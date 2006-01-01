Журнал
Послуги
Кейси
Подкаст 🎙
Вакансії 🔥
Глосарій
Клієнти
Контакти
Сертифікати
Олександр Селезов
Автор NJ з 2019
Позиція:
SEO Specialist of Enterprise Department
Компанія:
Netpeak
Інформація про себе
Працює у сфері інтернет-маркетингу з 2014 року. У SEO з 2015. У 2019 році приєднався до команди Netpeak.
Свіжі матеріали
Кейси
SEO
PPC
2749
4
Як переїхати на новий домен, змінити структуру URL і зберегти позиції — кейс robota.ua
Кейси
SEO
PPC
Як переїхати на новий домен, змінити структуру URL і зберегти позиції — кейс robota.ua
2749
4
Кейси
SEO
1965
2
Як монобрендовому інтернет-магазину увійти в топ-10 гравців ніші — кейс BS-Partner
Кейси
SEO
Як монобрендовому інтернет-магазину увійти в топ-10 гравців ніші — кейс BS-Partner
1965
2
Кейси
SEO
3235
3
Як SPA-сайту стати топ-1 у ніші електроніки та побутової техніки — кейс Technodom.kz
Кейси
SEO
Як SPA-сайту стати топ-1 у ніші електроніки та побутової техніки — кейс Technodom.kz
3235
3
Кейси
SEO
4516
44
Як досягти зростання органічного трафіку на 74% і вийти на ROMI в 6517% у висококонкурентній ніші fashion — кейс INTERTOP
Кейси
SEO
Як досягти зростання органічного трафіку на 74% і вийти на ROMI в 6517% у висококонкурентній ніші fashion — кейс INTERTOP
4516
44