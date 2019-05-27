Как на 100% увеличить трафик из поисковых систем после переезда сайта — кейс ukrzoloto.ua

Услуга: SEO 2.0.

Проект: Ukrzoloto.ua.

Регион: Украина.

Период продвижения: 1 июня 2018 — 31 марта 2019.

Результат: рост конверсий на 75% и снижение стоимости конверсий на 26%.

Кто клиент

Ювелирный интернет-магазин «Укрзолото» — площадка, на которой продаются изделия, как собственного производства, так и других зарубежных и отечественных ювелирных брендов (UMa&UMi, Эдем, Sovissimo и других). Это и преимущество и недостаток одновременно, так как сама по себе тематика конкурентная, плюс — среди некоторых брендов высокая конкуренция в поиске.

Кроме того, для некоторых изделий есть выраженная сезонность, что обязательно следует учитывать в стратегии продвижения.

Причина обращения в Netpeak

Клиент выбрал SEO как «забег на долгую дистанцию» , так как хотел стабильного роста продаж в будущем. На момент обращения в Netpeak у заказчика не было подрядчика, который мог бы грамотно выстроить стратегию продвижения. Кроме того, у сайта менялся дизайн, структура. Были и другие изменения, которые невозможно корректно организовать без учета работы поисковых систем.

Позже заказчик принял решение создать новый сайт, поэтому от наших специалистов нужны были также рекомендации по переезду.

Цели продвижения

Команда «Укрзолото» обратилась в Netpeak, чтобы увеличить количество пользователей из поисковых систем и, соответственно, продаж в онлайне. Сложность продвижения состояла в конкуренции: в ювелирной тематике большую часть рынка заняли «Золотой век», «Gold.ua» и «Злато». По видимости в Serpstat среди основных конкурентов ювелирный интернет-магазин «Укрзолото» занимал девятое место.

На второй месяц сотрудничества нашим специалистам сообщили, что «Укрзолото» переедет на новый сайт, поэтому мы остановили выполнение задач по SEO, которые могли бы тормозить процесс разработки.

Теперь первостепенной задачей стало курирование разработки (проверка того, как внедряют наши технические задания) и переезд на новый сайт. Только так можно было минимизировать возможные потери трафика и продаж, а после переезда приумножить существующий трафик из поисковых систем за счет внедрения стратегически важных задач.

Стратегия продвижения

Для достижения целей мы разделили задачи по двум направлениям:

1. Работа с существующим сайтом:

исправление критических ошибок;

оптимизация контента: тексты, h1, title, description;

настройка Google Analytics: цели, воронка продаж, отслеживание транзакций;

наращивание качественной ссылочный массы.

2. Работа с будущим сайтом:

контроль разработки и переезда на новый сайт;

расширение структуры сайта: оптимизация посадочных страниц для фильтров и их пересечений;

подготовка контента для новых посадочных страниц;

консультации по смене дизайна;

внедрение Server Side Rendering для страниц с Ajax контентом.

*Пересечения фильтров — отдельные страницы, которые пересекаются, например, по бренду, коллекции. *Server Side Rendering — «отрисовка» на стороне сервера. Дело в том, что пока загружается первая страница, скрипты, пройдет довольно много времени. Если сайт отрисовывается на стороне сервера, то загружается он гораздо быстрее.

Действия команды

1. Составили список базовых пунктов по технической оптимизации сайта

Обычно в начале сотрудничества мы делаем SEO-аудит, в который входит оптимизация структуры, технической и контентной составляющих сайта. К слову, такие аудиты на сайте клиентов мы проводим раз в полгода и регулярно отслеживаем ошибки в Google Search Console.

Сложные и глобальные технические задания по результатам аудита для «Укрзолота» мы подготовили и отложили до появления новой версии сайта.

В работу передали только критически важные задачи:

настройку редиректов. Что это даёт — поисковые системы склеивают вес адресов и пользователи попадают на существующую страницу, а не на страницу 404;

оптимизацию страниц пагинации . Это нужно, чтобы облегчить главную сайта, когда на ней простыня текста и/или множество товаров. Такая страница долго загружается — есть риск потерять потенциальных клиентов;

оптимизацию страниц 404 и 500-x ошибок, наличие которых плохо сказывается на ранжировании сайта.

2. Настроили Google Analytics

На старте сотрудничества, в Google Analytics не передавались данные о транзакциях. То есть, нельзя было отследить, например, карточки каких товаров просматривались чаще, по какому пути двигался пользователь прежде, чем положил товар в корзину, на каком этапе человек прекратил оформлять заказ. Чтобы отслеживать KPI по доходу, мы подготовили техническое задание на внедрение ecommerce и настроили его через Google Tag Manager .

3. Определили сезонность всех категорий

Чтобы понимать, когда нужно прорабатывать конкретные категории мы провели анализ сезонности (с помощью анализа сезонности семантического ядра в Google Ads) категорий товаров:

4. Оптимизировали контент на существующем сайте и подготовили контент для нового сайта

оптимизировали теги h1, title и мета-теги description для всех категорий;

подготовили техническое задание на написание SEO-текстов для всех категорий, где он отсутствовал (это необходимо, чтобы страница была более релевантна для поисковых роботов);

подготовили h1, title, description и техническое задание на SEO-тексты для будущих посадочных страниц на сайте, чтобы копирайтеры сразу могли приступить к работе.

5. Подготовили техническое задание на оптимизацию фильтров

Для расширения структуры сайта и охвата новых поисковых фраз мы подготовили техническое задание по оптимизации страниц фильтров, которое включает в себя:

подготовку шаблонов h1, title и description для страниц фильтров и их пересечений;

ограничение перехода поисковых систем на пересечение фильтров из одного блока фильтра и более чем двух выбранных фильтров (ограничение нужно, чтобы поисковые системы не посчитали такой контент дублирующимся);

настройку вывода запрещающего мета-тега noindex, nofollow, чтобы можно было закрыть от индексации страницы, которые не принесут пользы посетителям сайта и поэтому не понравятся поисковым роботам.

В декабре 2018 новые страницы фильтров добавлены на сайт:

В марте 2019 страницы фильтров начали приносить 10% от общего трафика из поисковых систем.

6. Наращивали ссылочную массу на сайт

Вначале нашего сотрудничества сайт интернет-магазина «Укрзолото» уступал всем основным конкурентам по количеству ссылающихся доменов. За все время сотрудничества нам удалось обойти двух конкурентов, увеличив количество ссылающихся доменов с 250 до 360.

Для наращивания внешних ссылок мы использовали:

crowd-маркетинг — размещали ссылки на форумах, в комментариях;

покупку ссылок на биржах;

outreach — искали тематические сайты и просили разместить ссылки.

7. Подготовили рекомендации по переезду на новый сайт

Чтобы переезд сайта прошел для «Укрзолота» безболезненно (без существенной потери трафика, падения продаж):

подготовили рекомендации по сохранению структуры URL и каталога,

подготовили рекомендации по переносу систем Яндекс.Метрики и Google Analytics на новый сайт;

подготовили рекомендации по настройке SSR (Server-Side Rendering);

настроили цели в Google Analytics и Ecommerce на новом сайте;

проверили новый сайт перед его публикацией.

Из-за «горящих» сроков подрядчики по разработке опубликовали сайт без нашего ведома и не подключили на новый сайт GTM, поэтому несколько дней у нас не было статистики по сайту. Через месяц, при обновлении сайта, ситуация повторилась.

Также на новом сайте отложили реализацию следующего функционала:

оформление покупки товара через корзину;

каталог брендов;

страницы фильтров.

Чтобы минимизировать последствия от удаления брендов и фильтров, мы собрали список страниц, которые приносили трафик до переезда и настроили перенаправления на страницы категорий, чтобы сохранить трафик по этим запросам.

8. Подготовили контент-план для блога

Составили контент-план для блога проекта: проанализировали спрос в поисковых системах, составили список информационных запросов. На основании запросов подготовили техническое задание для копирайтеров, чтобы они написали статьи, которые отвечают на вопросы пользователей. Тексты пишут копирайтеры «Укрзолото».

Результаты продвижения за год

Увеличили трафик на 103,58 %:

Увеличили количество транзакций на 417,65%, доход на 560,38%, коэффициент транзакций на 154,27% и средний чек на 27,57%:

Вышли на четвертое место по видимости Serpstat в Google Украина среди основных конкурентов:

Комментарий специалиста агентства Netpeak

Анна Самусь, Middle Project Manager

Результат удалось достичь благодаря активности со стороны клиента и ответственному подходу SEO-специалиста. Потенциал роста у проекта значительно выше, чем достигнутый результат. Однако, требует большого вовлечения программистов и SEO-специалистов.

Отзыв клиента

Артур Любич, Digital Marketing & Ecommerce Manager «Укрзолото»:

Эффективная работа по SEO была от части нивелирована другими задачами: сменой движка и дизайна сайта. Однако, с учетом технических сложностей, результат радует. На достигнутом не останавливаемся.

Команда проекта

Анна Самусь — Project Manager;

Денис Рудик — Team Lead SEO Internet Marketer;

Владимир Сенин — Project Manager of Link Building.

Вывод

Что мы сделали для «Укрзолото»?

Подготовили рекомендации, каким должен быть сайт, чтобы он мог принести нынешние результаты. Расширили структуру: оптимизировали посадочные страницы фильтров и их пересечений. Оптимизировали метаданные (теги title, h1 и мета-теги keywords, description).

По результатам анализа семантического ядра сайта сформировали список ключевых фраз, и на его основании составили метаданные. Для страниц категорий, фильтров и их пересечений мета-теги составлялись вручную — то есть для каждой страницы они разные и на 100% уникальные.

Для карточек мы использовали шаблон, потому что оптимизировать каждую карточку товара в отдельности нецелесообразно (очень долго). Это позволило улучшить видимость карточек товаров в поисковых системах и увеличить их CTR.

Подготовили техническое задание на написание релевантного контента для страниц категорий и фильтров. Составили контент-план для блога проекта: проанализировали спрос в поисковых системах, составили список информационных запросов и на их основании подготовили техническое задание на написание статей для блога. Проанализировали и оптимизировали ссылочную массу сайта. Проанализировали конкурентов и подготовили рекомендации по улучшению юзабилити сайта.