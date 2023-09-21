Як SPA-сайту стати топ-1 у ніші електроніки та побутової техніки — кейс Technodom.kz
У рамках SEO-оптимізації ми робимо все, щоб ботам Google було зручно сканувати й індексувати зміст сторінок сайту. Але крім індексації є ще один етап, про який важливо пам’ятати і який дуже важливий для SPA-сайтів — рендеринг. Коли система відмальовує сторінку і контент на ній, що дає змогу надалі її оцінити. У цьому кейсі ми покажемо, як оптимізація процесу рендерингу нарівні з іншими діями допомагає зайняти перші позиції у видачі.
Період просування: 01.01.2022 — 31.12.2022.
Регіон просування: Казахстан.
Послуга: SEO.
Команди проєкту:
З боку Netpeak:
Олександр Селезєв, SEO Internet Marketer;
Оксана Меркулова, Олександра Сапінська, Олександр Власенко, Дмитро Козачко, SEO Specialists;
Мурагер Шаріпов, Senior Project Manager;
Андрій Томаш, Project Manager.
З боку Technodom:
Серікжан Аубакіров, SEO Team-Lead;
Тамірлан Муратули, SEO Specialists;
Роман Хан, Head of Digital.
Хто клієнт
Technodom — один з найбільших інтернет-магазинів електропобутової та комп’ютерної техніки в Казахстані з широкою мережею офлайн-магазинів і пунктів видачі. На момент публікації кейса: 79 магазинів і 92 пункти видачі замовлень у 28 містах. Компанія працює з 2002 року, а з 2016 вийшла на ринок Киргизстану. В асортименті інтернет-магазину представлена електроніка, побутова та комп’ютерна техніка понад 700 провідних світових брендів.
Цілі просування
Ми працюємо з Technodom з 2020, продовжуємо співпрацю і зараз. На початку кожного року ми аналізуємо тогорічну стратегію, виходячи з результатів і змін ситуації на ринку, створюємо нову стратегію на наступні 12 місяців. А кожні 6 місяців стратегія актуалізується, якщо потрібно, корегується, щоб постійно тримати руку на пульсі й оперативно реагувати на зміни ринку.
Якраз на початку 2022 року відбувся реліз нового фреймворка сайту Technodom, що дозволило нам налаштувати коректний серверний рендеринг і сфокусуватися на зростанні основних показників рік до року:
- збільшення видимості Technodom за цільовими запитами;
- збільшення небрендового органічного трафіку;
- збільшення частки небрендового органічного трафіку.
Пріоритетними категоріями для просування були електроніка та побутова техніка, які приносять на сайті більшу частину доходу.
У ніші електроніки та побутової техніки Technodom вже давно посідає одну з провідних позицій, потрібно було тільки зміцнити результат і поліпшити його за тими категоріями, де сайт не був лідером.
Наприклад, у грудні 2021 року Technodom посідав:
- 3-тє місце в категорії смартфонів із часткою ринку 13,3%;
- 2-ге місце в категорії навушників із часткою ринку 19,5%;
- 2-ге місце в категорії смартгодинників із часткою ринку 23,1%;
- 2-ге місце в категорії планшетів з часткою ринку 24,3%;
- 2-ге місце в категорії ноутбуків з часткою ринку 22,8%;
- 2-ге місце в категорії холодильників з часткою ринку 23,2%.
Дії команди
1. Технічні завдання.
Наш кейс присвячений результатам 2022 року, але спочатку невелика передісторія.
На момент старту робіт із SEO 2020 року сайт мав глобальні проблеми з рендерингом, оскільки сайт реалізовано за допомогою SPA-технологій. Що це означає:
- для індексації SPA-сайтів пошуковим роботам потрібно рендерити JavaScript (за допомогою якого реалізовано SPA-сайти), щоб відмалювати контент і зовнішній вигляд сторінки;
- це дуже ресурсовитратний процес, і Google не завжди справляється з ним, особливо якщо сайт великий, і навіть може відкласти рендеринг на кілька місяців, що призводить до великих проблем із ранжуванням таких сайтів.
Як рішення в таких випадках на допомогу приходить SSR (серверний рендеринг), коли цей процес відбувається на стороні сервера сайту. Бот у такому разі отримує вже повністю відрендерену сторінку.
Але попередній фреймворк не справлявся з серверним рендерингом. У підсумку у видачі частина сторінок була або з наполовину відрендереним контентом, або з помилками JavaScript.
Процес переїзду на новий фреймворк зайняв досить багато часу. Якраз на початку 2022 року ми фінально впровадили всі необхідні доопрацювання — коректно налаштували рендеринг сторінок лістингів товарів (категорій, підкатегорій, фільтрів) і карток товарів.
2. Підготували нові шаблони генерації метатегів для різних типів сторінок. У підсумку це дало змогу охопити релевантними метаданими всі важливі сторінки сайту автоматично, а вже точково додавати потрібні ключові запити там, де необхідно це було зробити вручну. Так ми оптимізували не тільки найпріоритетніші сторінки, а й навіть ті, до яких у порядку пріоритету в ручному режимі дійшли б не скоро.
3. Впровадили нові блоки контенту для сторінок лістингів. Мова про FAQ і таблиці цін. Так, ми поліпшили ранжування за категорійними запитами шляхом появи додаткового контенту.
Приклад блоку FAQ:
Приклад таблиці цін:
4. Проаналізували контент карток товарів конкурентів і підготували рекомендації щодо їхнього поліпшення. Частину з них впровадили вже того ж року, що позитивно вплинуло на ранжування сайту за товарними запитами.
5. Оптимізували пріоритетні категорії/підкатегорії та регіональні сторінки. Мова про:
- підготовку метатегів;
- відкриття і закриття певних сторінок для індексації залежно від пріоритетів;
- написанні контенту тощо.
Ми ґрунтувалися на пріоритетах від клієнта та аналізі сезонності.
Як саме фахівці Netpeak працюють із сезонністю, ми детально описали в кейсі INTERTOP.
Також почали опрацьовувати сторінки фільтрів — якраз у 2022 додали можливість заливки метатегів для сторінок фільтрів. Тобто ми могли оптимізувати більше сторінок завдяки фільтрам.
6. Згідно з контентною стратегією активно працювали з блогом і розміщували там інформаційні статті. І цього року блог показав дуже хорошу динаміку зростання:
7. На початку 2022 року провели аналіз посилальної маси сайту та конкурентів, на основі якого підготували та реалізували посилальну стратегію на рік. Раз на квартал ми актуалізували її, щоб бути в курсі активностей конкурентів і вчасно на них реагувати.
8. На сайт активно розміщувалося багато спамних посилань з корейських і китайських сайтів. Щоб вони не нашкодили Technodom, ми відстежували цей процес. Знаходили й аналізували такі посилання за допомогою, наприклад, Serpstat, і спамні відхиляли через сервіс Disavow.
9. Також у 2022 році почали активний аналіз індексування сторінок сайту. Це дало змогу виявити велику кількість сторінок, до яких Googlebot не доходив. За допомогою Indexing API відправляли такі сторінки в індекс, і вони почали ранжуватися і приносити трафік. Надалі планується оптимізація перелінкування сайту, щоб поліпшити сканування та індексування сторінок.
Результати просування
Небрендовий трафік у 2022 році порівняно з 2021 зріс на 18,12%:
Частка небрендового трафіку зросла з 54,62% у грудні 2021 до 67,55% у грудні 2022:
Видимість за Serpstat зросла на 27,5% з 1 128 у грудні 2021 до 1 438 у грудні 2022:
Видимість за релевантною семантикою зросла на 22% з 46,4% у грудні 2021 року до 56,55% у грудні 2022 року. Якщо порівнювати з показником видимості на момент старту робіт, проєкт зріс майже на 700% з 8,09% до 56,55%:
*Різке просідання в січні 2022 року пов’язане з вимкненнями серверів у Казахстані (сайт понад тиждень не працював).
Середня позиція за релевантною семантикою зросла з 27,41 до 19,36:
*Різке просідання в січні 2022 року пов’язане з вимкненнями серверів у Казахстані (сайт понад тиждень не працював).
За всією релевантною семантикою Technodom посів 1-е місце з 18,3% частки ринку:
За категоріями в грудні 2022 року Technodom уже посідав:
- смартфони — 1-е місце з часткою ринку 29,9%;
- навушники — 1-е місце з часткою ринку 29,8%;
- смарт-годинники — 1-е місце з часткою ринку 30,4%;
- планшети — 1-е місце з часткою ринку 30,2%;
- ноутбуки — 1-е місце з часткою ринку 28,9%;
- холодильники — 1-е місце з часткою ринку 29,9%.
Відгуки про співпрацю
Олександр Селезов, SEO Internet Marketer, Enterprise Department в Netpeak
Такого результату вдалося домогтися насамперед завдяки переїзду сайту і налаштуванню коректних SSR для основних типів сторінок. Переїзд вийшов максимально легко дякуючи величезній роботі з боку команди розробки та інхаус команди Technodom.
У нас вийшла по-справжньому злагоджена робота з Technodom. Майже всі наші завдання, включно зі складними з розширення функціоналу сайту, колеги брали в роботу і впроваджували максимально оперативно.
Надалі продовжимо роботу з введення нових точок зростання, щоб домогтися ще більших результатів з розвитку проєкту в органіці.
Андрій Томаш, Project Manager at Enterprise Department, Netpeak
Довірчі відносини між командами, ефективний процес і комунікація дали змогу у відносно короткі терміни досягти значних результатів. До того ж у досить конкурентній ніші.
Потенціал проєкту величезний, ми й надалі продовжуємо працювати та покращувати наші результати, закріплюючи лідерські позиції в різних товарних вертикалях.
Мурагер Шаріпов, Senior Project Manager у Netpeak
У команді Technodom працюють дійсно професіонали. І ми раді нашому партнерству, бо це завжди нові виклики та досвід.
Завдяки тісній інтеграції команд, відкритості та дружній атмосфері, ми змогли переформатувати роботу під чітке завдання — виправити проблеми з SSR. І це дозволило проєкту стати номер 1 у ніші електроніки та побутової техніки.
Серікжан Аубакіров, SEO Team-Lead у Technodom
Для мене Netpeak не просто агентство, вони стали невіддільною частиною нашої інхаус SEO-команди. Рівень взаємодії та співпраці перевершив усі очікування і призвів до справжнього партнерського зв’язку. Ми не розглядаємо їх як зовнішнього постачальника послуг, а скоріше, як колег і спеціалістів, які перебувають разом з нами на одній хвилі.
Netpeak демонструє високий професіоналізм, вони завжди відкриті для обміну ідеями, уважні до деталей, готові взяти на себе складні завдання й оперативно реагувати на зміни нашого ринку. Ми цінуємо їхню експертизу та внесок у наш проєкт.
Завдяки такій тісній співпраці та комунікації, ми змогли успішно вирішити складні завдання, впровадити нові стратегії та досягти виняткових результатів у просуванні нашого сайту. Netpeak дійсно став надійним партнером, який перевершив наші очікування і продовжує допомагати нам досягати нових висот в органічному пошуку.
Роман Хан, Head of Digital у Technodom
Для мене, як Head of digital, співпраця з Netpeak перетворилася на щось більше, ніж просто роботу з агентством інтернет-маркетингу. Вони стали цінними співробітниками нашої команди, які надають експертні знання та підтримку в галузі SEO.
Ми шукаємо партнерів, котрі поділяють нашу пристрасть до інновацій і прагнуть досягати видатних результатів. Netpeak довів свою здатність запропонувати інтегровані рішення та ефективно співпрацювати з нами. Ми оцінюємо їхній професіоналізм, ретельну увагу до деталей і здатність адаптуватися до наших потреб.
Одна з найважливіших переваг роботи з Netpeak — це відкритість і готовність взяти на себе складні виклики. Ми мали змогу обмінюватися ідеями та вносити свої пропозиції. Завдяки цьому партнерству ми успішно розв’язували складні завдання, адаптувалися до змін ринку та досягали значних результатів у просуванні нашого сайту. А також вони демонструють високий рівень професіоналізму та створюють комфортну робочу атмосферу.
Ми впевнені, що вибір Netpeak як нашого партнера в SEO був правильним. Вони не тільки виправдали наші очікування, а й продовжують допомагати нам досягати нових висот. Ми оцінюємо їхній внесок і прагнемо до співпраці у майбутньому для подальшого розвитку нашого бізнесу в органічному пошуку.
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