Выбираем сайты-доноры: на что нужно обращать внимание

После обновлений «Панды» и «Пингвина» многие компании, и особенно на Западе, бросились «подчищать» портфолио ссылок, отказываясь от линков c сайтов, у которых резко понизился или обнулился PR. В России долгое время были помешаны на тИЦ, считая, что ссылка с сайта с высоким тИЦ просто «золотая». Казалось, что все предельно понятно: вбиваете url сайтов-доноров в программы типа Netpeak Checker или PRChecker, получаете данные по PR и тИЦ, а дальше просто выбираете сайты с хорошими показателями, ставите там свои ссылки — и все замечательно. Однако, к сожалению, «малина» закончилась. И начались тяжелые реалии настоящего SEO, где нет абсолютных показателей, по которым в два счета можно определить, будет ли прок от донора. Теперь качество донора нужно оценивать только на основе комплекса факторов, или траста сайта (посещаемость, заспамленность, социальные показатели и пр.). И большую часть работы придется выполнить вручную.
Факторы, которые нужно принимать во внимание
PR и тИЦ Несмотря на то, что эти показатели уже тяжело назвать абсолютными, хотя бы потому что их (и в особенности тИЦ) очень легко «накрутить», не стоит их сбрасывать со счетов. Тем более что Google по-прежнему обращает внимание на PR как ссылающегося домена, так и отдельной страницы.
Контент на сайте-доноре
Процедура здесь следующая: сначала сканируете глазами страницу, чтобы определить, написан контент людьми или контент-генераторами. Если в целом тексты выглядят достойно, приступаем к более подробному анализу, обращая внимание на следующее:
- Каково форматирование? Если текст опубликован только для поисковиков, то, скорее всего, не будет заголовков и подзаголовков, абзацев, выделений и т.д.
- Как часто он обновляется? Если последнее обновление было год назад — это не очень хороший сигнал для вас.
- Уникальный ли контент на сайте? Очень важный показатель, ставший уже, казалось бы, «must have», но, тем не менее, не всегда соблюдаемый.
- Сколько контента опубликовано на сайте? Соответственно, чем больше, тем лучше.
- Есть ли на сайте иллюстрации, видео, инфографики или другой графический контент? Ресурсы без графической информации выглядят для поисковых систем менее естественно, чем сайты с иллюстрациями. Следовательно, предпочтительны сайты с комплексным контентом.
- Соответствуют ли опубликованные статьи тематике ресурса? Это очень важно. Если на ресурсе по ремонту холодильников опубликована статья о сумках «Шанель», вас должно это насторожить.
Реклама на сайте-доноре
Здесь имеется в виду не только объявления Google Рекламы, которые в большинстве случаев выглядят очень даже прилично, но и разные поп-апс, тизерные объявления и т. д. Как правило, «сайт-новогоднюю-ёлку» не спасают даже высокие PR и тИЦ. Но если реклама на сайте в принципе не мешает пользователю воспринимать контент (располагается не в первом экране и не в основном контенте, а где-то в области правого-левого сайтбара, под основным контентом), она сильно не вредит площадке.
Возраст домена
Мэтт Каттс считает, что разница между доменами возрастом в год или в полгода невелика. Однако если сравнивать сайт, который существует 10 лет и регулярно обновляется, с ресурсом, которому всего год, то первый будет более предпочтительным. И ссылка с десятилетнего сайта будет намного ценнее.
Социальные сигналы
Есть ли жизнь на сайте? На этот вопрос лучше всего ответят комментарии к опубликованным статьям, лайки, шеры, дебаты и т. д. Если таковых нет, то, скорее всего, сайт существует исключительно как донор для ссылок, и контент там опубликован только с целью привлечь покупателей на ссылки. Работать с такими ресурсами недальновидно, и от линков на таких сайтах не слишком много толка.
Часть коммерческого контента по отношению к естественному (заспамленность донора)
Ваша суперзадача — найти отличный сайт, с огромным количеством интересного контента, оцененного по достоинству читателями, и гармонично туда вписать свою статью со ссылкой. Если статей с линками уже много опубликовано и до вас, это повод задуматься и попытаться найти сайт, на котором все-таки больше естественного контента, чем искусственного. Google тоже осуществляет анализ всех сайтов в его Индексе, чтобы определить оптимальную позицию в SERP для каждого ресурса. При этом стоит указать положительные факторы: авторитетность домена, архитектура сайта, регулярность обновления ресурса, юзабилити, уникальность и количество контента, наличие SSL-сертификата и другие.
Каким должно быть соотношение факторов «идеального донора»?
Вопрос очень сложный, и четкого ответа тут нет. У вас просто должна хорошо работать профессиональная интуиция, и вы должны чувствовать, на какой ресурс-донор даже и не стоит тратить время, а за какой стоит побороться. Желательно, конечно, чтобы по большинству из перечисленных пунктов стояли «зачеты», но на практике такие случаи не всегда встречаются.
Есть ли более простой путь?
Процесс анализа ресурсов-доноров можно частично автоматизировать. Для этого используйте, например, RDS-бар. Этот плагин разработан специально для быстрого анализа сайтов-реципиентов. RDS-бар удобно встраивается прямо в браузер и выглядит как дополнительная панель инструментов. Просто указываете url, который хотите проанализировать, — и плагин выдает всю основную информацию о ресурсе, такую как тИЦ, PR, возраст домена, статистику по ссылкам, проиндексированные страницы и многое другое.
Также полезным инструментом считают SeoPult PRO. Принцип тут примерно тот же. Вы вводите url сайта и буквально в считаные секунды получаете информацию о возрасте сайта, PR, тИЦ, а также ряд других показателей. Очень быстро можно проанализировать доноров пакетно с помощью Netpeak Checker. Он быстро просканирует и покажет информацию по абсолютно всем SEO параметрам, необходимым для анализа доноров.
Программа очень проста, интуитивно понятна и с быстрой возможностью настройки пробить только определенные параметры. Другой, не менее полезный инструмент — Serpstat.com, с помощью которого можно проанализировать видимость сайта. Эти инструменты значительно облегчат вам задачу и сэкономят время. Однако все равно от ручной проверки ресурса отказываться не рекомендуем: если, конечно, ваши объёмы работы со ссылками позволяют это делать. А если вы работаете «в промышленных масштабах», то придётся в значительной степени доверяться автоматизированным биржам ссылок и статей.
Благо, что биржи статей, например, при отборе доноров, тоже прибегают к тщательной тучной модерации, а не только к оценке роботом. Например, в последнюю из появившихся на рынке бирж, в WebArtex, принимается только порядка 20% доноров из всех желающих и обращающихся: именно потому что модерация действительно строгая. Зато с принятыми в биржу донорами работать можно абсолютно спокойно и уверенно — и это большой плюс, потому как качество донора решает. Будьте внимательны и бдительны при выборе сайтов-реципиентов, ведь хорошая ссылка сделает вас на шаг ближе к топовым позициям. Пользуйтесь автоматизированными сервисами, но развивайте в себе профессиональную интуицию, которая поможет быстро определять качество того или иного сайта и его SEO-ценность для вас.
Комментарий нашего коллеги Владимира Ревы:
Мнение авторов гостевого поста может не совпадать с позицией редакции и специалистов агентства Netpeak.
Комментарии (18)
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