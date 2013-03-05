Кейсы

Кейс по рекламе в прайс-агрегаторах в тематике «бытовая техника»: ROMI 817%
Наталья Лыс
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Услуга: реклама в прайс-агрегаторах Hotline, Vcene.ua и Яндекс.Маркет.

Тематика: бытовая техника.

Период: 4 месяца.

Траты: 4 494 гривен (включая оплату за услуги агентства).

Это история о том, как маленький региональный магазин может получать хорошую прибыть с прайс-агрегаторов. Для кого будет полезен этот кейс? Для владельцев магазинов, маркетологов, сомневающихся в полезности использования прайс-агрегаторов для регионального бизнеса.

Траты на рекламу с комиссией агентства: 4 494 гривен.

Транзакций по Google Analytics: 126.

Доход по данным Google Analytics: 366 302 гривен.

Средний чек: 2 907 гривен.

Процент заказов через звонки по данным клиента: 20.

Доход с учетом звонков: 366 302 / 80 * 100 = 457 877 гривен.

Средняя маржа по данным клиента: 9%.

ROMI (возврат маркетинговых инвестиций) = ((Доход × Маржа) — Траты клиента) / Траты клиента = ((457 877 гривен × 9%) — 4 494 гривен) / 4 494 гривен = 817%.

Погрешность вычислений

Многие удивятся, бывают ли такие показатели ROMI? Тогда каждый второй бы открыл свой интернет-магазин. Так вот при подсчете онлайн-прибыли клиента есть погрешность в силу многих обстоятельств, например:

  • не все клиенты, заказавшие через корзину, подтверждают заказ после звонка менеджера;
  • не все клиенты, подтвердившие заказ, забирают его после доставки;
  • некоторые клиенты возвращают товар.

Однако нельзя отрицать, что даже при погрешности в 50%, цифры указанные выше - наглядный пример того, что прайс-агрегаторы нужно использовать для продвижения любых интернет-магазинов, в том числе региональных.

Статистика по месяцам (все суммы указаны в гривне):

Кейс по рекламе в прайс-агрегаторах в тематике

На закуску скриншот из аналитики (показывает долю дохода с прайс-агрегаторов в общей картине по сайту): Кейс по рекламе в прайс-агрегаторах в тематике “бытовая техника”

Выводы

  1. Траты: 4 494 гривен.
  2. Доход с учетом звонков: 457 877 гривен.
  3. ROMI (возврат маркетинговых инвестиций) по валовой прибыли: 817%.

Хочу PR-статью в Netpeak Journal

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Наталья Лыс

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