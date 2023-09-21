Як SPA-сайту стати топ-1 у ніші електроніки та побутової техніки — кейс Technodom.kz

Як SPA-сайту стати топ-1 у ніші електроніки та побутової техніки — кейс Technodom.kz

У рамках SEO-оптимізації ми робимо все, щоб ботам Google було зручно сканувати й індексувати зміст сторінок сайту. Але крім індексації є ще один етап, про який важливо пам’ятати і який дуже важливий для SPA-сайтів — рендеринг. Коли система відмальовує сторінку і контент на ній, що дає змогу надалі її оцінити. У цьому кейсі ми покажемо, як оптимізація процесу рендерингу нарівні з іншими діями допомагає зайняти перші позиції у видачі.

Проєкт: Technodom.kz. Період просування: 01.01.2022 — 31.12.2022. Регіон просування: Казахстан. Послуга: SEO. Команди проєкту: З боку Netpeak: Олександр Селезєв, SEO Internet Marketer; Оксана Меркулова, Олександра Сапінська, Олександр Власенко, Дмитро Козачко, SEO Specialists; Мурагер Шаріпов, Senior Project Manager; Андрій Томаш, Project Manager. З боку Technodom: Серікжан Аубакіров, SEO Team-Lead; Тамірлан Муратули, SEO Specialists; Роман Хан, Head of Digital.

Хто клієнт

Technodom — один з найбільших інтернет-магазинів електропобутової та комп’ютерної техніки в Казахстані з широкою мережею офлайн-магазинів і пунктів видачі. На момент публікації кейса: 79 магазинів і 92 пункти видачі замовлень у 28 містах. Компанія працює з 2002 року, а з 2016 вийшла на ринок Киргизстану. В асортименті інтернет-магазину представлена електроніка, побутова та комп’ютерна техніка понад 700 провідних світових брендів.

Цілі просування

Ми працюємо з Technodom з 2020, продовжуємо співпрацю і зараз. На початку кожного року ми аналізуємо тогорічну стратегію, виходячи з результатів і змін ситуації на ринку, створюємо нову стратегію на наступні 12 місяців. А кожні 6 місяців стратегія актуалізується, якщо потрібно, корегується, щоб постійно тримати руку на пульсі й оперативно реагувати на зміни ринку.

Якраз на початку 2022 року відбувся реліз нового фреймворка сайту Technodom, що дозволило нам налаштувати коректний серверний рендеринг і сфокусуватися на зростанні основних показників рік до року:

збільшення видимості Technodom за цільовими запитами;

збільшення небрендового органічного трафіку;

збільшення частки небрендового органічного трафіку.

Пріоритетними категоріями для просування були електроніка та побутова техніка, які приносять на сайті більшу частину доходу.

У ніші електроніки та побутової техніки Technodom вже давно посідає одну з провідних позицій, потрібно було тільки зміцнити результат і поліпшити його за тими категоріями, де сайт не був лідером.

Наприклад, у грудні 2021 року Technodom посідав:

3-тє місце в категорії смартфонів із часткою ринку 13,3%;

2-ге місце в категорії навушників із часткою ринку 19,5%;

2-ге місце в категорії смартгодинників із часткою ринку 23,1%;

2-ге місце в категорії планшетів з часткою ринку 24,3%;

2-ге місце в категорії ноутбуків з часткою ринку 22,8%;

2-ге місце в категорії холодильників з часткою ринку 23,2%.

Дії команди

1. Технічні завдання.

Наш кейс присвячений результатам 2022 року, але спочатку невелика передісторія.

На момент старту робіт із SEO 2020 року сайт мав глобальні проблеми з рендерингом, оскільки сайт реалізовано за допомогою SPA-технологій. Що це означає:

для індексації SPA-сайтів пошуковим роботам потрібно рендерити JavaScript (за допомогою якого реалізовано SPA-сайти), щоб відмалювати контент і зовнішній вигляд сторінки;

це дуже ресурсовитратний процес, і Google не завжди справляється з ним, особливо якщо сайт великий, і навіть може відкласти рендеринг на кілька місяців, що призводить до великих проблем із ранжуванням таких сайтів.

Як рішення в таких випадках на допомогу приходить SSR (серверний рендеринг), коли цей процес відбувається на стороні сервера сайту. Бот у такому разі отримує вже повністю відрендерену сторінку.

Але попередній фреймворк не справлявся з серверним рендерингом. У підсумку у видачі частина сторінок була або з наполовину відрендереним контентом, або з помилками JavaScript.

Тому поступово партнери з Technodom прийшли до рішення змінити CMS і надбудови до нього — весь фреймворк. Наша команда супроводжувала процес і дала рекомендації щодо оптимізації сайту на новому движку.

Процес переїзду на новий фреймворк зайняв досить багато часу. Якраз на початку 2022 року ми фінально впровадили всі необхідні доопрацювання — коректно налаштували рендеринг сторінок лістингів товарів (категорій, підкатегорій, фільтрів) і карток товарів.

2. Підготували нові шаблони генерації метатегів для різних типів сторінок. У підсумку це дало змогу охопити релевантними метаданими всі важливі сторінки сайту автоматично, а вже точково додавати потрібні ключові запити там, де необхідно це було зробити вручну. Так ми оптимізували не тільки найпріоритетніші сторінки, а й навіть ті, до яких у порядку пріоритету в ручному режимі дійшли б не скоро.

3. Впровадили нові блоки контенту для сторінок лістингів. Мова про FAQ і таблиці цін. Так, ми поліпшили ранжування за категорійними запитами шляхом появи додаткового контенту.

Приклад блоку FAQ:

Приклад таблиці цін:

4. Проаналізували контент карток товарів конкурентів і підготували рекомендації щодо їхнього поліпшення. Частину з них впровадили вже того ж року, що позитивно вплинуло на ранжування сайту за товарними запитами.

5. Оптимізували пріоритетні категорії/підкатегорії та регіональні сторінки. Мова про:

підготовку метатегів;

відкриття і закриття певних сторінок для індексації залежно від пріоритетів;

написанні контенту тощо.

Ми ґрунтувалися на пріоритетах від клієнта та аналізі сезонності.

Як саме фахівці Netpeak працюють із сезонністю, ми детально описали в кейсі INTERTOP.

Також почали опрацьовувати сторінки фільтрів — якраз у 2022 додали можливість заливки метатегів для сторінок фільтрів. Тобто ми могли оптимізувати більше сторінок завдяки фільтрам.

6. Згідно з контентною стратегією активно працювали з блогом і розміщували там інформаційні статті. І цього року блог показав дуже хорошу динаміку зростання:

7. На початку 2022 року провели аналіз посилальної маси сайту та конкурентів, на основі якого підготували та реалізували посилальну стратегію на рік. Раз на квартал ми актуалізували її, щоб бути в курсі активностей конкурентів і вчасно на них реагувати.

8. На сайт активно розміщувалося багато спамних посилань з корейських і китайських сайтів. Щоб вони не нашкодили Technodom, ми відстежували цей процес. Знаходили й аналізували такі посилання за допомогою, наприклад, Serpstat, і спамні відхиляли через сервіс Disavow.

9. Також у 2022 році почали активний аналіз індексування сторінок сайту. Це дало змогу виявити велику кількість сторінок, до яких Googlebot не доходив. За допомогою Indexing API відправляли такі сторінки в індекс, і вони почали ранжуватися і приносити трафік. Надалі планується оптимізація перелінкування сайту, щоб поліпшити сканування та індексування сторінок.

Результати просування

Небрендовий трафік у 2022 році порівняно з 2021 зріс на 18,12%:

Частка небрендового трафіку зросла з 54,62% у грудні 2021 до 67,55% у грудні 2022:

Видимість за Serpstat зросла на 27,5% з 1 128 у грудні 2021 до 1 438 у грудні 2022:

Видимість за релевантною семантикою зросла на 22% з 46,4% у грудні 2021 року до 56,55% у грудні 2022 року. Якщо порівнювати з показником видимості на момент старту робіт, проєкт зріс майже на 700% з 8,09% до 56,55%:

*Різке просідання в січні 2022 року пов’язане з вимкненнями серверів у Казахстані (сайт понад тиждень не працював).

Середня позиція за релевантною семантикою зросла з 27,41 до 19,36:

*Різке просідання в січні 2022 року пов’язане з вимкненнями серверів у Казахстані (сайт понад тиждень не працював).

За всією релевантною семантикою Technodom посів 1-е місце з 18,3% частки ринку:

За категоріями в грудні 2022 року Technodom уже посідав:

смартфони — 1-е місце з часткою ринку 29,9%;

навушники — 1-е місце з часткою ринку 29,8%;

смарт-годинники — 1-е місце з часткою ринку 30,4%;

планшети — 1-е місце з часткою ринку 30,2%;

ноутбуки — 1-е місце з часткою ринку 28,9%;

холодильники — 1-е місце з часткою ринку 29,9%.

Відгуки про співпрацю

Олександр Селезов, SEO Internet Marketer, Enterprise Department в Netpeak

Такого результату вдалося домогтися насамперед завдяки переїзду сайту і налаштуванню коректних SSR для основних типів сторінок. Переїзд вийшов максимально легко дякуючи величезній роботі з боку команди розробки та інхаус команди Technodom. У нас вийшла по-справжньому злагоджена робота з Technodom. Майже всі наші завдання, включно зі складними з розширення функціоналу сайту, колеги брали в роботу і впроваджували максимально оперативно. Надалі продовжимо роботу з введення нових точок зростання, щоб домогтися ще більших результатів з розвитку проєкту в органіці.

Андрій Томаш, Project Manager at Enterprise Department, Netpeak

Довірчі відносини між командами, ефективний процес і комунікація дали змогу у відносно короткі терміни досягти значних результатів. До того ж у досить конкурентній ніші. Потенціал проєкту величезний, ми й надалі продовжуємо працювати та покращувати наші результати, закріплюючи лідерські позиції в різних товарних вертикалях.

Мурагер Шаріпов, Senior Project Manager у Netpeak

У команді Technodom працюють дійсно професіонали. І ми раді нашому партнерству, бо це завжди нові виклики та досвід. Завдяки тісній інтеграції команд, відкритості та дружній атмосфері, ми змогли переформатувати роботу під чітке завдання — виправити проблеми з SSR. І це дозволило проєкту стати номер 1 у ніші електроніки та побутової техніки.

Серікжан Аубакіров, SEO Team-Lead у Technodom

Для мене Netpeak не просто агентство, вони стали невіддільною частиною нашої інхаус SEO-команди. Рівень взаємодії та співпраці перевершив усі очікування і призвів до справжнього партнерського зв’язку. Ми не розглядаємо їх як зовнішнього постачальника послуг, а скоріше, як колег і спеціалістів, які перебувають разом з нами на одній хвилі. Netpeak демонструє високий професіоналізм, вони завжди відкриті для обміну ідеями, уважні до деталей, готові взяти на себе складні завдання й оперативно реагувати на зміни нашого ринку. Ми цінуємо їхню експертизу та внесок у наш проєкт. Завдяки такій тісній співпраці та комунікації, ми змогли успішно вирішити складні завдання, впровадити нові стратегії та досягти виняткових результатів у просуванні нашого сайту. Netpeak дійсно став надійним партнером, який перевершив наші очікування і продовжує допомагати нам досягати нових висот в органічному пошуку.

Роман Хан, Head of Digital у Technodom