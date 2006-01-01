Журнал
Олександр Шараєвський
Автор NJ з 2016
Позиція:
Senior SEO Specialist
Моє місто:
Ukraine, Odesa
Інформація про себе
З SEO познайомився у 2011 році. У 2014 закінчив факультет «Розробка програмного забезпечення», у 2016 «Комп'ютерна інженерія».
Свіжі матеріали
Кейси
SEO
2062
2
Як на 100% збільшити трафік з пошукових систем після переїзду сайту — кейс ukrzoloto.ua
Кейси
SEO
3542
4
Як виконати прогноз на 100% та отримати приріст небрендового трафіку на 99% — кейс Vodafone Retail Ukraine
Кейси
SEO
1935
4
Як за рік збільшити потік органічного трафіку на 630% — кейс Планети Кіно
