Как за год увеличить приток органического трафика на 630% — кейс Планеты Кино

Год назад поисковое продвижение (услуга — SEO с абонплатой) у агентства Netpeak заказала, пожалуй, самая технологичная сеть кинотеатров Украины — Планета Кино. Каждый год больше половины билетов сети продается онлайн. Глобальная цель компании — достичь 100% онлайн-продаж и наши специалисты помогают ее реализовать.

Кинозалы Планеты Кино расположены в Киеве, Одессе, Львове, Харькове, Сумах. Компания первой среди кинотеатров и развлекательных заведений страны: открыла бонусную программу лояльности;

начала продавать билеты онлайн без необходимости распечатки — штрих-код билета сканируют с экрана смартфона на входе в зал;

запустила оповещения о начале проката фильма и продаже билетов;

среди кинотеатров Восточной Европы создала мобильное приложение;

предоставила зрителям возможность купить индивидуальные 3D-очки;

открыла киномаркеты с попкорном, напитками, сувенирами и другими актуальными для киноманов товарами.

Еще больше причин любить Планету Кино — на сайте компании.

Задачи перед Netpeak

Команда сети кинотеатров «Планета Кино» обратилась в агентство, чтобы:

повысить узнаваемость бренда;

увеличить приток небрендового трафика;

получить больше поискового трафика на сайт.

На старте работ показатель брендового трафика у planetakino.ua составлял 88% и 26% видимости по целевым запросам:

Перед командой Netpeak стояла цель — увеличить поисковый трафик и видимость, не охватывая новые города (то есть без появления новых кинотеатров Планеты Кино).

Через 8 месяцев после старта сотрудничества нам сообщили о решении перенести сайт на новый Front-end (примечание редакции — если очень просто, это часть кода сайта, которая отвечает за отображение того, что видит пользователь). У команды появилось дополнительное условие — выполнение задач по продвижению с учетом переезда на новый front-end, который, кстати, совпал с релизом русскоязычной версии сайта. Переезд мог повлечь проседание трафика.

Действия команды

Чтобы достичь результатов наши специалисты подготовили прогноз роста посещаемости и стратегию поискового продвижения. Стратегия состояла из таких шагов:

Оптимизация страниц фильмов:

реализовали динамические title, description и описание фильма, чтобы сделать страницы релевантными под поисковые запросы на разных стадиях — до премьеры фильма, во время выхода фильма в прокат и после окончания показа в кинотеатрах;

Фильм в прокате

Фильм ещё не вышел в прокат

Фильм вышел из проката

внедрили перелинковку на страницы архивных фильмов для передачи веса на новые фильмы.

Наращивание внешних ссылок:

перед прокатом наращивали ссылки на популярные фильмы;

наращивали ссылки на страницы афиш, чтобы увеличить позиции по важным запросам.

Оптимизация Usability:

подготовили рекомендации, как улучшить взаимодействие пользователей с сайтом;

настроили A/B-тесты, чтобы определить эффективные решения для рекламных кампаний.

Расширение охвата поисковых запросов:

создали русскую версию сайта и настроили на сайте мультиязычность ;

оптимизировали страницы афиши и расписания, чтобы увеличить охват по поисковым запросам.

Создание аналитического инструмента, чтобы быстро и удобно анализировать изменения важных для SEO показателей в разрезе последних трех лет.

Аналитический инструмент включал в себя такие данные:

органический трафик ;

транзакции;

распределение брендового и не брендового трафика;

изменения среднего CTR и средней позиции в Google;

прогноз трафика на 12 месяцев и сравнение с реальными показателями;

прогноз ROMI (возврат маркетинговых инвестиций) и сравнение с реальными показателями.

Переезд сайта на новый Single Page Application Front-end.

Для максимально «безболезненного» переезда на новый фреймворк мы подготовили рекомендации по сохранению текущих URL и контента на сайте, настройке рендеринга страниц для поисковых роботов.

Результат

За год сотрудничества нам удалось:

Увеличить процент небрендового трафика с 12% до 57%:

Увеличить небрендовый трафик на 636% за год:

ROMI — 126,13%:

Увеличить общее количество пользователей на 45.92%:

Отзыв о сотрудничестве

Толик Козловский, Head of Digital Marketing в Планета Кино

Выбор подрядчика сделать было и трудно и легко одновременно. Если гуглить, то любой запрос, касающийся SEO или контекста покажет первыми в выдаче Netpeak. Мы подумали, если ребята смогли с собой провернуть такое, помогут и нам. За время сотрудничества мы не только не пожалели о своем выборе, но и начали работать не только по SEO, а и по контексту.

Слева направо: Андрей Чумаченко, сооснователь и управляющие партнер агентства; Артём Бородатюк основатель Netpeak Group; Толик Козловский, главный по диджитал в Планета Кино