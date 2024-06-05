Как переехать на новый домен, изменить структуру URL и сохранить позиции — кейс robota.ua

Как переехать на новый домен, изменить структуру URL и сохранить позиции — кейс robota.ua

Миграция сайта всегда чревата потерей трафика и позиций. Если игнорировать в этом процессе SEO-составляющую, в дальнейшем придется потратить значительные инвестиции на восстановление результатов. В нашем совместном с robota.ua кейсе покажем, как правильный переезд позволяет увеличить долю рынка уже через три месяца после смены домена. И какой SEO- и даже PPC-арсенал использует для этого Netpeak Ukraine.

Проект: robota.ua. Период продвижения: 20.02.2023 — 31.12.2023. Регион продвижения: Украина. Услуга: SEO, PPC. Команда проекта: Александр Селезов, Senior SEO Internet Marketer; Людмила Тюсова, Анна Тищенко, Максим Ковинько, SEO Specialists; Евгений Рудаков, PPC Specialist; Андрей Гриневецкий, Project Manager.

Кто клиент

robota.ua — первый и самый большой сайт по поиску работы в Украине. На рынке с 2000 года. Компания помогает как соискателям работы, так и работодателям, а также HR-специалистам найти сотрудников. В 2019 году состоялся ребрендинг, и компания сменила название с rabota.ua на robota.ua.

Сайт robota.ua после ребрендинга

Кроме того, более десяти лет назад robota.ua запустила онлайн-журналы: The Point, направленный на профессиональное и карьерное развитие соискателей работы, и ПроHR — профессиональный ресурс для работодателей. С 2022 года онлайн-журналы перезапустили в формате единой медиаплатформы для всех участников украинского рынка труда Budni.

Цели продвижения

На старте сотрудничества наши партнеры из robota.ua готовились к смене домена и переезду сайта. Необходимо было:

подготовить и сопроводить весь процесс перехода на новый домен, включая внедрение рекомендаций по техническому аудиту и изменению URL;

переехать на новый домен максимально осторожно, чтобы сохранить трафик и долю рынка, и продолжить рост уже на новом домене;

подготовить и внедрить целостную SEO-стратегию и план действий по РРС-части, чтобы расти после переезда и в дальнейшем и достичь амбициозной цели стать первыми в нише.

Денис Писарев, продакт-менеджер robota.ua Мы не сомневались в экспертности специалистов Netpeak Ukraine, поэтому обратились в агентство с двумя целями. Первая — наращивание органического трафика, ведь он является основным. Вторая цель — переезд сайта на новый домен. В 2019 году состоялся ребрендинг ресурса — изменили название с rabota.ua на robota.ua, обновили логотип, подходы к коммуникации. Но собственно переход сайта на новый домен был одним из крупнейших и самых весомых шагов. Фактически, сайт содержал более четырех миллионов страниц в индексе и большую аудиторию.

Продвижение в job-нише осложнено тем, что рынок уже давно поделен между крупными игроками с достаточно стабильными долями рынка. Поэтому был риск потерять свои позиции из-за неверно выполненного переезда. С перспективой долгое время восстанавливать показатели до предыдущего уровня.

В job-нише robota.ua уже давно занимает одно из передовых мест. Перед переездом — 22,87%, то есть второе по доле рынка в контрольной семантике:

Действия команды

Для достижения целей мы разделили задачи на два направления.

Работа с действующим сайтом:

исправление технических ошибок, которые могли негативно повлиять на дальнейшее продвижение сайта;

наращивание ссылочной массы сайта.

Подготовка сайта к переносу и, собственно, переезд. Сюда входят:

рекомендации по изменению языковых папок для языковых версий на сайте;

формирование правил редиректов и карты редиректов со старых URL на новые;

контроль внедрения рекомендаций на новом сайте;

проверка переноса всех страниц сайта на новый домен, контента и метатегов для всех страниц;

контроль переноса правил индексации и каноникализации для всех страниц сайта;

создание новых представлений в Google Search Console и настройка перехода в этот ресурс;

проверка переезда.

Также поскольку Netpeak Agencies Group имеет широкий арсенал инструментов диджитал-маркетинга, мы обратились к коллегам из РРС-команды. Чтобы привлечь и платный канал продвижения для сохранения трафика.

Такой была наша стратегия. Теперь подробнее о ее реализации.

Провели технический аудит сайта и сформировали рекомендации

Итак, наш первый шаг — аудит существующего домена. В первую очередь обращали внимание на критические проблемы, которые могли помешать переносу. Эти задачи в приоритетном порядке внедрила команда Robota. Более глобальные и сложные вопросы, которые не влияли на переезд, отложили.

Внедрили такие критически важные рекомендации:

настроили редиректы;

корректно внедрили мультиязычность сайта;

настроили правильную отдачу 404 ответа сервера для несуществующих страниц;

скорректировали Canonical для типичных страниц сайта;

настроили правила индексации для страниц сайта;

исправили «битые» ссылки (ссылки на несуществующие страницы) на сайте;

сформировали и внедрили новые шаблоны тегов и метатегов для части типовых страниц сайта.

Размещали внешние ссылки

В начале работы наш клиент уже имел достаточно сильную ссылочную массу, то есть количество линков на внешних ресурсах, которые вели на сайт robota.ua Однако значительно уступал основному конкуренту по количеству доменов-доноров, ссылающихся на сайт, и по качеству ссылочного профиля.

Нам необходимо было разместить внешние ссылки, чтобы:

Улучшить ранжирование приоритетных страниц сайта. Увеличить динамику внешних ссылок на сайт.

Для наращивания внешних ссылок мы использовали:

outreach — искали тематические ресурсы, связывались с ними и просили разместить ссылку на наш сайт;

crowd-маркетинг — ссылки с форумов;

нестандартные методы линкбилдинга — получали условно бесплатные ссылки с сайтов с большим рейтингом домена и высоким трафиком.

Применили рекомендации по переезду на новый домен

Исправление последствий неудачной миграции может занять не один месяц и обойтись не в одну тысячу долларов. Поэтому у нас есть ряд рекомендаций, которые помогают провести переезд сайта на новый домен без потерь трафика и доли рынка. Вот такой список для robota.ua.

Инструкции с правилами работы с тестовым доменом перед переездом. Тестовый домен должен содержать полную копию сайта, с учетом переезда на новый домен. При этом его необходимо закрыть паролем, чтобы он не индексировался поисковыми системами. Порядок изменения языковых папок и правила настройки редиректов. Важно: украинская версия переносилась из папки /ua/ в корень сайта, а русская версия — из корня сайта в папку /ru/. Рекомендации по переадресации: исключить создание внутренних редиректов на новом домене, обновить правила, с учетом нового домена, чтобы не образовывались цепочки редиректов. А еще создать карту переадресации для приоритетных страниц. Порядок переноса всех страниц со старого домена на новый. Во время переезда важно не потерять часть страниц сайта, ведь это может привести к существенному падению трафика и доли рынка. Перенос контента: метатегов, текстов, карточек вакансий и резюме и т.д. Перемещение со старого домена на новый правил индексации и каноникализации для типовых страниц. Рекомендации по изменению правил мультиязычности. Поскольку при переезде менялись языковые папки, необходимо менять правила мультиязычности на сайте, в том числе hreflang — HTML-атрибут для указания наличия языковых версий страниц. Перегенерации всех Sitemap.xml с учетом переезда на новый домен и смены языковых папок. Изменения Robots.txt с учетом изменения домена и языковых папок. Перенос всех кодов аналитических систем (GSC, Google Analytics, Google Tag Manager и т.д.), чтобы не терять данные при переезде. Настройка переезда в Google Search Console с описанием действий, которые нужно сделать в ресурсе сразу после переезда. Например, необходимо создать представления для нового домена и настроить изменение адреса сайта для каждого из представлений.

Сопровождение переезда со стороны РРС-команды

Платный канал — один из самых быстрых способов получить трафик. И мы решили не пренебрегать этой опцией.

С контекстной рекламой подключились, когда SEO-команда подготовила свою долю работы.

Цели достигли быстро, используя базовый инструмент — поисковые кампании. Сайт «тяжелый» и нетипичный, из-за большого количества страниц охватить все вручную фактически невозможно. Поэтому, кроме стандартных поисковых брендовых, мы использовали динамические кампании (DSA). С помощью алгоритмов Google динамические кампании сами определяют, какую вакансию или группу вакансий ищет пользователь, и подбирают релевантные объявления, согласно запросу.

Денис Писарев, продакт-менеджер robota.ua Благодаря тому, что удалось быстро восстановить позиции по трафику, мы смогли реинвестировать запланированные средства в наращивание конверсионных кампаний.

После этого сосредоточились на задачах по обеспечению полезной конверсии.

Мы порекомендовали обновить фид товаров, потому что он работал без обновления. Из-за этого плохо функционировали динамические кампании. После запуска обновленного фида уровень конверсии начал расти. Разграничили кампании, сегментировали и структурировали их более детально.

В старых кампаниях было разделение на север/юг/запад/восток Украины. Но это нам показалось неэффективным подходом — города с очень разным спросом находятся в одной кампании. Мы отошли от этой стратегии и сегментировали аудиторию на города по населению:

100-250 тысяч;

250-500 тысяч;

500 тысяч и более миллиона;

отдельно город Киев.

Кроме этого, разделяли по бренду/не бренду, по категориям, запросам, типам занятости, компаниям (которые предоставляли вакансии).

Объявление в рамках брендовой РК

Также тестировали направление трафика на блог Budni в рамках информационных рекламных кампаний.

Пересобрали новую семантику. Запускали дополнительно новые кампании и тестировали различные подходы и стратегии по оптимизации и оценке этих кампаний.

Проверили внедрение рекомендаций по переезду на новый домен и сопровождали переезд

Внедрение всех выше описанных рекомендаций на тестовом домене и проверка корректности — важнейшие этапы переезда сайта. Не менее важна и тесная коммуникация между SEO-специалистами и разработчиками, которая позволяет быстро и качественно выполнять работы.

Перед переносом мы финально проверяем тестовый домен. Когда все корректно и сайт готов, происходит собственно магия переезда.

После этого проверяем продакшн — основную версию сайта, чтобы не возникло неожиданных багов. Если финальная проверка успешна, необходимо внедрять настройки переноса в GSC.

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Результаты

Переезд состоялся в начале июля 2023 года. Через месяц после переезда (в августе 2023) Robota заняла второе место с 15,7% долей рынка:

Уже на начало октября 2023 года Robota вернула долю рынка, которая была до переезда и даже немного ее нарастила, занимая уже 23,49%:

Динамика видимости rabota.ua и robota.ua:

Выводы

Переезд ресурса на новый домен прошел успешно. Сайт robota.ua вернул свою видимость и долю рынка, которая была до переноса, за чуть более чем три месяца. Для ресурса с миллионами страниц очень хороший показатель.

Основным вызовом была индексация URL нового сайта, которую мы выполнили с помощью Indexing API. После завершения переезда основного домена провели аналогичный переход блога Budni, расположенного на поддомене. Для переиндексации и возвращения показателей, которые были до переезда, на блоге понадобилось чуть больше месяца. После переноса основные усилия команды Netpeak Ukraine и robota.ua направлены на разработку годовой стратегии и ее имплементацию. Работа по рекламному каналу тоже продолжается. Сейчас продолжаем масштабирование не только по поисковым кампаниям, но и по медийным.

Отзывы о сотрудничестве

Денис Писарев, продакт-менеджер robota.ua

Могу констатировать, что благодаря сопровождению всего процесса командами Netpeak Ukraine — переезд прошел «безболезненно», с минимальными потерями. Мы восстановили наши показатели за два месяца после переноса, это очень крутой результат. Процесс переезда происходил постепенно. Например, в рамках подготовительного этапа имплементировали рекомендации и улучшения, которые предоставляли специалисты Netpeak. А также, что важно, перевели структуру сайта на URL латиницей. Это был один из вызовов для команд. С ним тоже успешно справились. Мы понимали, что потеря трафика из-за переезда сайта — неизбежна. Поэтому решили сразу задействовать команды SEO и РРС, чтобы они вместе смогли компенсировать возможное проседание. Сейчас продолжаем работать с командой Netpeak по SEO-направлению, тестируем новые подходы в РРС, например, инструмент для рекламных кампаний Performance Max. А также начали работу с новой для нас услугой Telegram Ads. Мы всегда открыты к тестированию актуальных инструментов, и здорово, что Netpeak может помочь нам в этом.

Андрей Гриневецкий, Client Project Manager Netpeak Agency Ukraine