Как монобрендовому интернет-магазину войти в топ-10 игроков ниши — кейс BS-Partner

Период продвижения: декабрь 2020 — февраль 2022.
Регион продвижения: Украина.
Услуга: поисковое продвижение.
Команда проекта: Александр Селезов, SEO Internet Marketer; Вадим Полонец, Junior SEO Specialist; Андрей Томаш, Project Manager.
Кто клиент
BS-partner — один из крупнейших официальных дилеров бытовой техники BOSCH и SIEMENS в Украине (более 60 официальных магазинов в 20 городах Украины). Офлайн точки также есть в Эстонии и Латвии.
В интернет-магазине BS-Partner представлен самый широкий среди конкурентов ассортимент крупной, встраиваемой и мелкой бытовой техники брендов BOSCH И SIEMENS.
Цели продвижения
Долгое время сайт компании стагнировал, трафик практически не рос год к году. Поэтому клиент обратился в Netpeak. Соответственно, главной целью продвижения интернет-магазина стал рост продаж с сайта.
Перед командой Netpeak стояли задачи:
- увеличить целевой органический трафик;
- повысить видимость BS-Partner по небрендовым запросам;
- улучшить ранжирование приоритетных категорий.
Вызов непростой, так как ниша бытовой техники перенасыщена. Основные игроки в ней — крупные мультикатегорийные интернет-магазины и маркетплейсы.
Также прямые конкуренты — большое количество неофициальных монобрендовых интернет-магазинов BOSCH и SIEMENS.
Действия команды
Важно было устранить уже существующие технические вопросы, чтобы затем идти дальше в продвижении и сделать его максимально эффективным. Поэтому мы предложили несколько направлений:
- техническая оптимизация;
- оптимизация контента на сайте (title, description, h1, тексты);
- оптимизация структуры сайта. Закрытие «мусорных» страниц на сайте (они возникали из-за особенностей CMS) и расширение текущей структуры фильтров за счет создания новых страниц;
- внешняя оптимизация — наращивание ссылочной массы на сайт;
- аналитика — настройка аналитических инструментов для отслеживания полученных результатов.
Техническая оптимизация
По итогам технического аудита сайта мы дали клиенту ряд рекомендаций. Команда BS-Partner оперативно внедрила большую часть из них, и это дало свой результат.
- Оптимизировали страницы пагинации. На сайте BS-partner представлены тысячи единиц товаров. Чтобы пользователю было проще ориентироваться, ассортимент разделен по страницам пагинации.
У Google есть свои требования к работе интернет-магазинов, в том числе и к пагинации. Их мы и внедрили:
- убрали дублирование текстов на второй и следующих страницах;
- открыли для сканирования страницы пагинации, чтобы улучшить сканирование товаров на второй и следующих страницах;
- уникализировали метатеги второй и следующих страниц пагинации, добавив номера страницы в title и description.
- Исправили ошибки настройки языковых версий сайта. BS-partner.com.ua — двуязычный сайт. Чтобы Google корректно распознавал обе версии, мы устранили ошибки в коде и настроили атрибут hreflang — специальный атрибут html-тега для страниц с одинаковым содержанием, но на разных языках.
- Исправили ошибки Sitemap.xml. Это файл с данными о страницах, предлагаемых поисковым системам для индексации. В нем были, например, закрытые для индексации страницы, из-за чего ошибки появлялись в Google Search Console. Да и краулинговый бюджет (лимит на сканирование) тратился на ненужные в индексе страницы.
- Корректно настроили редиректы.
- Сформировали корректный файл Robots.txt. Что позволило закрыть от сканирования ненужные для продвижения страницы сайта.
- Ограничили индексацию отдельных страниц сайта поисковыми роботами. Так можно закрыть от индексации те страницы, у которых нет трафикового потенциала и сэкономить краулинговый бюджет сайта — бот будет чаще посещать и обновлять в индексе контент важных страниц.
- Определили канонические URL. Среди страниц с похожим или одинаковым контентом выбрали одну для индексации.
- Устранили «битые» ссылки.
- Оптимизировали скорость загрузки сайта и улучшили показатели Core Web Vitals. Как быстро загружается самый большой элемент страницы сайта, в какой момент пользователь может начать взаимодействовать с контентом, сдвигаются ли неожиданно картинки или другие элементы — все это вполне конкретные показатели, по которым Google оценивает ресурс. Мы добились того, что 95,6% страниц BS-partner оказались в зелёной зоне по показателям Core Web Vitals для мобильной версии и 99% страниц — для декстопной.
- Изменили структуру заголовков на страницах сайта. Их было слишком много, поэтому мы удалили лишние, а оставшиеся заголовки (в том числе элементы в футере, элементы в шапке сайта) оптимизировали с учетом ключевых запросов.
- Изменили микроразметку информации на сайте. Скажем, структурирование данных о товарах улучшает показатель кликабельности (CTR) за счет того, что поисковая система формирует расширенный сниппет с дополнительными блоками.
Поэтому мы корректно разметили страницы с товарами, а также статьи в блоге.
- Оптимизировали изображения.
Также мы настроили мониторинг изменений на сайте. Наша внутренняя разработка позволяет каждый день мониторить возможные изменения и оперативно реагировать, если возникнут ошибки в работе.
Работа с контентом
У поисковых систем есть требования к контенту на странице, чтобы быть выше в выдаче.
Мы занялись контентом с самого старта работ. Оптимизировали уже существующее содержание листингов (страниц с категориями товаров) и написали тексты там, где их не было.
Чтобы усилить эффективность контентных работ, их проводят с учетом сезонности категорий. Для этого мы берем собранную семантику по категориям и с помощью статистики из Google Ads анализируем их помесячную частотность. То есть как часто пользователи ищут что-то по запросам из этой категории. Затем, исходя из полученных данных, определяем сезонность категорий.
Вот пример по 20 ключевым запросам. Для каждого указана средняя частотность за год и месяцы, когда частотность выше среднегодовой (отмечены «1»).
На основании данных по сезонности мы составляем календарь проработки категорий, чтобы получить максимальный эффект от внедрения именно в пиковый сезон.
Как мы прорабатываем контент:
- собираем семантическое ядро под каждую страницу;
- готовим теги и метатеги (title, description);
- оптимизируем заголовки (h1-h6);
- даем ТЗ копирайтерам для написания/дооптимизации текстов. Исходя из текущих позиций сайта по ключевым запросам принимается решение о дооптимизации текущего текста или написании нового;
- проверяем внедрение тегов, метатегов и размещение текстов.
Ссылочная стратегия
Наращивание ссылочный массы — важный пункт SEO-продвижения, ведь от нее зависит результат ранжирования.
Для начала мы проанализировали ссылочные профили конкурентов: динамику прироста их ссылочной массы, типы ссылок и типы анкоров, которые они используют. На основе этих данных выстроили стратегию проекта и начали наращивать ссылочную массу сайта.
В ссылочной стратегии использовались такие типы ссылок:
- crowd-маркетинг — безанкорные ссылки на форумах, нужны для более естественного ссылочного профиля;
- биржевые ссылки — ссылки на специальный биржах вроде Collaborator, возможны как анкорные, так и безанкорные;
- outreach — искали тематические сайты и договаривались с ними о размещении ссылок.
Разработка стратегии
Таким образом мы исправили критические ошибки и подготовили основу для стратегии продвижения на год.
Чтобы она была максимально эффективной, провели такие работы:
- Сбор и обработка подробных данных о проекте и нише от клиента. Что позволило нам понимать:
- какие работы проводили наши предшественники;
- приоритеты для этой бизнес-сферы;
- целевую аудиторию и бизнес-цели клиента, чтобы наши активности соответствовали этим целям.
- Анализ целевой аудитории. Сформировали основной портрет ЦА, чтобы в дальнейшем использовать его, например, при написании текстов.
- Анализ УТП сайта и конкурентов:
- выделили текущие УТП в сниппетах;
- в текстах;
- в текстах на внешних площадках;
- выделение УТП конкурентов, которые могут быть полезны клиенту.
- Расчет долей рынка на момент подготовки стратегии, чтобы спрогнозировать потенциальную долю, которую мы сможем занять через год.
- Анализ конкурентов, выделение сильных и слабых сторон проекта по сравнению с ними для выявления новых точек роста.
- Определение основных направлений продвижения проекта. Тут все зависит от ниши. Где-то лучше работают новые посадочные страницы и расширение семантики, а где-то ссылочное продвижение. Для данного проекта мы выбрали:
- проработку категорийных/фильтровых запросов;
- ссылочное продвижение важных с точки зрения бизнеса категорий;
- создание новых фильтров под непокрытый текущей фильтровой структурой спрос.
- Составление подробного плана работ на год и прогноз по ключевым показателям:
- по органическому трафику;
- по транзакциям;
- по ROMI.
Основные KPI, которые выделили для проекта:
- рост органического трафика год к году;
- рост дохода из органики;
- рост видимости сайта по релевантным ключевым запросам;
- рост доли рынка занимаемой сайтом.
Результаты продвижения
Видимость сайта по приоритетным категориям выросла почти в 6 раз с 1,86% до 10,72%:
Органический трафик в сравнении с аналогичным периодом в прошлом году вырос на 59%:
Первые полгода у проекта некорректно работал Google Analytics, затем мы исправили ошибки в настройке. Отсюда такой рост отказов — процент пользователей, которые покинули сайт со страницы входа или после одного клика. Со временем этот показатель вернулся к нормальным значениям. И так как в 2020 году в Google Analytics не был настроен ecommerce, некорректные данные по транзакциям и доходу тоже не указаны.
Доля небрендового органического трафика выросла с 71% до 90%:
Доля рынка, занимаемая BS-Partner, выросла в четыре раза с 0,93% до 3,81%. И BS-Partner вошел в топ-10 игроков на рынке:
Отзывы о сотрудничестве
Александр Селезов, SEO Internet Marketer, Enterprise Department в Netpeak
Такого результата удалось добиться благодаря тесному сотрудничеству проектной команды и команды BS-Partner. Все рекомендации внедрялись максимально оперативно, а не откладывались в «долгий ящик».
Далее планируем разрабатывать новую стратегию на год, которая позволит найти новые пути развития проекта, в дальнейшем сохранять позитивный рост органического трафика и, как следствие, транзакций из этого канала.
Андрей Томаш, Project Manager, Enterprise Department в Netpeak
Комунікація — визначальний фактор для успіху проєкту будь-якої складності. Ще на старті співпраці ми чітко визначили проблематику бізнесу і конкретні цілі та часові рамки, які замовник поставив перед собою та агентством як головним діджитал-підрядником. Це було нашим першочерговим завданням в переговорах з клієнтом. Ефективна планова комунікація, синхронізація дій та обмін інформацією забезпечили можливість створення та реалізації стратегії SEO-просування бізнесу на 2021 рік. Спираючись на отриманий позитивний досвід і результат, дана концепція і надалі буде застосовуватися командою проєкту.
Потенціал BS-partner.com.ua значний і ще далеко не вичерпаний, що підтверджують відповідні аналітичні зрізи ринку. А цілі бізнесу ще сміливіші та амбітніші. Співпрацюючи з Netpeak, замовник на 100% впевнений у їх досягненні, тож не зупиняймося і досягаймо їх разом.
Оксана Лысенко, СМО BS-partner
Год назад перед нашей компанией стояла задача выйти на новый уровень, и мы решили найти партнера, который поможет реализовать наши амбициозные планы. Выбор остановили на Netpeak, так как они — лидеры рынка и уже показали достойные результаты работы с другими бизнесами.
Хочу отметить отличную коммуникацию с ребятами из Netpeak, мы всегда получаем ответы на свои вопросы, помощь и быструю реакцию даже на нестандартные запросы. Но самым главным показателем удачного сотрудничества является прекрасный результат: значимый прирост трафика на сайт и увеличение конверсии.
Дальше только интереснее — запланированы новые цели и задачи. Мы идем к цели стать компанией №1 по продаже бытовой техники Bosch и Siemens. Уверена, что в новом году сотрудничества нам также будет, чем похвастаться.
Выводы
Как видно проект за 15 месяцев вырос в трафике на 59% к аналогичному периоду в прошлом году, увеличил свою видимость по релевантным ключевым запросам почти в 6 раз и занимаемую долю рынка в 4 раза, войдя тем самым в топ-10 игроков в нише.
Такие результаты стали возможны благодаря тесному сотрудничеству команды Netpeak и BS-Partner, оперативному исправлению наиболее критичных технических ошибок на сайте и точному следованию разработанной стратегии.
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