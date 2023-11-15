Як за рік збільшити потік органічного трафіку на 630% — кейс Планети Кіно

Як за рік збільшити потік органічного трафіку на 630% — кейс Планети Кіно

В 2018 році пошукове просування (послуга — SEO з абонплатою) в агенції Netpeak замовила, напевне, найтехнологічніша мережа кінотеатрів України — Планета Кіно. Щороку понад половина квитків мережі продається онлайн. Глобальна мета компанії — досягти 100% онлайн-продажів і наші фахівці допомагають її реалізувати.

Кінозали Планети Кіно розташовані у Києві, Одесі, Львові, Харкові, Сумах. Компанія першою серед кінотеатрів та розважальних закладів країни:

відкрила бонусну програму лояльності;

почала продавати квитки онлайн без необхідності роздруківки — штрих-код квитка сканують з екрана смартфона на вході до зали;

запустила сповіщення про початок прокату фільму та продажу квитків;

серед кінотеатрів Східної Європи створила мобільний додаток;

надала глядачам можливість купити індивідуальні 3D-окуляри;

відкрила кіномаркети з попкорном, напоями, сувенірами та іншими актуальними для кіноманів товарами.

Ще більше причин любити Планету Кіно — на сайті компанії.

Задачі Netpeak

Команда мережі кінотеатрів «Планета Кіно» звернулася до агентства, щоб:

підвищити впізнаваність бренду;

збільшити потік небрендового трафіку;

отримати більше пошукового трафіку на сайті.

На старті робіт показник брендового трафіку у planetakino.ua становив 88% та 26% видимості за цільовими запитами.

Перед командою Netpeak стояла мета — збільшити пошуковий трафік і видимість, не охоплюючи нові міста, тобто без появи нових кінотеатрів Планети Кіно.

Через 8 місяців після старту співпраці нам повідомили про рішення перенести сайт на новий front-end.

Якщо дуже просто, front-end — це частина коду сайту, яка відповідає за відображення того, що бачить користувач.

У команди з’явилася додаткова умова — виконання завдань щодо просування з урахуванням переїзду на новий front-end, який, до речі, збігся з релізом російськомовної версії сайту. Переїзд міг спричинити просідання трафіку.

Дії команди

Щоб досягти результатів, наші фахівці підготували прогноз зростання відвідуваності та стратегію пошукового просування. Стратегія складалася з таких кроків:

Оптимізація сторінок фільмів:

реалізували динамічні title, description та опис фільму, щоб зробити сторінки релевантними під пошукові запити на різних стадіях — до прем’єри фільму, під час виходу фільму у прокат та після закінчення показу у кінотеатрах;

Фільм у прокаті

Фільм ще не вийшов у прокат

Фільм вийшов із прокату

впровадили перелінкування на сторінки архівних фільмів для передачі ваги на нові фільми.

Нарощування зовнішніх посилань:

перед прокатом нарощували посилання на популярні фільми;

нарощували посилання на сторінки афіш, щоб збільшити позицію за важливими запитами.

Оптимізація Usability:

підготували рекомендації, як покращити взаємодію користувачів із сайтом;

налаштували A/B-тести, щоб визначити ефективні рішення для рекламних кампаній.

Розширення охоплення пошукових запитів:

створили російську версію сайту та налаштували на сайті мультимовність;

оптимізували сторінки афіші та розкладу, щоб збільшити охоплення за пошуковими запитами.

Створення аналітичного інструменту, щоб швидко та зручно аналізувати зміни важливих для SEO показників у розрізі останніх трьох років.



Аналітичний інструмент включав такі дані:

органічний трафік;

транзакції;

розподіл брендового та небрендового трафіку;

зміни середнього CTR та середньої позиції в Google;

прогноз трафіку на 12 місяців та порівняння з реальними показниками;

прогноз ROMI (повернення маркетингових інвестицій) та порівняння з реальними показниками.

Переїзд сайту на новий Single Page Application Front-end.



Для максимально «безболісного» переїзду на новий фреймворк ми підготували рекомендації щодо збереження поточних URL та контенту на сайті, налаштування рендерингу сторінок для пошукових роботів.

Результат

За рік співпраці нам вдалося:

Збільшити відсоток небрендового трафіку з 12% до 57%.

Збільшити небрендовий трафік на 636% за рік.

ROMI — 126,13%.

Збільшити загальну кількість користувачів на 45.92%.

Відгук про співпрацю

Толік Козловський, Head of Digital Marketing у Планета Кіно

Вибір підрядника зробити було важко і легко водночас. Якщо гуглити, то будь-який запит, що стосується SEO чи контексту, покаже першими у видачі Netpeak.

Ми подумали, якщо фахівці змогли з собою провернути таке, допоможуть і нам.

За час співпраці ми не тільки не пошкодували про свій вибір, а й почали працювати не лише з SEO, а й з контекстом.

Зліва направо: Андрій Чумаченко, співзасновник та керуючий партнер агентства; Артем Бородатюк, засновник Netpeak Group; Толік Козловський, головний з діджиталу у Планета Кіно