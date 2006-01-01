Блог
Александр Селезов
SEO Specialist of Enterprise Department
Netpeak
Работает в сфере интернет-маркетинга с 2014 года. В SEO с 2015 года. В 2019 году присоединился к команде Netpeak.
Как переехать на новый домен, изменить структуру URL и сохранить позиции — кейс robota.ua
Как переехать на новый домен, изменить структуру URL и сохранить позиции — кейс robota.ua
Как SPA-сайту стать топ-1 в нише электроники и бытовой техники — кейс Technodom.kz
Как SPA-сайту стать топ-1 в нише электроники и бытовой техники — кейс Technodom.kz
Как добиться роста органического трафика на 74% и выйти на ROMI в 6517% в высококонкурентной нише fashion — кейс INTERTOP
Как добиться роста органического трафика на 74% и выйти на ROMI в 6517% в высококонкурентной нише fashion — кейс INTERTOP
Как монобрендовому интернет-магазину войти в топ-10 игроков ниши — кейс BS-Partner
Как монобрендовому интернет-магазину войти в топ-10 игроков ниши — кейс BS-Partner
