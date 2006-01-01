Александр Селезов

Александр Селезов

SEO Specialist of Enterprise Department
Netpeak
Работает в сфере интернет-маркетинга с 2014 года. В SEO с 2015 года. В 2019 году присоединился к команде Netpeak.

SEO
PPC
Кейсы
2635 2
Как переехать на новый домен, изменить структуру URL и сохранить позиции — кейс robota.ua
SEO
Кейсы
7323 7
Как SPA-сайту стать топ-1 в нише электроники и бытовой техники — кейс Technodom.kz
SEO
Кейсы
6364 7
Как добиться роста органического трафика на 74% и выйти на ROMI в 6517% в высококонкурентной нише fashion — кейс INTERTOP
SEO
Кейсы
4550 253
Как монобрендовому интернет-магазину войти в топ-10 игроков ниши — кейс BS-Partner
