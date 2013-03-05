Услуга: реклама в прайс-агрегаторах Hotline, Vcene.ua и Яндекс.Маркет.
Тематика: бытовая техника.
Период: 4 месяца.
Траты: 4 494 гривен (включая оплату за услуги агентства).
Это история о том, как маленький региональный магазин может получать хорошую прибыть с прайс-агрегаторов. Для кого будет полезен этот кейс? Для владельцев магазинов, маркетологов, сомневающихся в полезности использования прайс-агрегаторов для регионального бизнеса.
Траты на рекламу с комиссией агентства: 4 494 гривен.
Транзакций по Google Analytics: 126.
Доход по данным Google Analytics: 366 302 гривен.
Средний чек: 2 907 гривен.
Процент заказов через звонки по данным клиента: 20.
Доход с учетом звонков: 366 302 / 80 * 100 = 457 877 гривен.
Средняя маржа по данным клиента: 9%.
ROMI (возврат маркетинговых инвестиций) = ((Доход × Маржа) — Траты клиента) / Траты клиента = ((457 877 гривен × 9%) — 4 494 гривен) / 4 494 гривен = 817%.
Погрешность вычислений
Многие удивятся, бывают ли такие показатели ROMI? Тогда каждый второй бы открыл свой интернет-магазин. Так вот при подсчете онлайн-прибыли клиента есть погрешность в силу многих обстоятельств, например:
- не все клиенты, заказавшие через корзину, подтверждают заказ после звонка менеджера;
- не все клиенты, подтвердившие заказ, забирают его после доставки;
- некоторые клиенты возвращают товар.
Однако нельзя отрицать, что даже при погрешности в 50%, цифры указанные выше - наглядный пример того, что прайс-агрегаторы нужно использовать для продвижения любых интернет-магазинов, в том числе региональных.
Статистика по месяцам (все суммы указаны в гривне):
На закуску скриншот из аналитики (показывает долю дохода с прайс-агрегаторов в общей картине по сайту):
Выводы
- Траты: 4 494 гривен.
- Доход с учетом звонков: 457 877 гривен.
- ROMI (возврат маркетинговых инвестиций) по валовой прибыли: 817%.
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