просел):

На графиках — два проекта, которыми занималась компания Дмитрия.

Зачем следить, как дальше живут сайты? Для себя: чтобы убедиться, что стратегия правильная, проект и дальше растет. Значит, все работает, стратегия выбрана верно. Кроме того, можно показать новым потенциальным покупателям, что команда сделала хороший сайт, он все еще дает прибыль. Главное — продолжать им заниматься.