Як за рік збільшити потік органічного трафіку на 630% — кейс Планети Кіно
В 2018 році пошукове просування (послуга — SEO з абонплатою) в агенції Netpeak замовила, напевне, найтехнологічніша мережа кінотеатрів України — Планета Кіно. Щороку понад половина квитків мережі продається онлайн. Глобальна мета компанії — досягти 100% онлайн-продажів і наші фахівці допомагають її реалізувати.
Кінозали Планети Кіно розташовані у Києві, Одесі, Львові, Харкові, Сумах. Компанія першою серед кінотеатрів та розважальних закладів країни:
- відкрила бонусну програму лояльності;
- почала продавати квитки онлайн без необхідності роздруківки — штрих-код квитка сканують з екрана смартфона на вході до зали;
- запустила сповіщення про початок прокату фільму та продажу квитків;
- серед кінотеатрів Східної Європи створила мобільний додаток;
- надала глядачам можливість купити індивідуальні 3D-окуляри;
- відкрила кіномаркети з попкорном, напоями, сувенірами та іншими актуальними для кіноманів товарами.
Ще більше причин любити Планету Кіно — на сайті компанії.
Задачі Netpeak
Команда мережі кінотеатрів «Планета Кіно» звернулася до агентства, щоб:
- підвищити впізнаваність бренду;
- збільшити потік небрендового трафіку;
- отримати більше пошукового трафіку на сайті.
На старті робіт показник брендового трафіку у planetakino.ua становив 88% та 26% видимості за цільовими запитами.
Перед командою Netpeak стояла мета — збільшити пошуковий трафік і видимість, не охоплюючи нові міста, тобто без появи нових кінотеатрів Планети Кіно.
Через 8 місяців після старту співпраці нам повідомили про рішення перенести сайт на новий front-end.
Якщо дуже просто, front-end — це частина коду сайту, яка відповідає за відображення того, що бачить користувач.
У команди з’явилася додаткова умова — виконання завдань щодо просування з урахуванням переїзду на новий front-end, який, до речі, збігся з релізом російськомовної версії сайту. Переїзд міг спричинити просідання трафіку.
Дії команди
Щоб досягти результатів, наші фахівці підготували прогноз зростання відвідуваності та стратегію пошукового просування. Стратегія складалася з таких кроків:
- Оптимізація сторінок фільмів:
- реалізували динамічні title, description та опис фільму, щоб зробити сторінки релевантними під пошукові запити на різних стадіях — до прем’єри фільму, під час виходу фільму у прокат та після закінчення показу у кінотеатрах;
Фільм у прокаті
Фільм ще не вийшов у прокат
Фільм вийшов із прокату
- впровадили перелінкування на сторінки архівних фільмів для передачі ваги на нові фільми.
- Нарощування зовнішніх посилань:
- перед прокатом нарощували посилання на популярні фільми;
- нарощували посилання на сторінки афіш, щоб збільшити позицію за важливими запитами.
- Оптимізація Usability:
- підготували рекомендації, як покращити взаємодію користувачів із сайтом;
- налаштували A/B-тести, щоб визначити ефективні рішення для рекламних кампаній.
- Розширення охоплення пошукових запитів:
- створили російську версію сайту та налаштували на сайті мультимовність;
- оптимізували сторінки афіші та розкладу, щоб збільшити охоплення за пошуковими запитами.
- Створення аналітичного інструменту, щоб швидко та зручно аналізувати зміни важливих для SEO показників у розрізі останніх трьох років.
Аналітичний інструмент включав такі дані:
- органічний трафік;
- транзакції;
- розподіл брендового та небрендового трафіку;
- зміни середнього CTR та середньої позиції в Google;
- прогноз трафіку на 12 місяців та порівняння з реальними показниками;
- прогноз ROMI (повернення маркетингових інвестицій) та порівняння з реальними показниками.
- Переїзд сайту на новий Single Page Application Front-end.
Для максимально «безболісного» переїзду на новий фреймворк ми підготували рекомендації щодо збереження поточних URL та контенту на сайті, налаштування рендерингу сторінок для пошукових роботів.
Результат
За рік співпраці нам вдалося:
- Збільшити відсоток небрендового трафіку з 12% до 57%.
- Збільшити небрендовий трафік на 636% за рік.
- ROMI — 126,13%.
- Збільшити загальну кількість користувачів на 45.92%.
Відгук про співпрацю
Толік Козловський, Head of Digital Marketing у Планета Кіно
Вибір підрядника зробити було важко і легко водночас. Якщо гуглити, то будь-який запит, що стосується SEO чи контексту, покаже першими у видачі Netpeak.
Ми подумали, якщо фахівці змогли з собою провернути таке, допоможуть і нам.
За час співпраці ми не тільки не пошкодували про свій вибір, а й почали працювати не лише з SEO, а й з контекстом.
Зліва направо: Андрій Чумаченко, співзасновник та керуючий партнер агентства; Артем Бородатюк, засновник Netpeak Group; Толік Козловський, головний з діджиталу у Планета Кіно
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