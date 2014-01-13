Выбираем сайты-доноры: на что нужно обращать внимание

После обновлений «Панды» и «Пингвина» многие компании, и особенно на Западе, бросились «подчищать» портфолио ссылок, отказываясь от линков c сайтов, у которых резко понизился или обнулился PR. В России долгое время были помешаны на тИЦ, считая, что ссылка с сайта с высоким тИЦ просто «золотая». Казалось, что все предельно понятно: вбиваете url сайтов-доноров в программы типа Netpeak Checker или PRChecker, получаете данные по PR и тИЦ, а дальше просто выбираете сайты с хорошими показателями, ставите там свои ссылки — и все замечательно. Однако, к сожалению, «малина» закончилась. И начались тяжелые реалии настоящего SEO, где нет абсолютных показателей, по которым в два счета можно определить, будет ли прок от донора. Теперь качество донора нужно оценивать только на основе комплекса факторов, или траста сайта (посещаемость, заспамленность, социальные показатели и пр.). И большую часть работы придется выполнить вручную.

Факторы, которые нужно принимать во внимание

PR и тИЦ Несмотря на то, что эти показатели уже тяжело назвать абсолютными, хотя бы потому что их (и в особенности тИЦ) очень легко «накрутить», не стоит их сбрасывать со счетов. Тем более что Google по-прежнему обращает внимание на PR как ссылающегося домена, так и отдельной страницы.

Контент на сайте-доноре

Процедура здесь следующая: сначала сканируете глазами страницу, чтобы определить, написан контент людьми или контент-генераторами. Если в целом тексты выглядят достойно, приступаем к более подробному анализу, обращая внимание на следующее:

Каково форматирование? Если текст опубликован только для поисковиков, то, скорее всего, не будет заголовков и подзаголовков, абзацев, выделений и т.д. Как часто он обновляется? Если последнее обновление было год назад — это не очень хороший сигнал для вас. Уникальный ли контент на сайте? Очень важный показатель, ставший уже, казалось бы, «must have», но, тем не менее, не всегда соблюдаемый. Сколько контента опубликовано на сайте? Соответственно, чем больше, тем лучше. Есть ли на сайте иллюстрации, видео, инфографики или другой графический контент? Ресурсы без графической информации выглядят для поисковых систем менее естественно, чем сайты с иллюстрациями. Следовательно, предпочтительны сайты с комплексным контентом. Соответствуют ли опубликованные статьи тематике ресурса? Это очень важно. Если на ресурсе по ремонту холодильников опубликована статья о сумках «Шанель», вас должно это насторожить.

Реклама на сайте-доноре

Здесь имеется в виду не только объявления Google Рекламы, которые в большинстве случаев выглядят очень даже прилично, но и разные поп-апс, тизерные объявления и т. д. Как правило, «сайт-новогоднюю-ёлку» не спасают даже высокие PR и тИЦ. Но если реклама на сайте в принципе не мешает пользователю воспринимать контент (располагается не в первом экране и не в основном контенте, а где-то в области правого-левого сайтбара, под основным контентом), она сильно не вредит площадке.

Возраст домена

Мэтт Каттс считает, что разница между доменами возрастом в год или в полгода невелика. Однако если сравнивать сайт, который существует 10 лет и регулярно обновляется, с ресурсом, которому всего год, то первый будет более предпочтительным. И ссылка с десятилетнего сайта будет намного ценнее.

Социальные сигналы

Есть ли жизнь на сайте? На этот вопрос лучше всего ответят комментарии к опубликованным статьям, лайки, шеры, дебаты и т. д. Если таковых нет, то, скорее всего, сайт существует исключительно как донор для ссылок, и контент там опубликован только с целью привлечь покупателей на ссылки. Работать с такими ресурсами недальновидно, и от линков на таких сайтах не слишком много толка.

Часть коммерческого контента по отношению к естественному (заспамленность донора)

Ваша суперзадача — найти отличный сайт, с огромным количеством интересного контента, оцененного по достоинству читателями, и гармонично туда вписать свою статью со ссылкой. Если статей с линками уже много опубликовано и до вас, это повод задуматься и попытаться найти сайт, на котором все-таки больше естественного контента, чем искусственного. Google тоже осуществляет анализ всех сайтов в его Индексе, чтобы определить оптимальную позицию в SERP для каждого ресурса. При этом стоит указать положительные факторы: авторитетность домена, архитектура сайта, регулярность обновления ресурса, юзабилити, уникальность и количество контента, наличие SSL-сертификата и другие.

Каким должно быть соотношение факторов «идеального донора»?

Вопрос очень сложный, и четкого ответа тут нет. У вас просто должна хорошо работать профессиональная интуиция, и вы должны чувствовать, на какой ресурс-донор даже и не стоит тратить время, а за какой стоит побороться. Желательно, конечно, чтобы по большинству из перечисленных пунктов стояли «зачеты», но на практике такие случаи не всегда встречаются.

Есть ли более простой путь?

Процесс анализа ресурсов-доноров можно частично автоматизировать. Для этого используйте, например, RDS-бар. Этот плагин разработан специально для быстрого анализа сайтов-реципиентов. RDS-бар удобно встраивается прямо в браузер и выглядит как дополнительная панель инструментов. Просто указываете url, который хотите проанализировать, — и плагин выдает всю основную информацию о ресурсе, такую как тИЦ, PR, возраст домена, статистику по ссылкам, проиндексированные страницы и многое другое.

Также полезным инструментом считают SeoPult PRO. Принцип тут примерно тот же. Вы вводите url сайта и буквально в считаные секунды получаете информацию о возрасте сайта, PR, тИЦ, а также ряд других показателей. Очень быстро можно проанализировать доноров пакетно с помощью Netpeak Checker. Он быстро просканирует и покажет информацию по абсолютно всем SEO параметрам, необходимым для анализа доноров.

Программа очень проста, интуитивно понятна и с быстрой возможностью настройки пробить только определенные параметры. Другой, не менее полезный инструмент — Serpstat.com, с помощью которого можно проанализировать видимость сайта. Эти инструменты значительно облегчат вам задачу и сэкономят время. Однако все равно от ручной проверки ресурса отказываться не рекомендуем: если, конечно, ваши объёмы работы со ссылками позволяют это делать. А если вы работаете «в промышленных масштабах», то придётся в значительной степени доверяться автоматизированным биржам ссылок и статей.

Благо, что биржи статей, например, при отборе доноров, тоже прибегают к тщательной тучной модерации, а не только к оценке роботом. Например, в последнюю из появившихся на рынке бирж, в WebArtex, принимается только порядка 20% доноров из всех желающих и обращающихся: именно потому что модерация действительно строгая. Зато с принятыми в биржу донорами работать можно абсолютно спокойно и уверенно — и это большой плюс, потому как качество донора решает. Будьте внимательны и бдительны при выборе сайтов-реципиентов, ведь хорошая ссылка сделает вас на шаг ближе к топовым позициям. Пользуйтесь автоматизированными сервисами, но развивайте в себе профессиональную интуицию, которая поможет быстро определять качество того или иного сайта и его SEO-ценность для вас.

Комментарий нашего коллеги Владимира Ревы:

— При выборе донора также важно, чтобы он не участвовал в линкоброкерах, был хорошо внутренне оптимизирован. Всё сильнее учитывается тематичность сайта и регион. Площадка-донор должна хорошо индексироваться, и количество страниц в поисковых системах Яндекс и Google не должно сильно отличаться. Кроме того, необходимо смотреть на количество страниц в основном и дополнительном индексе Google. Не менее важный параметр при выборе доноров — его ссылочная масса, то есть количество ссылающихся доменов на предполагаемого донора, их качество, заспамленность анкор листа, авторитет и трастовость ссылающихся страниц, тематичность и др. факторы.

Мнение авторов гостевого поста может не совпадать с позицией редакции и специалистов агентства Netpeak.