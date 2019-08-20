Кейс Kievstroy — рост трафика на 121% и дохода на 413%

Услуга: SEO с абонплатой. Проект: Kievstroy. Регион: Украина. Период: 1 мая 2017 — 31 июля 2019. Результат: рост бесплатного трафика на 121%, рост транзакций на 145%, рост дохода на 413% (без учета звонков).

Что было на старте

Netpeak не оптимизировал сайт Kievstroy с момента запуска. После предыдущего подрядчика за плечами проекта было два изменения структуры URL, большое количество спама в контенте и ссылках, наличие технических ошибок и постоянный спад трафика из года в год.

Цели продвижения

Вернуть трафик после просадки. Повысить рост органического трафика. Увеличить количество продаж и доход.

Стратегия продвижения

Исправить структуру URL-адресов. Исправить ошибки внутренней оптимизации. Оптимизировать ссылочную массу. Улучшить контент. Расширить структуру сайта. Проработать поведенческие факторы для улучшения ключевых показателей сайта — в первую очередь, продаж.

Что мы сделали

1. «Склеили» URL-адреса старого сайта с новыми

Сформировали карту редиректов для URL с прежних версий сайта на актуальные адреса.



Пример:

старая версия URL — http://www.kievstroy.org/gbi.html

новая — https://kievstroy.org/zhelezobetonnye-izdeliya/

Таким образом мы вернули ссылочный вес и трафик старых страниц. Потому что первым делом мы хотели:

вернуть трафик, который просел;

не допустить дальнейшего проседания.

На момент начала продвижения трафик проседал почти на 50%:

2. «Почистили» ссылочную массу

Мы заметили, что раньше на сайте активно наращивали некачественные арендные ссылки. А в анкорах ссылок использовали прямые вхождения ключевых слов.



Например:

Арендные ссылки в целом не очень хороши для продвижения сайта:

большинство арендных ссылок размещены на не тематичных сайтах;

у доноров неактуальный дизайн;

неуникальный контент;

ссылка расположена не в статье, а в боковом меню или футере;

неестественные анкоры, например, «газоблок Хмельницкий ціна».

Неестественное использование анкоров опасно для сайта:

это явный признак покупной ссылки;

поисковая система может расценивать их как попытку манипулировать поисковой выдачей.

Подробная информация о признаках покупных ссылок находится в Google Справке.

3. Провели подробный технический аудит сайта

Выявили и исправили технические ошибки сайта. Например, убрали цепочки редиректов внутри сайта, которые ухудшают скорость загрузки страницы, а также могут негативно сказываться на сканировании и индексации.

Пример двойного редиректа:

Подготовили рекомендации по оптимизации страниц пагинации, чтобы улучшить индексацию страниц товаров.

Настроили мультиязычность сайта с помощью атрибута hreflang . Это помогло поисковику лучше «понимать» локальные версии сайта.

4. Сформировали теги (title, h1) и метатеги (description) в виде оптимизированных шаблонов, а также с ручной корректировкой

Убрали переспам в метатегах и улучшили общую релевантность страниц.

Пример переспамленного title:

5. Сформировали расширенную структуру сайта на основе семантического ядра, анализа конкурентов и внутреннего ассортимента

При настройке структуры сайта создали дополнительные посадочные страницы — это позволяет получить дополнительный трафик.

Например, результат создания и оптимизации одной дополнительной страницы. Обратите внимание на динамику роста трафика:

6. Подготовили рекомендации по увеличению коэффициента транзакций

Доработали страницу оформления заказа — настроили пересчет суммы заказа.

Увеличили коэффициент транзакций в два раза — с 0,06 до 0,12%. То есть благодаря оптимизации на сайте стали покупать вдвое больше.

«До»:

«После»:

Может показаться, что коэффициент транзакций меньше одного процента — непоказательный результат. Не забываем, что строительные материалы — это высокий средний чек покупки и конкурентная ниша с крупными игроками-гиппермаркетами.

Также большинство заказов у клиента — через телефон. На скриншотах выше показаны транзакции через корзину. Наша задача — привести потенциальных клиентов на сайт Kievstroy.

7. Проанализировали, насколько удобно пользоваться сайтом

Большинство клиентов покупают стройматериалы по телефону. Поэтому мы внедрили интерактивные номера телефонов (при клике на номер пользователь сразу может позвонить по этому номеру).

Кроме того, «свернули шапку» сайта, чтобы на первом экране пользователя сразу отображалась нужная информация.

«До»:

«После»:

8. Внедрили микроразметку

Это нужно для повышения показателя кликабельности (CTR) из результатов поисковой выдачи.

На страницах товаров мы сделали микроразметку рейтинга, цены и наличия страницы. Благодаря этому сниппет стал привлекательнее для пользователей.

Также настроили разметку диапазона цен на страницах категорий.

9. Попали в «быстрые ответы» (Featured Snippet)

Пример избранного сниппета в выдаче Google:





«Быстрые ответы» помогли улучшить CTR и позиции по коммерческим запросам («цена», «стоимость», «сколько стоит»).

10. Добавили строительные калькуляторы

Мы это сделали для привлечения трафика и чтобы создать дополнительную ценность для пользователей.

Рост трафика на страницы строй-калькуляторов:

11. Провели подробный контент-аудит

Для приоритетных страниц подготовили качественный текстовый контент.

Статьи на сайте вычитали и убрали переспам, опечатки, некорректный перевод на украинский язык.

Примеры опечаток:

Примеры неестественного использования ключевиков:

Чем опасна переспамленность в контенте на сайте? За переоптимизацию текстов можно попасть под фильтры поисковых систем — Panda (Google) или Баден-Баден (Яндекс). Чтобы этого не случилось, ознакомьтесь с нашим руководством по безопасной оптимизации контента .

12. Настроили планомерное наращивание внешней ссылочной массы

Для этого мы использовали биржи, краудмаркетинг (ссылки на форумах, в комментариях, сервисах ответов) и outreach (ссылки в качественных гостевых постах на внешних ресурсах).

Ссылочная масса — один из ключевых факторов ранжирования сайта в поиске согласно исследованию MOZ.

Сколько именно нужно ссылок — это философский вопрос. Мы сравнили количество ссылок конкурентов с нашим (желательно, чтобы у нас было больше ссылок, но это не правило). Также просмотрели по нашим позициям в топе (запросы ниже топа прокачали ссылками).

Ссылочную массу важно наращивать планомерно. Мы поддерживали положительную динамику наращивания ссылок — это тоже плюс к ранжированию. Объем ссылок и разнообразность ссылочного профиля анализировали инструментами Serpstat и Ahrefs. Затем результаты после наращивания ссылок проанализировали по позициям.

Результаты

1. Рост трафика

За последний месяц продвижения (относительно месяца старта) поисковый трафик вырос на 121% — динамика первого (май 2017) и последнего (июль 2019) месяцев оптимизации.

2. Транзакции и доход за последний месяц продвижения

За полный период оптимизации все показатели по конверсиям выросли: коэффициент транзакций на 131%, транзакции на 400%, доход на 1053,25%.

3. Поисковый трафик за все время продвижения

Общая динамики органического трафика:

4. Транзакции и доход за последний год

Данные анализировали за последний год относительно предыдущего года. Выбран именно такой период для большей объективности и потому что аналитику электронной коммерции настроили только в мае 2017 года.

Коэффициент транзакций вырос на 73%, транзакции на 145%, доход на 413%.

Команда

Денис Рудик , Team Lead of SEO;

, Team Lead of SEO; Сергей Кулак , Middle SEO Specialist;

, Middle SEO Specialist; Александр Даценко, Team Lead of PM.

Вывод

Мы достигли поставленных на старте продвижения целей: вернули потерянный трафик, получили дальнейший рост видимости сайта и увеличили доход.

Вот что мы сделали:

Провели чистку ссылочной массы. Выполнили детальный технический аудит сайта. Сформировали теги (title, h1) и метатеги (description) в виде оптимизированных шаблонов, а также с ручной корректировкой. Сформировали расширенную структуру сайта на основе семантического ядра, анализа конкурентов и внутреннего ассортимента. Подготовили рекомендации по увеличению коэффициента транзакций. Провели usability-анализ сайта. Внедрили микроразметку. Провели детальный контент-аудит. Настроили планомерный процесс по наращиванию внешней ссылочной массы.

Добиться положительных результатов нам удалось благодаря слаженной работе всех специалистов Netpeak и Kievstroy. Потому что сколько бы подробных рекомендаций по SEO не сделало агентство, но если заказчик не будет их внедрять, то и результата не будет.