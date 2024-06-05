Як переїхати на новий домен, змінити структуру URL і зберегти позиції — кейс robota.ua

Як переїхати на новий домен, змінити структуру URL і зберегти позиції — кейс robota.ua

Міграція сайту завжди загрожує втратою трафіку та позицій. Якщо ігнорувати в цьому процесі SEO-складову, в подальшому доведеться витратити значні інвестиції на відновлення результатів. У нашому спільному з robota.ua кейсі покажемо, як правильний переїзд дозволяє навіть збільшити долю ринку вже через три місяці після зміни домену. І який SEO- та навіть PPC-арсенал використовує для цього Netpeak Ukraine.

Проєкт: robota.ua. Період просування: 20.02.2023 — 31.12.2023. Регіон просування: Україна. Послуга: SEO, PPC. Команда проєкту: Олександр Селезов, Senior SEO Internet Marketer; Людмила Тюсова, Ганна Тищенко, Максим Ковінько, SEO Specialists; Євген Рудаков, PPC Specialist; Андрій Гріневецький, Project Manager.

Хто клієнт

robota.ua — перший та найбільший сайт з пошуку роботи в Україні. На ринку з 2000 року. Компанія допомагає як пошукачам роботи, так і роботодавцям, а також HR-спеціалістам знайти співробітників. У 2019 році відбувся ребрендинг, і компанія змінила назву з rabota.ua на robota.ua.

Сайт robota.ua після ребрендингу

Крім того, понад 10 років тому robota.ua запустила онлайн-журнали: The Point, спрямованийна професійний та кар’єрний розвиток пошукачів роботи, та ПроHR - професійний ресурс для роботодавців. З 2022 року онлайн-журнали перезапустили у форматі єдиної медіаплатформи для всіх учасників українського ринку праці Budni.

Цілі просування

На старті співпраці наші партнери з robota.ua готувались до зміни домену і переїзду сайту. Необхідно було:

підготувати й супроводити весь процес переходу на новий домен, включаючи впровадження рекомендацій з технічного аудиту й зміни URL;

переїхати на новий домен максимально обережно, щоб зберегти трафік та долю ринку, і продовжити зростання вже на новому домені;

підготувати та впровадити цілісну SEO-стратегію та план дій по РРС-частині, щоби зростати після переїзду й надалі та досягти амбітної цілі стати першими в ніші.

Денис Пісарєв, продакт-менеджер robota.ua Ми не сумнівались в експертності спеціалістів Netpeak Ukraine, тому звернулись до агенції з двома цілями. Перша — нарощення органічного трафіку, адже він є основним. Друга ціль — переїзд сайту на новий домен. У 2019 році відбувся ребрендинг ресурсу — змінили назву з rabota.ua на robota.ua, оновили логотип, підходи до комунікації. Але власне перехід сайту на новий домен був одним із найбільших та найвагоміших кроків. Фактично, сайт містив понад чотири мільйони сторінок в індексі та велику аудиторію.

Просування у job-ніші ускладнено тим, що ринок вже давно поділений між великими гравцями з досить стабільними частками ринку. Тому був ризик втратити свої позиції через невірно виконаний переїзд. З перспективою довгий час відновлювати показники до попереднього рівня.

У job-ніші robota.ua вже давно займає одне з передових місць. Перед переїздом — 22,87%, тобто друге за долею ринку в контрольній семантиці:

Дії команди

Для досягнення цілей ми розділили задачі на два напрями.

Робота з чинним сайтом:

виправлення технічних помилок, які могли негативно вплинути на подальше просування сайту;

нарощення посилальної маси сайту.

Підготовка сайту до переносу і власне переїзд. Сюди входять:

рекомендації по зміні мовних папок для мовних версій на сайті;

формування правил редиректів та карти редиректів зі старих URL на нові;

контроль впровадження рекомендацій на новому сайті;

перевірка перенесення всіх сторінок сайту на новий домен, контенту та метатегів для всіх сторінок;

контроль перенесення правил індексації і канонікалізації для всіх сторінок сайту;

створення нових представлень у Google Search Console та налаштування переходу в цей ресурс;

перевірка переїзду.

Також оскільки Netpeak Agencies Group має широкий арсенал інструментів диджитал-маркетингу, ми звернулись до колег з РРС-команди. Аби залучити і платний канал просування для збереження трафіку.

Такою була наша стратегія. Тепер детальніше про її реалізацію.

Провели технічний аудит сайту та сформували рекомендації

Отже, наш перший крок — аудит наявного домену. Насамперед звертали увагу на критичні проблеми, які могли завадити переносу. Ці задачі в пріоритетному порядку впровадила команда Robota. Більш глобальні та складні питання, які не впливали на переїзд, відклали.

Впровадили такі критично важливі рекомендації:

налаштували редиректи;

коректно впровадили мультимовність сайту;

налаштували правильну віддачу 404 коду відповіді для сторінок, що не існують;

скорегували Canonical для типових сторінок сайту;

налаштували правила індексації для сторінок сайту;

виправили «биті» посилання (лінки на сторінки, що не існують) на сайті;

сформували й впровадили нові шаблони тегів та метатегів для частини типових сторінок сайту.

Розміщували зовнішні посилання

На початку роботи наш клієнт вже мав досить сильну посилальну масу, тобто кількість лінків на зовнішніх ресурсах, які вели на сайт robota.ua Проте значно поступався основному конкуренту за кількістю доменів-донорів, що посилаються на сайт, і за якістю посилального профілю.

Нам необхідно було розмістити зовнішні посилання, щоб:

Покращити ранжування пріоритетних сторінок сайту. Збільшити динаміку зовнішніх посилань на сайт.

Для нарощення зовнішніх посилань ми використовували:

outreach — шукали тематичні ресурси, зв’язувалися з ними й просили розмістити посилання на наш сайт;

crowd-маркетинг — посилання з форумів;

нестандартні методи лінкбілдингу — отримували умовно безкоштовні посилання з сайтів з великим рейтингом домену та високим трафіком.

Застосували рекомендації щодо переїзду на новий домен

Виправлення наслідків невдалої міграції може зайняти не один місяць і обійтись не в одну тисячу доларів. Тому ми маємо низку рекомендацій, які допомогають провести переїзд сайту на новий домен без втрат трафіку й долі ринку. Ось такий список для robota.ua.

Інструкції з правилами роботи з тестовим доменом перед переїздом. Тестовий домен має містити повну копію сайту, з урахуванням переїзду на новий домен. Водночас його необхідно закрити паролем, щоби він не індексувався пошуковими системами. Порядок зміни мовних папок та правила налаштування редиректів. Важливо: українська версія переносилась з папки /ua/ в корінь сайту, а російська версія — з кореня сайту в папку /ru/. Рекомендації з переадресації: унеможливити створення внутрішніх редиректів на новому домені, оновити правила, з урахуванням нового домену, щоб не утворювались ланцюжки редиректів. А ще створити мапу переадресації для пріоритетних сторінок. Порядок перенесення всіх сторінок зі старого домену на новий. Під час переїзду важливо не втратити частину сторінок сайту, адже це може призвести до суттєвого падіння трафіку і долі ринку. Перенесення контенту: метатегів, текстів, карток вакансій і резюме тощо. Переміщення зі старого домену на новий правил індексації та канонікалізації для типових сторінок. Рекомендації щодо зміни правил мультимовності. Оскільки при переїзді змінювалися мовні папки, необхідно змінювати правила мультимовності на сайті, в тому числі hreflang — HTML-атрибут для вказівки наявності мовних версій сторінок. Перегенерації всіх Sitemap.xml з урахуванням переїзду на новий домен і зміни мовних папок. Зміни Robots.txt з урахуванням зміни домену та мовних папок. Перенесення всіх кодів аналітичних систем (GSC, Google Analytics, Google Tag Manager тощо), щоб не втрачати дані при переїзді. Налаштування переїзду в Google Search Console з описом дій, які треба зробити у ресурсі одразу після переїзду. Наприклад, необхідно створити представлення для нового домену і налаштувати зміну адреси сайту для кожного з представлень.

Супровід переїзду зі сторони РРС-команди

Платний канал — один із найшвидших способів отримати трафік. І ми вирішили не нехтувати цією опцією.

З контекстною рекламою підключились, коли SEO-команда підготувала свою частку роботи.

Цілі досягли швидко, використовуючи базовий інструмент — пошукові кампанії. Сайт «важкий» і нетиповий, через велику кількість сторінок охопити все вручну фактично неможливо. Тому, окрім стандартних пошукових брендових, ми використовували динамічні кампанії (DSA). За допомогою алгоритмів Google динамічні кампанії самі визначають, яку вакансію чи групу вакансій шукає користувач, і підбирають релевантні оголошення, згідно запиту.

Денис Пісарєв, продакт-менеджер robota.ua Завдяки тому, що вдалось швидко відновити позиції по трафіку, ми змогли реінвестувати заплановані кошти в нарощення конверсійних кампаній.

Після цього зосередились на задачах щодо забезпечення корисної конверсії.

Ми порекомендували оновити фід товарів, тому що він працював без оновлення. Через це погано функціонували динамічні кампанії. Після запуску оновленого фіда рівень конверсії почав зростати. Розмежували кампанії, сегментували та структурували їх більш детально.

У старих кампаніях був поділ на північ/південь/захід/схід України. Але це нам здалося неефективним підходом — міста з дуже різним попитом перебувають в одній кампанії. Ми відійшли від цієї стратегії і сегментували аудиторію на міста з населенням:

100-250 тисяч;

250-500 тисяч;

500 тисяч та понад мільйон;

окремо місто Київ.

Окрім цього, розділяли за брендом/не брендом, за категоріями, запитами, типами зайнятості, компаніями (які надавали вакансії).

Оголошення в рамках брендової РК

Також тестували спрямування трафіку на блог Budni в межах інформаційних рекламних кампаній.

Перезбирали нову семантику. Запускали додатково нові кампанії та тестували різноманітні підходи й стратегії щодо оптимізації й оцінки цих кампаній.

Перевірили впровадження рекомендацій щодо переїзду на новий домен і супроводжували переїзд

Впровадження всіх вище описаних рекомендацій на тестовому домені та перевірка коректності — найважливіші етапи переїзду сайту. Не менш важливою є і тісна комунікація між SEO-спеціалістами та розробниками, яка дає змогу швидко і якісно виконувати роботи.

Перед перенесенням ми фінально перевіряємо тестовий домен. Коли все коректно і сайт готовий, відбувається власне магія переїзду.

Після цього перевіряємо продакшн — основну версію сайту, щоби не виникло неочікуваних багів. Якщо фінальна перевірка успішна, необхідно впроваджувати налаштування перенесення у GSC.

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Результати

Переїзд відбувся на початку липня 2023 року. Через місяць після переїзду (у серпні 2023) Robota зайняла друге місце з 15,7% долею ринку:

Уже на початок жовтня 2023 Robota повернула долю ринку, що була до переїзду й навіть трохи її наростила, займаючи вже 23,49%:

Динаміка видимості rabota.ua та robota.ua:

Висновки

Переїзд ресурсу на новий домен пройшов успішно. Сайт robota.ua повернув свою видимість та долю ринку, що була до перенесення, за трохи більше ніж три місяці. Для ресурсу з мільйонами сторінок дуже гарний показник.

Основним викликом була індексація URL нового сайту, яку ми виконали за допомогою Indexing API. Після завершення переїзду основного домену провели аналогічний перехід блогу Budni, розташований на піддомені. Для переіндексації та повернення показників, які були до переїзду, на блозі знадобилося трохи більше місяця . Після переносу основні зусилля команди Netpeak Ukraine та robota.ua спрямовані на розробку річної стратегії та її імплементацію. Робота по рекламному каналу теж триває. Наразі продовжуємо масштабування не тільки по пошукових кампаніях, а й по медійних.

Відгуки про співпрацю

Денис Пісарєв, продакт-менеджер robota.ua

Можу констатувати, що завдяки супроводу всього процесу командами Netpeak Ukraine — переїзд відбувся «безболісно», з мінімальними втратами. Ми відновили наші показники за два місяці після переносу, це дуже крутий результат. Процес переїзду відбувався поступово. Наприклад, у межах підготовчого етапу імплементували рекомендації та покращення, які надавали спеціалісти Netpeak. А також, що важливо, перевели структуру сайту на URL латиницею. Це був один із викликів для команд. З ним теж успішно впорались. Ми розуміли, що втрата трафіку через переїзд сайту — неминуча. Тому вирішили відразу задіяти команди SEO та РРС, щоб вони разом змогли компенсувати можливе просідання. Наразі продовжуємо працювати з командою Netpeak за SEO-напрямом, тестуємо нові підходи в РРС, наприклад, інструмент для рекламних кампаній Performance Max. А також почали роботу з новою для нас послугою Telegram Ads. Ми завжди відкриті до тестування актуальних інструментів, і чудово, що Netpeak може допомогти нам у цьому.

Андрій Гріневецький, Client Project Manager Netpeak Agency Ukraine