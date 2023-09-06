Как SPA-сайту стать топ-1 в нише электроники и бытовой техники — кейс Technodom.kz

В рамках SEO-оптимизации мы делаем все, чтобы ботам Google было удобно сканировать и индексировать содержание страниц сайта. Но помимо индексации есть еще один этап, о котором важно помнить и который очень важен для SPA-сайтов. Речь о рендеринге, когда система отрисовывает страницу и контент на ней, что позволяет в дальнейшем оценить ее. В этом кейсе мы покажем, как оптимизация процесса рендеринга наравне с другими действиями помогает занять первые позиции в выдаче.

Проект: Technodom.kz. Период продвижения: 01.01.2022 — 31.12.2022. Регион продвижения: Казахстан. Услуга: SEO. Команды проекта:

Со стороны Netpeak: Александр Селезов, SEO Internet Marketer; Оксана Меркулова, Александра Сапинская, Александр Власенко, Дмитрий Козачко, SEO Specialists; Мурагер Шарипов, Senior Project Manager; Андрей Томаш, Project Manager. Со стороны Technodom: Серикжан Аубакиров, SEO Team-Lead; Тамирлан Муратулы, SEO Specialists; Роман Хан, Head of Digital.

Кто клиент

Technodom — один из крупнейших интернет-магазинов электробытовой и компьютерной техники в Казахстане с широкой сетью офлайн-магазинов и пунктов выдачи. На момент публикации кейса это 79 магазинов и 92 пункта выдачи заказов в 28 городах. Компания работает с 2002 года, а с 2016 вышла на рынок Кыргызстана. В ассортименте интернет-магазина представлена электроника, бытовая и компьютерная техника свыше 700 ведущих мировых брендов.

Цели продвижения

Мы работаем с Technodom с 2020, продолжаем сотрудничество и сейчас. В начале каждого года мы анализируем прошлогоднюю стратегию, исходя из результатов и изменений ситуации на рынке, создаем новую стратегию на следующие 12 месяцев. При этом, каждые 6 месяцев стратегия актуализируется, если нужно, корректируется, чтобы постоянно держать руку на пульсе и оперативно реагировать на изменения рынка.

Как раз в начале 2022 года произошел релиз нового фреймворка сайта Technodom. Что позволило нам настроить корректный серверный рендеринг и сфокусироваться на росте основных показателей год к году:

увеличение видимости Technodom по целевым запросам;

увеличение небрендового органического трафика;

увеличение доли небрендового органического трафика.

Приоритетными категориями для продвижения были электроника и бытовая техника, которые приносят на сайте большую часть дохода.

В нише электроники и бытовой техники Technodom уже давно занимает одну из лидирующих позиций, нужно было только упрочить результат и улучшить его по тем категориям, где сайт не был лидером.

Например, в декабре 2021 Technodom занимал:

3е место в категории смартфонов с долей рынка 13,3%;

2е место в категории наушников с долей рынка 19,5%;

2е место в категории смарт-часов с долей рынка 23,1%;

2е место в категории планшетов с долей рынка 24,3%;

2е место в категории ноутбуков с долей рынка 22,8%;

2е место в категории холодильников с долей рынка 23,2%.

Действия команды

1. Технические задачи.

Наш кейс посвящен результатам 2022 года, но сначала небольшая предыстория.

На момент старта работ по SEO в 2020 году у сайта были глобальные проблемы с рендерингом, поскольку сайт реализован с помощью SPA-технологий. Что это значит:

для индексации SPA-сайтов поисковым роботам требуется рендерить JavaScript (с помощью которого реализованы SPA-сайты), чтобы отрисовать контент и внешний вид страницы;

это очень ресурсозатратный процесс, и Google не всегда справляется с ним, особенно если сайт большой, и даже может отложить рендеринг на несколько месяцев, что приводит к большим проблемам с ранжированием таких сайтов.

В качестве решения в таких случаях на помощь приходит SSR (серверный рендеринг), когда этот процесс происходит на стороне сервера сайта. Бот в таком случае получает уже полностью отрендеренную страницу.

Но предыдущий фреймворк не справлялся с серверным рендерингом. В итоге в выдаче часть страниц была либо с наполовину отрендеренным контентом, либо с ошибками JavaScript.

Поэтому постепенно партнеры из Technodom пришли к решению сменить CMS и надстройки к нему — весь фреймворк. Наша команда сопровождала процесс и дала рекомендации по оптимизации сайта на новом движке.

Процесс переезда на новый фреймворк занял достаточно много времени. Как раз в начале 2022 мы финально внедрили все необходимые доработки — корректно настроили рендеринг страниц листингов товаров (категорий, подкатегорий, фильтров) и карточек товаров.

2. Подготовили новые шаблоны генерации метатегов для различных типов страниц. В итоге это позволило охватить релевантными метаданными все важные страницы сайта автоматически, а уже точечно добавлять нужные ключевые запросы там, где необходимо это было сделать вручную. Так мы оптимизировали не только самые приоритетные страницы, но и даже те, до которых в порядке приоритета в ручном режиме дошли бы не скоро.

3. Внедрили новые блоки контента для страниц листингов. Речь о FAQ и таблицах цен. Так, мы улучшили ранжирование по категорийным запросам за счет появления дополнительного контента.

Пример блока FAQ:

Пример таблицы цен:

4. Проанализировали контент карточек товаров конкурентов. И подготовили рекомендации по улучшению наших карточек товаров. Часть из них внедрили уже в том же году, что позитивно повлияло на ранжирование сайта по товарным запросам.

5. Оптимизировали приоритетные категории/подкатегории и региональные страницы. Речь о:

подготовке метатегов;

открытии и закрытии определенных страниц для индексации в зависимости от приоритетов;

написании контента и т. д.

Мы основывались на приоритетах от клиента и анализе сезонности.

Как именно специалисты Netpeak работают с сезонностью, мы детально описали в кейсе INTERTOP.

Также начали прорабатывать страницы фильтров — как раз в 2022 добавили возможность заливки метатегов для страниц фильтров. То есть мы могли оптимизировать больше страниц за счёт фильтров.

6. Согласно контентной стратегии активно работали с блогом и размещали там информационные статьи. И в этом году блог показал очень хорошую динамику роста:

7. В начале 2022 года провели анализ ссылочной массы сайта и конкурентов, на основе которого подготовили и реализовали ссылочную стратегию на год. Раз в квартал мы актуализировали ее, чтобы быть в курсе активностей конкурентов и вовремя на них реагировать.

8. На сайт активно размещалось много спамных ссылок с корейских и китайских сайтов. Чтобы они не навредили Technodom, мы отслеживали этот процесс. Находили и анализировали такие ссылки с помощью, например, Serpstat, и спамные отклоняли через сервис Disavow.

9. Также в 2022 году начали активный анализ индексирования страниц сайта. Это позволило выявить большое количество страниц, до которых Googlebot не доходил. При помощи Indexing API отправляли такие страницы в индекс, и они начали ранжироваться и приносить трафик. В дальнейшем планируется оптимизация перелинковки сайта, чтобы улучшить сканирование и индексирование страниц.

Результаты продвижения

Небрендовый трафик в 2022 году по сравнению с 2021 вырос на 18,12%:

Доля небрендового трафика выросла с 54,62% в декабре 2021 до 67,55% в декабре 2022:

Видимость по Serpstat выросла на 27,5% с 1 128 в декабре 2021 до 1 438 в декабре 2022:

Видимость по релевантной семантике выросла на 22% с 46,4% в декабре 2021 до 56,55% в декабре 2022. Если сравнивать с показателем видимости на момент старта работ, проект вырос почти на 700% с 8,09% до 56,55%:

*Резкое проседание в январе 2022 связано с отключениями серверов в Казахстане (сайт больше недели не работал).

Средняя позиция по релевантной семантике выросла с 27,41 до 19,36:

*Резкое проседание в январе 2022 связано с отключениями серверов в Казахстане (сайт больше недели не работал).

По всей релевантной семантике Technodom занял 1е место с 18,3% доли рынка:

По категориям в декабре 2022 Technodom уже занимал:

смартфоны — 1е место с долей рынка 29,9%;

наушники — 1е место с долей рынка 29,8%;

смарт-часы — 1е место с долей рынка 30,4%;

планшеты — 1е место с долей рынка 30,2%;

ноутбуки — 1е место с долей рынка 28,9%;

холодильники — 1е место с долей рынка 29,9%.

Отзывы о сотрудничестве

Александр Селезов, SEO Internet Marketer, Enterprise Department в Netpeak

Такого результата удалось добиться в первую очередь благодаря переезду сайта и настройке корректных SSR для основных типов страниц. Переезд вышел максимально гладким за счёт огромной работы со стороны команды разработки и инхаус команды Technodom. У нас получилась по-настоящему слаженная работа с командой Technodom. Почти все наши задачи, включая сложные по расширению функционала сайта, коллеги брали в работу и внедряли максимально оперативно. В дальнейшем продолжим работу по внедрению новых точек роста, чтобы добиться ещё больших результатов по развитию проекта в органике.

Андрей Томаш, Project Manager at Enterprise Department, Netpeak

Доверительные отношение между командами, эффективный процесс и коммуникация позволили в относительно краткие сроки достичь значительных результатов. Причем, в довольно конкурентной нише. Потенциал проекта огромный, мы и далее продолжаем работать и улучшать наши результаты, закрепляя лидерские позиции в разных товарных вертикалях.

Мурагер Шарипов, Senior Project Manager в Netpeak

В команде Technodom работают настоящие профессионалы своего дела. И мы рады нашему партнерству, потому что это всегда новые вызовы и опыт.



Благодаря тесной интеграции команд, открытости и дружественной атмосфере, мы смогли переформатировать работу под четкую задачу — исправить проблемы с SSR. И это позволило проекту стать номер 1 в нише электроники и бытовой техники.

Серикжан Аубакиров, SEO Team-Lead в Technodom

Для меня Netpeak не просто агентство, они стали неотъемлемой частью нашей инхаус SEO-команды. Уровень взаимодействия и сотрудничества превзошел все ожидания и привел к настоящей партнерской связи. Мы не рассматриваем их как внешнего поставщика услуг, а скорее, как коллег и специалистов, которые находятся вместе с нами на одной волне. Netpeak демонстрирует высокий профессионализм, они всегда открыты для обмена идеями, внимательны к деталям, готовы взять на себя сложные задачи и оперативно реагировать на изменения нашего рынка. Мы ценим их экспертизу и вклад в наш проект. Благодаря такому плотному сотрудничеству и коммуникации, мы смогли успешно решить сложные задачи, внедрить новые стратегии и достичь впечатляющих результатов в продвижении нашего сайта. Netpeak действительно стал надежным партнером, который превзошел наши ожидания и продолжает помогать нам достигать новых высот в органическом поиске.

Роман Хан, Head of Digital в Technodom