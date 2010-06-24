SEO

Как определить главное зеркало сайта
Георгий Рябой
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Если вы предоставляете услугу раскрутки сайта, то определение главного зеркала сайта в поисковых системах — первое, что нужно сделать перед началом работ.

Весь процесс можно поделить на 2 шага:

  1. Определиться под какую поисковую систему будет вестись продвижение.
  2. Проверить какой адрес у сайта в выдаче нужной нам поисковой системы.

Первый шаг

Итак, для начала нужно выяснить, под какую страну будет продвигаться сайт. Обычно у нас 3 варианта: Украина, Россия, США. Приоритетность поисковых систем по странам:

  • Украина — google.com.ua
  • Россия — yandex.ru
  • США — google.com

Для других стран, как правило, используется поисковая система Google, только с нужным регионом страны. Но это все настолько редко, что рассматривать, думаю, не имеет смысла.

Второй шаг

Первый шаг пройден, приступаем ко второму. Определив нужную нам поисковую систему, заходим в нее и делаем следующие запросы: Для Google: site:primer.ru Для Yandex: url:www.primer.ru* | url:primer.ru* И смотрим, какой адрес показывают нам поисковые системы в выдаче (с www или без него).

Живые примеры

1. Возьмем для примера сайт «Агент 007».

  1. Он в зоне com.ua, поэтому продвижение будет под поисковую систему google.com.ua.
  2. Заходим на google.com.ua и пишем следующее:

site:agent-007.com.ua (без пробелов)

Google

И видим, что главная и большинство страниц находятся в Google с www, следовательно, для продвижения выбираем домен www.agent-007.com.ua. ***Специально выбрал спорный пример, так как в основном сайты всегда находятся либо с www либо без него. 2. Для второго варианта возьмем проект Italy.ru, который продвигается под Россию.

  1. Соответственно, в качестве основной поисковой системы выбираем Yandex.ru
  2. Заходим на yandex.ru и указываем в поиске: url:www.italy.ru* | url:italy.ru*

(между «|» с каждой стороны по 1 пробелу) И получаем: 24.06

Все страницы с www, соответственно, для продвижения мы выбираем домен www.italy.ru. Обратите внимание, как поисковая система понимает структуру сайта и подставляет вместо сегмента url анкор меню ведущего на эту страницу.

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раскрутка сайтов зеркало сайта
Георгий Рябой

Главный в Netpeak Journal.
В личном архиве с 2004 года — публикации в газетах и журналах, вычитка книг, несколько сборников, копирайтерские галеры новостных сайтов, должности редактора ленты и администратора форума, букет спецпроектов.

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