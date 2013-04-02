Кейсы

Кейс по таргетированной рекламе в тематике «женская одежда»: ROMI 76%
Павел Верлан
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Услуга: таргетированная реклама на Play.Mamba.ru.

Тематика: женская одежда.

Траты: 9 066 гривен (включая оплату за услуги агентства).

Реклама показывалась в период с 4 по 18 марта. За это время мы получили 106 транзакций. Коэффициент конверсии составил 0,88%, доход — 31 933 гривен, средний чек — 301,26 гривен. Коэффициент наценки ~100%, а маржа — 50%.

ROMI (возврат маркетинговых инвестиций) = ((Доход × Маржа) — Траты клиента) / Траты клиента = ((31 933 гривен × 50%) — 9 066 гривен) / 9 066 гривен = 76%.

Рассмотрим многоканальные последовательности

Ассоциированных конверсий: 58.

Конверсий по первому клику: 106.

Конверсии по последнему взаимодействию: 110.

В подсчетах данные о звонках не учитывались, но есть информация от клиента, что заявки по телефону составляют примерно 30%.

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Хочу PR-статью в Netpeak Journal

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кейсы по контекстной рекламе электронная коммерция таргетированная реклама
Павел Верлан

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