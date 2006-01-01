Олександр Селезов

Олександр Селезов

Автор NJ з 2019
Позиція:
SEO Specialist of Enterprise Department
Компанія:
Netpeak
Інформація про себе
Працює у сфері інтернет-маркетингу з 2014 року. У SEO з 2015. У 2019 році приєднався до команди Netpeak.

Як переїхати на новий домен, змінити структуру URL і зберегти позиції — кейс robota.ua
Як монобрендовому інтернет-магазину увійти в топ-10 гравців ніші — кейс BS-Partner
Як SPA-сайту стати топ-1 у ніші електроніки та побутової техніки — кейс Technodom.kz
Як досягти зростання органічного трафіку на 74% і вийти на ROMI в 6517% у висококонкурентній ніші fashion — кейс INTERTOP
