Кейс по рекламе в прайс-агрегаторах в тематике «бытовая техника»: ROMI 817%

Услуга: реклама в прайс-агрегаторах Hotline, Vcene.ua и Яндекс.Маркет. Тематика: бытовая техника. Период: 4 месяца. Траты: 4 494 гривен (включая оплату за услуги агентства).

Это история о том, как маленький региональный магазин может получать хорошую прибыть с прайс-агрегаторов. Для кого будет полезен этот кейс? Для владельцев магазинов, маркетологов, сомневающихся в полезности использования прайс-агрегаторов для регионального бизнеса.

Траты на рекламу с комиссией агентства: 4 494 гривен. Транзакций по Google Analytics: 126. Доход по данным Google Analytics: 366 302 гривен. Средний чек: 2 907 гривен. Процент заказов через звонки по данным клиента: 20. Доход с учетом звонков: 366 302 / 80 * 100 = 457 877 гривен. Средняя маржа по данным клиента: 9%. ROMI (возврат маркетинговых инвестиций) = ((Доход × Маржа) — Траты клиента) / Траты клиента = ((457 877 гривен × 9%) — 4 494 гривен) / 4 494 гривен = 817%.

Погрешность вычислений

Многие удивятся, бывают ли такие показатели ROMI? Тогда каждый второй бы открыл свой интернет-магазин. Так вот при подсчете онлайн-прибыли клиента есть погрешность в силу многих обстоятельств, например:

не все клиенты, заказавшие через корзину, подтверждают заказ после звонка менеджера;

не все клиенты, подтвердившие заказ, забирают его после доставки;

некоторые клиенты возвращают товар.

Однако нельзя отрицать, что даже при погрешности в 50%, цифры указанные выше - наглядный пример того, что прайс-агрегаторы нужно использовать для продвижения любых интернет-магазинов, в том числе региональных.

Статистика по месяцам (все суммы указаны в гривне):

На закуску скриншот из аналитики (показывает долю дохода с прайс-агрегаторов в общей картине по сайту):

Выводы

Траты: 4 494 гривен. Доход с учетом звонков: 457 877 гривен. ROMI (возврат маркетинговых инвестиций) по валовой прибыли: 817%.