Олександр Шараєвський

Автор NJ з 2016
Позиція:
Senior SEO Specialist
Моє місто:
Ukraine, Odesa
Інформація про себе
З SEO познайомився у 2011 році. У 2014 закінчив факультет «Розробка програмного забезпечення», у 2016 «Комп'ютерна інженерія».

Як на 100% збільшити трафік з пошукових систем після переїзду сайту — кейс ukrzoloto.ua
Як виконати прогноз на 100% та отримати приріст небрендового трафіку на 99% — кейс Vodafone Retail Ukraine
Як за рік збільшити потік органічного трафіку на 630% — кейс Планети Кіно
