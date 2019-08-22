Netpeak приглашает авторов гостевых постов в популярные рубрики «История бизнеса» и «Кейсы»!

По этому поводу я решил рассказать, что делать, если вы не знаете — о чём написать и как опубликоваться, или думаете, что ничего интересного рассказать не можете. Пост большой, заварите чай или кофе.

Если же вы уверены в себе — присылайте статью.

Говоря о личном бренде, я хотел уйти от тезиса «нужно его создавать, потому что это правильно с точки зрения маркетинга». Есть много правильных вещей, которые человек, тем не менее, не делает. Не делает зарядку по утрам; не учит английский; не внедряет CRM в своем бизнесе. И пока не случается какая-то боль, а через нее и осознание — никто его не сможет заставить это делать.

Поэтому давайте поговорим про реальную жизнь. Когда я не имел опубликованных статей, знакомств в клиентской и профессиональной тусовке — сначала из-за банального незнания, как это сделать, а потом я регулярно приостанавливал такую активность из-за лени — то меня часто посещало чувство беспомощности и ограниченности возможностей.

Ищешь работу или новые проекты — без узнаваемости ты никому особо не нужен. HR-специалисты или заказчики оценивают тебя в «холодную». Приходится тратить много усилий, чтобы «продать» себя просто на собеседование или на встречу, а это даже не гарантирует финальный результат.

Rb.ru в 2017-м году публиковали перевод замечательной статьи «Я написал бота, который рассылал за меня тысячи резюме». Ее автор, американец Роберт Кумбс, в итоге сделал такие выводы:

Неважно, как вы подаете свое резюме, главное — с кем вы знакомы. Если у вас нет знакомых, не стоит даже заморачиваться;

Компании стараются набирать сотрудников с минимальным риском и не хотят брать людей, которые сломают все существующие рамки ( привет, overqualified );

); Количество вакансий, на которые вы отзываетесь, никак не влияет на то, возьмут вас или нет.

С бизнесом похожая история. В Facebook регулярно встречаются посты вида «Друзья! Не упустите классную возможность, у моей команды освободилось немного времени, можем взять один-два проекта», тон которых потом становится более отчаянным: «Только до пятницы скидка 50%!». А финал бывает и таким: «Не думал, что я это напишу, но я ищу работу, лайк и шер, пжлст».

И вот такая ситуация, к сожалению, заставляет подписываться на неинтересные тебе проекты, которые влекут за собой выгорание, или брать на себя (на свой бизнес) большие объемы работы по невыгодным ценникам. То, что называется «работаем за еду».

Но это ладно. Что меня действительно немного напрягает — это возраст. Известный редактор Максим Ильяхов как-то писал о том, что до 30 лет ты еще можешь игриво называть себя молодым специалистом. А вот перейдя этот порог, уже нужно как-то определяться.

Недавно я общался с ребятами из толковой и успешной команды, которые задорно заявляют: «Мы next generation со свежим взглядом, нашему самому “старому” фаундеру — 21» (а это на десятилетку меньше, чем мне) и, знаете… было не совсем комфортно :). Как минимум, я понимаю, что таких команд будет все больше, а ведь при общении людей из разных поколений все же возникает некая рассинхронизация.

Карьерный консультант Арина Егорова писала в своем телеграм-канале Без aspera ad astra (он крутой, подпишитесь) про эйджизм на рынке и подступание автоматизации к нашим уютным рабочим местам:

Эти функции особенно сильно подвергаются всяким модным течениям типа диджитал, цифровизация и бла бла. Есть предубеждение, что во всех этих новомодных вещах молодые (или даже юные) разбираются куда лучше зрелых, и вот это недалеко от правды. Есть исключения из правил, но в большинстве своем у зрелых специалистов цифровая грамотность ниже, чем у молодых.

Мне кажется, все это вкупе — неплохой повод задуматься и спланировать активности по личному брендингу на ближайшие несколько лет, чтобы подстелить себе соломку: собрать вокруг себя кружок интересных людей, создать регулярно входящие заявки и убедить рынок в том, что вы мудры и опытны — или не по годам (пока что), или именно благодаря годам ;).

Создание узнаваемости — все же не очень быстрый процесс, который занимает от нескольких месяцев до нескольких лет. Чем раньше старт, тем быстрее получится пройтись по неизбежным «граблям», найти именно свой стиль и получить результат.

Также если мы говорим о мышлении взрослого человека, то нужно вернуть понятие «надо, потому что надо». На данный момент лучше всех об этом высказался Александр Чижов:

Составляющие личного бренда

Большая тема, заслуживающая отдельной статьи, но если коротко:

Популярный профиль в соцсети;

Публикации на внешних площадках или в своем блоге;

Выступления;

Книги — электронные и / или бумажные;

Проведенные вами мероприятия.

Узнаваемость вполне может основываться только на одном из пунктов. Например, вполне можно только иметь крутой профиль (личный или компании) в Facebook. Но лучше пробовать совмещать разные активности, разделять яйца по разным корзинам. Потому что когда тот же Facebook обрубает охваты постов и намекает, что нужно закинуть больше денег в рекламный кабинет — чувствуешь зависимость от единственного канала.

А хорошие статьи расходятся и в соцсетях, и стабильно приносят органический, бесплатный трафик из поисковиков.

Секретный секрет: как прокачивать свою узнаваемость на рынке, заодно обучая людей и экономя кучу времени

Рецепт для ленивых (на самом деле для тех, кто хочет эффективно инвестировать свое время) — собственно, пишите статьи и методички. «Упаковывайте» свой опыт один раз и используйте много раз.

Сергей Галёнкин рассказывал во вступлении ко своей книге «Маркетинг игр», что к нему часто обращались за консультацией разработчики, но он не успевал постоянно рассказывать одно и то же, поэтому написал книгу. Теперь Сергей вполне справедливо указывает в своем бэкграунде, что его книгу прочитали 125+ тысяч человек. Почувствуйте КПД!

Я в ноябре прошлого года собрал мысли в кучку и написал статью «Как понимать менеджера проекта» и с тех пор пересылаю эту статью фрилансерам, с которыми работаю и начинающим аккаунтам. А написал я ее после выступления на большой онлайн-конференции по контенту, просто расширил и дополнил.

Это большой плюс: когда вы описываете свой опыт, то зачастую получается одновременно и рабочий регламент; и статья для СМИ; и тезисы для конференции или вебинара. Возможностей масса.

И в целом это приятно и экологично делать. Думаю, в жизни каждого человека наступает момент, когда хочется просто делиться опытом с людьми, оберегать их от ошибок — потому, что вы можете.



Алексей Селезнев, Head of Analytics Department в Netpeak. Автор и преподаватель курса «Язык R для интернет-маркетинга», активный спикер

За несколько лет я написал уже почти 100 статей, и все их писал с удовольствием. Что меня мотивирует писать, как технического специалиста: в ходе решения различных рабочих задач периодически приходится искать много информации, причем зачастую она бывает только в англоязычных источниках. Когда я заканчиваю работу над задачей, у меня появляется много неструктурированной информации; я её структурирую, добавляю пояснения — и получается статья. То есть, можно сказать, что статьи я пишу для себя, и таким образом структурирую опыт, полученный в ходе решения задачи. А заодно делюсь этим опытом с другими людьми.

Важный вопрос — как понять, что ваш опыт можно показывать другим людям, что это будет им полезно?

Колбасит по этому поводу абсолютно всех. Причем это касается не только отдельных людей, но и целых коллективов. Как рассказывал мне один IT-предприниматель: «Сначала мы думали, что у нас не очень получается статьи писать, хотя когда начали постить, то обычно заходит хорошо».

Что мешает?

Бывает проблема с профдеформацией. Например, в компании N отдельно прорабатывали этот вопрос — не все разработчики горели желанием писать статьи в корпоративный блог на Хабре. Им хотелось если и писать, то что-то эксклюзивное, чтобы прогрессивная общественность сказала «Вау!».

Известный художник Остин Клеон так высказывался на тему свежих идей:

Нет ничего оригинального. Об этом было сказано еще в Библии: «Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем» (Экк 1:9). В любом новом проекте смешаны элементы старых идей или просто изменяется одна из них.

В какой-то мере это огорчает, но также и освобождает от высоких ожиданий к самому себе насчет «либо уникальное, либо ничего».

Бывает проблема с «синдромом самозванца» — это когда «ой, да я ничего такого не делаю». Часто свойственно неглупым, самокритичным людям. Особенно интровертам. Если вы узнали себя — посмотрите книгу Сьюзан Кейн «Интроверты: как использовать особенности своего характера», она хорошая и несколько лет назад вызвала фурор в США. Мне эта книга помогла, хотя и не только она.

Но главный способ ответить на вопрос «А можете ли вы что-то рассказывать другим людям?»

— это получить поддержку и обратную связь. В этом может помочь команда блога Netpeak: Гоша, Неля и Света — опытные и заботливые редакторы.

Блог Netpeak — одна из самых известных медиа-площадок на рынке, которая публикует статьи на тему бизнеса в диджитал и рекламных инструментов.

Важная и интересная рубрика, которую мы будем дополнительно продвигать — Истории бизнеса. И мы будем рады опубликовать вашу историю, не обязательно успешную, потому что ошибки — тоже супермегаполезный опыт.

Честные «истории неуспеха» с подытоживанием ошибок регулярно становятся еще более популярными, чем позитивные кейсы. Некоторые инвесторы даже имеют правило не вкладываться в те проекты, основатели которых еще ни разу в чём-нибудь не провалились.

Что мы предлагаем

— Вы предприниматель или специалист и хотите поделиться опытом.

— Мы бесплатно помогаем оформить ваши мысли, задаем наводящие вопросы (если нужно), публикуем вашу статью в блоге и распространяем её по своим каналам, а также по внешним пабликам в соцсетях. В редакции есть чёткий алгоритм дистрибуции контента.

Дистрибуция сегодня — очень важная часть. Даже самую отличную статью не читают, если её не донести ручками в те группы и чаты, где сидит целевая аудитория статьи. Это занимает достаточное количество времени, а мы можем вам его сэкономить.

Если вы прочитали это и у вас что-то отзывается внутри

Давайте общаться, искать точки пересечения, говорить о темах статей (контакты — в конце презентации).

Ну а если остались какие-то вопросы — напишите в комментариях, я или коллеги подробно ответим.