Як на 100% збільшити трафік з пошукових систем після переїзду сайту — кейс ukrzoloto.ua

Як на 100% збільшити трафік з пошукових систем після переїзду сайту — кейс ukrzoloto.ua

Послуга: SEO 2.0. Проєкт: Ukrzoloto.ua. Регіон: Україна. Період просування: 1 червня 2018 — 31 березня 2019. Результат: зростання конверсій на 75% і зниження вартості конверсій на 26%.

Хто клієнт

Ювелірний інтернет-магазин «Укрзолото» — майданчик, на якому продають вироби як власного виробництва, так і інших зарубіжних і вітчизняних ювелірних брендів (UMa&UMi, Едем, Sovissimo та інших). Це і перевага, і недолік одночасно, оскільки сама по собі тематика конкурентна, плюс — серед деяких брендів висока конкуренція в пошуку.

Крім того, для деяких виробів є виражена сезонність, що обов’язково слід враховувати в стратегії просування.

Причина звернення в Netpeak

Клієнт вибрав SEO як «забіг на довгу дистанцію», оскільки хотів стабільного зростання продажів у майбутньому. На момент звернення до Netpeak у замовника не було підрядника, який міг би грамотно вибудувати стратегію просування. Крім того, у сайту змінювався дизайн, структура. Були й інші зміни, які неможливо коректно організувати без урахування роботи пошукових систем.

Пізніше замовник прийняв рішення створити новий сайт, тому від наших фахівців потрібні були також рекомендації щодо переїзду

Цілі просування

Команда «Укрзолото» звернулася до Netpeak, щоб збільшити кількість користувачів з пошукових систем і, відповідно, продажів в онлайні. Складність просування полягала в конкуренції: у ювелірній тематиці більшу частину ринку зайняли «Золотой век», «Gold.ua» і «Злато». По видимості в Serpstat серед основних конкурентів ювелірний інтернет-магазин «Укрзолото» посідав дев’яте місце.

На другий місяць співпраці нашим фахівцям повідомили, що «Укрзолото» переїде на новий сайт, тому ми зупинили виконання завдань із SEO, які могли б гальмувати процес розробки.

Тепер першочерговим завданням стало курування розробки (перевірка того, як впроваджують наші технічні завдання) і переїзд на новий сайт. Тільки так можна було мінімізувати можливі втрати трафіку і продажів, а після переїзду примножити наявний трафік з пошукових систем за рахунок впровадження стратегічно важливих завдань.

Стратегія просування

Для досягнення цілей ми розділили завдання за двома напрямками:

Робота з існуючим сайтом:

виправлення критичних помилок;

оптимізація контенту: тексти, h1, title, description;

налаштування Google Analytics: цілі, воронка продажів, відстеження транзакцій;

нарощування якісної посилальної маси.

Робота з майбутнім сайтом:

контроль розробки і переїзду на новий сайт;

розширення структури сайту: оптимізація посадкових сторінок для фільтрів і їх перетинів;

підготовка контенту для нових посадкових сторінок;

консультації щодо зміни дизайну;

впровадження Server Side Rendering для сторінок з Ajax контентом.

*Перетини фільтрів — окремі сторінки, які перетинаються, наприклад, за брендом, колекцією. *Server Side Rendering — «відтворення» на стороні сервера. Річ у тім, що поки завантажується перша сторінка, скрипти, пройде досить багато часу. Якщо сайт відмальовується на стороні сервера, то завантажується він набагато швидше.

Дії команди

1. Склали список базових пунктів з технічної оптимізації сайту

Зазвичай на початку співпраці ми робимо SEO-аудит, до якого входить оптимізація структури, технічної та контентної складових сайту. До слова, такі аудити на сайті клієнтів ми проводимо раз на півроку і регулярно відстежуємо помилки в Google Search Console.

Складні та глобальні технічні завдання за результатами аудиту для «Укрзолота» ми підготували і відклали до появи нової версії сайту.

У роботу передали тільки критично важливі завдання:

налаштування редиректів. Що це дає — пошукові системи склеюють вагу адрес і користувачі потрапляють на наявну сторінку, а не на сторінку 404;

оптимізацію сторінок пагінації. Це потрібно, щоб полегшити головну сайту, коли на ній простирадло тексту та/або безліч товарів. Така сторінка довго завантажується — є ризик втратити потенційних клієнтів;

оптимізацію сторінок 404 і 500-x помилок, наявність яких погано позначається на ранжируванні сайту.

2. Налаштували Google Analytics

Як налаштувати розширену електронну торгівлю за допомогою Google Tag Manager

На старті співпраці, в Google Analytics не передавалися дані про транзакції. Тобто, не можна було відстежити, наприклад, картки яких товарів проглядалися частіше, яким шляхом рухався користувач перш, ніж поклав товар до кошика, на якому етапі людина припинила оформляти замовлення. Щоб відстежувати KPI за доходом, ми підготували технічне завдання на впровадження ecommerce і налаштували його через Google Tag Manager.

3. Визначили сезонність усіх категорій

Щоб розуміти, коли потрібно опрацьовувати конкретні категорії, ми провели аналіз сезонності (за допомогою аналізу сезонності семантичного ядра в Google Ads) категорій товарів:

4. Оптимізували контент на наявному сайті та підготували контент для нового сайту

оптимізували теги h1, title і мета-теги description для всіх категорій;

підготували технічне завдання на написання SEO-текстів для всіх категорій, де він був відсутній (це необхідно, щоб сторінка була більш релевантна для пошукових роботів);

підготували h1, title, description і технічне завдання на SEO-тексти для майбутніх посадкових сторінок на сайті, щоб копірайтери одразу могли приступити до роботи.

5. Підготували технічне завдання на оптимізацію фільтрів

Для розширення структури сайту й охоплення нових пошукових фраз ми підготували технічне завдання з оптимізації сторінок фільтрів, яке містить у собі:

підготовку шаблонів h1, title і description для сторінок фільтрів і їхніх перетинів;

обмеження переходу пошукових систем на перетин фільтрів з одного блоку фільтра і більш ніж двох обраних фільтрів (обмеження потрібне, щоб пошукові системи не вважали такий контент дубльованим);

налаштування виведення заборонного мета-тега noindex, nofollow, щоб можна було закрити від індексації сторінки, які не принесуть користі відвідувачам сайту і тому не сподобаються пошуковим роботам.

У грудні 2018 року нові сторінки фільтрів додано на сайт:

У березні 2019 року сторінки фільтрів почали приносити 10% від загального трафіку з пошукових систем.

6. Нарощували кількість посилань на сайт

На початку нашої співпраці сайт інтернет-магазину «Укрзолото» поступався всім основним конкурентам за кількістю доменів, що посилаються. За весь час співпраці нам вдалося обійти двох конкурентів, збільшивши кількість доменів, що посилаються, з 250 до 360.

Для нарощування зовнішніх посилань ми використовували:

crowd-маркетинг — розміщували посилання на форумах, у коментарях;

купівлю посилань на біржах;

outreach — шукали тематичні сайти і просили розмістити посилання.

7. Підготували рекомендації щодо переїзду на новий сайт

Щоб переїзд сайту пройшов для «Укрзолота» безболісно (без істотної втрати трафіку, падіння продажів):

підготували рекомендації щодо збереження структури URL і каталогу,

підготували рекомендації щодо перенесення систем Яндекс.Метрики та Google Analytics на новий сайт;

підготували рекомендації з налаштування SSR (Server-Side Rendering);

налаштували цілі в Google Analytics і Ecommerce на новому сайті;

перевірили новий сайт перед його публікацією.

Через «гарячі» терміни підрядники з розробки опублікували сайт без нашого відома і не підключили на новий сайт GTM, тому кілька днів у нас не було статистики по сайту. Через місяць, під час оновлення сайту, ситуація повторилася.

Також на новому сайті відклали реалізацію такого функціоналу:

оформлення купівлі товару через кошик;

каталог брендів;

сторінки фільтрів.

Щоб мінімізувати наслідки від видалення брендів і фільтрів, ми зібрали список сторінок, які приносили трафік до переїзду, і налаштували перенаправлення на сторінки категорій, щоб зберегти трафік за цими запитами.

8. Підготували контент-план для блогу

Склали контент-план для блогу проєкту: проаналізували попит у пошукових системах, склали список інформаційних запитів. На підставі запитів підготували технічне завдання для копірайтерів, щоб вони написали статті, які відповідають на запитання користувачів. Тексти пишуть копірайтери «Укрзолото».

Результати просування за рік

1. Збільшили трафік на 103,58 %:

2. Збільшили кількість транзакцій на 417,65%, дохід на 560,38%, коефіцієнт транзакцій на 154,27% і середній чек на 27,57%:

3. Вийшли на четверте місце за видимістю Serpstat у Google Україна серед основних конкурентів:

Коментар фахівця агентства Netpeak

Анна Самусь, Middle Project Manager

Результат вдалося досягти завдяки активності з боку клієнта та відповідальному підходу SEO-фахівця. Потенціал зростання у проєкту значно вищий, ніж досягнутий результат. Однак, вимагає великого залучення програмістів і SEO-фахівців.

Відгук клієнта

Артур Любич, Digital Marketing & Ecommerce Manager «Укрзолото»: