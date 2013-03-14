Кейс по таргетированной рекламе в тематике «нижнее белье» или как увеличить продажи перед праздниками: ROMI 29%

Услуга: таргетированная реклама на Play.Mamba.ru. Тематика: нижнее белье. Траты: общие за оба периода 10 803 грн. (включая оплату за услуги агентства). ROMI (возврат маркетинговых инвестиций): общее за оба периода 29%.

В преддверии 14 февраля для продвижения интернет-магазина белья мы решили попробовать новый источник привлечения клиентов — Play.mamba.ru. Подготовили праздничные объявления и 5 февраля запустили рекламные кампании. Делимся с вами результатами за 10 дней.

Данные о доходе — кампания к 14 февраля

Транзакций по данным Google Analytics: 62.

Коэффициент конверсии: 0,60%.

Доход по данным Google Analytics: 18 686 гривен.

Средний чек: 301,3 гривен.

Траты на рекламу (с комиссией агентства): 7 124 гривен.

Маржа по данным клиента: 50%.

ROMI (возврат маркетинговых инвестиций) = ((18 686 * 0,5) - 7 124 / 7 124) * 100% = 31%.

В преддверии 8 марта мы так же добились аналогичных результатов за 7 дней:

Данные о доходе — кампания к 8 марта

Транзакций по данным Google Analytics: 30. Коэффициент конверсии: 0,33%. Доход по данным Google Analytics: 9 225 гривен. Средний чек: 307,5 гривен. Траты на рекламу (с комиссией агентства) составили 3 679 гривен. Маржа по данным клиента: 50%. ROMI (возврат маркетинговых инвестиций) = ((9 225 * 0,5) - 3 679 / 3 679) * 100% = 25%.

Следует учесть, что данные посчитаны без учета заказов по телефону. По данным клиента процент заказов по телефону составляет 10-15% . К сожалению, отслеживание звонков не производилось, поэтому корректно посчитать процент заказов по телефону невозможно.

Процент возврата клиентов: ~30%.

Расчёт общего ROMI (возврат маркетинговых инвестиций) за оба периода: ROMI = ((Доход × Маржа) — Траты клиента) / Траты клиента = ((27 911 гривен × 50%) — 10 803 гривен) / 10 803 гривен = 29% Дальше — больше!