Кейси SEO
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Як за рік збільшити потік органічного трафіку на 630% — кейс Планети Кіно
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Олександр Шараєвський

В 2018 році пошукове просування (послуга — SEO з абонплатою) в агенції Netpeak замовила, напевне, найтехнологічніша мережа кінотеатрів України — Планета Кіно. Щороку понад половина квитків мережі продається онлайн. Глобальна мета компанії — досягти 100% онлайн-продажів і наші фахівці допомагають її реалізувати.

Кінозали Планети Кіно розташовані у Києві, Одесі, Львові, Харкові, Сумах. Компанія першою серед кінотеатрів та розважальних закладів країни:


  • відкрила бонусну програму лояльності;
  • почала продавати квитки онлайн без необхідності роздруківки — штрих-код квитка сканують з екрана смартфона на вході до зали;
  • запустила сповіщення про початок прокату фільму та продажу квитків;
  • серед кінотеатрів Східної Європи створила мобільний додаток;
  • надала глядачам можливість купити індивідуальні 3D-окуляри;
  • відкрила кіномаркети з попкорном, напоями, сувенірами та іншими актуальними для кіноманів товарами.

Ще більше причин любити Планету Кіно — на сайті компанії.

Задачі Netpeak

Команда мережі кінотеатрів «Планета Кіно» звернулася до агентства, щоб:

  • підвищити впізнаваність бренду;
  • збільшити потік небрендового трафіку;
  • отримати більше пошукового трафіку на сайті.

На старті робіт показник брендового трафіку у planetakino.ua становив 88% та 26% видимості за цільовими запитами.

Видимость по целевым запросам Планеты Кино

Перед командою Netpeak стояла мета — збільшити пошуковий трафік і видимість, не охоплюючи нові міста, тобто без появи нових кінотеатрів Планети Кіно.

Через 8 місяців після старту співпраці нам повідомили про рішення перенести сайт на новий front-end.

Якщо дуже просто, front-end — це частина коду сайту, яка відповідає за відображення того, що бачить користувач. 

У команди з’явилася додаткова умова — виконання завдань щодо просування з урахуванням переїзду на новий front-end, який, до речі, збігся з релізом російськомовної версії сайту. Переїзд міг спричинити просідання трафіку.

Дії команди

Щоб досягти результатів, наші фахівці підготували прогноз зростання відвідуваності та стратегію пошукового просування. Стратегія складалася з таких кроків:

  1. Оптимізація сторінок фільмів:
  • реалізували динамічні title, description та опис фільму, щоб зробити сторінки релевантними під пошукові запити на різних стадіях — до прем’єри фільму, під час виходу фільму у прокат та після закінчення показу у кінотеатрах;

Фильм в прокате

Фільм у прокаті

Фильм ещё не вышел в прокат

Фільм ще не вийшов у прокат

Фильм уже не в прокате

Фільм вийшов із прокату

  • впровадили перелінкування на сторінки архівних фільмів для передачі ваги на нові фільми.
    1. Нарощування зовнішніх посилань:
    • перед прокатом нарощували посилання на популярні фільми;
    • нарощували посилання на сторінки афіш, щоб збільшити позицію за важливими запитами.
    1. Оптимізація Usability:
    • підготували рекомендації, як покращити взаємодію користувачів із сайтом;
    • налаштували A/B-тести, щоб визначити ефективні рішення для рекламних кампаній.
    1. Розширення охоплення пошукових запитів:
    • створили російську версію сайту та налаштували на сайті мультимовність;
    • оптимізували сторінки афіші та розкладу, щоб збільшити охоплення за пошуковими запитами.
    1. Створення аналітичного інструменту, щоб швидко та зручно аналізувати зміни важливих для SEO показників у розрізі останніх трьох років.

      Аналітичний інструмент включав такі дані:
    • органічний трафік;
    • транзакції;
    • розподіл брендового та небрендового трафіку;
    • зміни середнього CTR та середньої позиції в Google;
    • прогноз трафіку на 12 місяців та порівняння з реальними показниками;
    • прогноз ROMI (повернення маркетингових інвестицій) та порівняння з реальними показниками.
    1. Переїзд сайту на новий Single Page Application Front-end.

      Для максимально «безболісного» переїзду на новий фреймворк ми підготували рекомендації щодо збереження поточних URL та контенту на сайті, налаштування рендерингу сторінок для пошукових роботів.

    Результат

    За рік співпраці нам вдалося:

    1. Збільшити відсоток небрендового трафіку з 12% до 57%.

    Сравнение небрендового трафика

    1. Збільшити небрендовий трафік на 636% за рік.

    Показатели органического трафика Планеты Кино

    1. ROMI — 126,13%.

    Показатели возврата маркетинговых инвестиций

    1. Збільшити загальну кількість користувачів на 45.92%.

    Как удалось увеличить органический трафик

    Відгук про співпрацю

    Толик Козловский

    Толік Козловський, Head of Digital Marketing у Планета Кіно

    Вибір підрядника зробити було важко і легко водночас. Якщо гуглити, то будь-який запит, що стосується SEO чи контексту, покаже першими у видачі Netpeak.
    Ми подумали, якщо фахівці змогли з собою провернути таке, допоможуть і нам.
    За час співпраці ми не тільки не пошкодували про свій вибір, а й почали працювати не лише з SEO, а й з контекстом.

    Андрей Чумаченко Артем Бородатюк и Толик Козловский

    Зліва направо: Андрій Чумаченко, співзасновник та керуючий партнер агентства; Артем Бородатюк, засновник Netpeak Group; Толік Козловський, головний з діджиталу у Планета Кіно

    Олександр Шараєвський

    З SEO познайомився у 2011 році. У 2014 закінчив факультет «Розробка програмного забезпечення», у 2016 «Комп'ютерна інженерія».

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