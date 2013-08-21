Услуга: контекстная реклама. Тематика: женская одежда. Траты: 6 280 гривен (включая оплату за услуги агентства).

Используя для продвижения контекстную рекламу, большинство рекламодателей в Украине отдают предпочтение системе Google Ads. Охват её аудитории по сравнению с Яндексом значительно больше и с этим не поспоришь. Но Директ не стоит недооценивать, а уж тем более отказываться использовать его и вовсе! Рассмотрим результаты, полученные в тематике женской одежды и обуви.

Данные предоставлены за прошлый месяц. Наиболее эффективным источником в увеличении прибыли оказался ретаргетинг с объявлениями, использующими графические изображения. Поисковая и Рекламная Сети Яндекса также показали достаточную эффективность. Впрочем, цифры не дадут себя обмануть:

Доход в Google Analytics: 72 087 гривен. Коэффициент транзакций: 1,06%. Маржа по данным клиента: 25%. ROMI (возврат маркетинговых инвестиций) = ((Доход × Маржа) — Траты клиента) / Траты клиента = ((72 087 гривен × 25%) — 6 280 гривен) / 6 280 гривен = 186%.

А уж ассоциированные транзакции и вовсе не оставили никого равнодушным:

ассоциированных транзакций: 209, доход от них составил 104 405 гривен;

по первому клику: 36, доход составил 15 698 гривен;

по последнему клику: 50, доход составил 21 986 гривен.

Что ж, не упускайте дополнительные возможности в виде данного источника!