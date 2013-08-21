Кейсы

Кейс по продвижению женской одежды в Яндекс.Директе: ROMI 186%
Маргарита Мартынова
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Услуга: контекстная реклама.

Тематика: женская одежда.

Траты: 6 280 гривен (включая оплату за услуги агентства).

Используя для продвижения контекстную рекламу, большинство рекламодателей в Украине отдают предпочтение системе Google Ads. Охват её аудитории по сравнению с Яндексом значительно больше и с этим не поспоришь. Но Директ не стоит недооценивать, а уж тем более отказываться использовать его и вовсе! Рассмотрим результаты, полученные в тематике женской одежды и обуви.

Данные предоставлены за прошлый месяц. Наиболее эффективным источником в увеличении прибыли оказался ретаргетинг с объявлениями, использующими графические изображения. Поисковая и Рекламная Сети Яндекса также показали достаточную эффективность. Впрочем, цифры не дадут себя обмануть:

Доход в Google Analytics: 72 087 гривен.

Коэффициент транзакций: 1,06%.

Маржа по данным клиента: 25%.

ROMI (возврат маркетинговых инвестиций) = ((Доход × Маржа) — Траты клиента) / Траты клиента = ((72 087 гривен × 25%) — 6 280 гривен) / 6 280 гривен = 186%.

А уж ассоциированные транзакции и вовсе не оставили никого равнодушным:

  • ассоциированных транзакций: 209, доход от них составил 104 405 гривен;
  • по первому клику: 36, доход составил 15 698 гривен;
  • по последнему клику: 50, доход составил 21 986 гривен.

Что ж, не упускайте дополнительные возможности в виде данного источника!

Хочу PR-статью в Netpeak Journal

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кейсы по контекстной рекламе Яндекс.Директ электронная коммерция продвижение интернет-магазина
Маргарита Мартынова

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