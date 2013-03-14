Кейс по таргетированной рекламе в тематике «нижнее белье» или как увеличить продажи перед праздниками: ROMI 29%
Услуга: таргетированная реклама на Play.Mamba.ru.
Тематика: нижнее белье.
Траты: общие за оба периода 10 803 грн. (включая оплату за услуги агентства).
ROMI (возврат маркетинговых инвестиций): общее за оба периода 29%.
В преддверии 14 февраля для продвижения интернет-магазина белья мы решили попробовать новый источник привлечения клиентов — Play.mamba.ru. Подготовили праздничные объявления и 5 февраля запустили рекламные кампании. Делимся с вами результатами за 10 дней.
Данные о доходе — кампания к 14 февраля
Транзакций по данным Google Analytics: 62.
Коэффициент конверсии: 0,60%.
Доход по данным Google Analytics: 18 686 гривен.
Средний чек: 301,3 гривен.
Траты на рекламу (с комиссией агентства): 7 124 гривен.
Маржа по данным клиента: 50%.
ROMI (возврат маркетинговых инвестиций) = ((18 686 * 0,5) - 7 124 / 7 124) * 100% = 31%.
В преддверии 8 марта мы так же добились аналогичных результатов за 7 дней:
Данные о доходе — кампания к 8 марта
Транзакций по данным Google Analytics: 30.
Коэффициент конверсии: 0,33%.
Доход по данным Google Analytics: 9 225 гривен.
Средний чек: 307,5 гривен.
Траты на рекламу (с комиссией агентства) составили 3 679 гривен.
Маржа по данным клиента: 50%.
ROMI (возврат маркетинговых инвестиций) = ((9 225 * 0,5) - 3 679 / 3 679) * 100% = 25%.
Следует учесть, что данные посчитаны без учета заказов по телефону. По данным клиента процент заказов по телефону составляет 10-15% . К сожалению, отслеживание звонков не производилось, поэтому корректно посчитать процент заказов по телефону невозможно.
Процент возврата клиентов: ~30%.
Расчёт общего ROMI (возврат маркетинговых инвестиций) за оба периода: ROMI = ((Доход × Маржа) — Траты клиента) / Траты клиента = ((27 911 гривен × 50%) — 10 803 гривен) / 10 803 гривен = 29% Дальше — больше!
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