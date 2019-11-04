Год назад поисковое продвижение (услуга — SEO с абонплатой) у агентства Netpeak заказала, пожалуй, самая технологичная сеть кинотеатров Украины — Планета Кино. Каждый год больше половины билетов сети продается онлайн. Глобальная цель компании — достичь 100% онлайн-продаж и наши специалисты помогают ее реализовать.
Кинозалы Планеты Кино расположены в Киеве, Одессе, Львове, Харькове, Сумах. Компания первой среди кинотеатров и развлекательных заведений страны:
- открыла бонусную программу лояльности;
- начала продавать билеты онлайн без необходимости распечатки — штрих-код билета сканируют с экрана смартфона на входе в зал;
- запустила оповещения о начале проката фильма и продаже билетов;
- среди кинотеатров Восточной Европы создала мобильное приложение;
- предоставила зрителям возможность купить индивидуальные 3D-очки;
- открыла киномаркеты с попкорном, напитками, сувенирами и другими актуальными для киноманов товарами.
Еще больше причин любить Планету Кино — на сайте компании.
Задачи перед Netpeak
Команда сети кинотеатров «Планета Кино» обратилась в агентство, чтобы:
- повысить узнаваемость бренда;
- увеличить приток небрендового трафика;
- получить больше поискового трафика на сайт.
На старте работ показатель брендового трафика у planetakino.ua составлял 88% и 26% видимости по целевым запросам:
Перед командой Netpeak стояла цель —
Через 8 месяцев после старта сотрудничества нам сообщили о решении перенести сайт на новый Front-end (примечание редакции — если очень просто, это часть кода сайта, которая отвечает за отображение того, что видит пользователь). У команды появилось дополнительное условие — выполнение задач по продвижению с учетом переезда на новый front-end, который, кстати, совпал с релизом русскоязычной версии сайта. Переезд мог повлечь проседание трафика.
Действия команды
Чтобы достичь результатов наши специалисты подготовили
- Оптимизация страниц фильмов:
- реализовали динамические title, description и описание фильма, чтобы сделать страницы релевантными под поисковые запросы на разных стадиях — до премьеры фильма, во время выхода фильма в прокат и после окончания показа в кинотеатрах;
Фильм в прокате
Фильм ещё не вышел в прокат
Фильм вышел из проката
- внедрили перелинковку на страницы архивных фильмов для передачи веса на новые фильмы.
- Наращивание внешних ссылок:
- перед прокатом наращивали ссылки на популярные фильмы;
- наращивали ссылки на страницы афиш, чтобы увеличить позиции по важным запросам.
- Оптимизация Usability:
- подготовили рекомендации, как улучшить взаимодействие пользователей с сайтом;
- настроили A/B-тесты, чтобы определить эффективные решения для рекламных кампаний.
- Расширение охвата поисковых запросов:
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создали русскую версию сайта и настроили на сайте
мультиязычность;
- оптимизировали страницы афиши и расписания, чтобы увеличить охват по поисковым запросам.
- Создание аналитического инструмента, чтобы быстро и удобно анализировать изменения важных для SEO показателей в разрезе последних трех лет.
Аналитический инструмент включал в себя такие данные:
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- транзакции;
- распределение брендового и не брендового трафика;
- изменения среднего CTR и средней позиции в Google;
- прогноз трафика на 12 месяцев и сравнение с реальными показателями;
- прогноз ROMI (возврат маркетинговых инвестиций) и сравнение с реальными показателями.
- Переезд сайта на новый Single Page Application Front-end.
Для максимально «безболезненного» переезда на новый фреймворк мы подготовили рекомендации по сохранению текущих URL и контента на сайте, настройке рендеринга страниц для поисковых роботов.
Результат
За год сотрудничества нам удалось:
- Увеличить процент небрендового трафика с 12% до 57%:
- Увеличить небрендовый трафик на 636% за год:
- ROMI — 126,13%:
- Увеличить общее количество пользователей на 45.92%:
Отзыв о сотрудничестве
Толик Козловский, Head of Digital Marketing в Планета Кино
Выбор подрядчика сделать было и трудно и легко одновременно. Если гуглить, то любой запрос, касающийся SEO или контекста покажет первыми в выдаче Netpeak.
Мы подумали, если ребята смогли с собой провернуть такое, помогут и нам.
За время сотрудничества мы не только не пожалели о своем выборе, но и начали работать не только по SEO, а и по контексту.
Слева направо: Андрей Чумаченко, сооснователь и управляющие партнер агентства; Артём Бородатюк основатель Netpeak Group; Толик Козловский, главный по диджитал в Планета Кино
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