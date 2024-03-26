Просування на Etsy: все, що потрібно знати

Просування на Etsy: все, що потрібно знати

У жовтні 2023 року в Україні почала працювати платіжна система Etsy Payments. Тепер українські продавці можуть реєструватися та продавати товари на маркетплейсі Etsy, що відкриває додаткові можливості виходу на міжнародний ринок. В цій статті розповім про особливості платформи, і як просувати на ній товари.

Що таке Etsy

Etsy — популярний глобальний маркетплейс, де користувачі з усього світу продають результати своєї творчості, антикваріат й інші унікальні товари.

Його історія почалася у 2005 році, а вже у 2007 на сайті продали мільйонний товар, і загальна сума покупок склала $4,3 млн. У 2015 році Etsy вийшов на IPO, залучивши $267 млн при капіталізації $3 млрд.

У маркетплейсу є декілька важливих переваг.

Величезна аудиторія потенційних покупців, що цінують унікальність і якість ручної роботи. За даними Statista, на платформі зареєстровано близько 90 млн покупців з 234 країн світу. Це єдиний маркетплейс, повністю присвячений ручній роботі. Простий процес реєстрації та використання, що робить його доступним для продавців з будь-яким рівнем досвіду. У 2024 році Etsy представив інструмент Gift Mode на базі OpenAI GPT-4. Він об’єднує штучний інтелект і людську експертизу для полегшення пошуку ідеальних подарунків.

Які товари продавати на Etsy

Цільова аудиторія Etsy — люди, що цінують унікальність, якість і ручну роботу. За даними SimilarWeb, третина відвідувачів Etsy віком від 25 до 34 років.

Перелічу найпопулярніші категорії на маркетплейсі.

Home & Living: товари для дому та кухні, килими, освітлення, декор стін і меблі. За даними Backlinko, на цю категорію припадає $3,2 млрд щорічних продажів. Jewelry: обручки, сережки, браслети і прикраси ручної роботи. Craft Supplies & Tools: картини, статуетки, аксесуари й предмети декоративного мистецтва. Clothing: одяг, взуття й аксесуари.

Щоб успішно продавати на Etsy, важливо розуміти потреби й уподобання аудиторії. Для цього проаналізуйте декілька моментів.

1. Попит і рівень конкуренції на Etsy. Маркетплейс рекомендує інструменти для пошуку популярних товарів у категоріях, аналізу ключових слів, трендів продажів та якості оптимізації лістингів: Marmalead, Erank, EtsyHunt тощо.

2. Соціальні мережі. Etsy має активну спільноту в Instagram, де можна стежити за трендами та тенденціями, постами продавців і покупців.

3. Відгуки покупців. Їхній аналіз допоможе зрозуміти, що користувачі цінують у виробах і як їх покращити.

Відгук про невідповідність розміру реального товару і фотографії

Конкуренція на Etsy

В популярних категоріях виділитися непросто. За даними Statista, на платформі зареєстровано близько 7 млн продавців. Поділюся стратегіями, як це зробити.

Продавайте унікальні товари, які важко знайти в іншому місці. До прикладу, запропонуйте покупцям варіанти кастомізації товарів: вигравіювати на кухонній дошці бабусин рецепт, написати ім’я домашнього улюбленця на будці тощо. Створюйте якісні фотографії. Вони впливають на рішення про покупку. Дивуйте клієнтів подарунками й пропозиціями. Вони стимулюють залишати відгуки про магазин. Надавайте відмінний сервіс. Позитивний досвід покупок підвищує ймовірність повернення клієнтів

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Як створити магазин на Etsy: покрокова інструкція

Крок 1. Створення бренду та вибір назви для магазину

Перед запуском важливо створити бренд — сукупність елементів, які допомагають покупцям розпізнавати бізнес: назву, логотип, візуальний стиль (банери для магазину) тощо. Бренд має бути:

унікальним, щоб виділятися серед інших продавців;

послідовним у всіх маркетингових матеріалах;

легко впізнаваним покупцями.

Приклад успішного бренду — Gibsongirldress

Особливу увагу приділіть назві магазину, адже її першою побачать потенційні покупці. При виборі враховуйте декілька моментів.

Переконайтеся, що вона ще не зареєстрована. Для цього сформуйте лінк https://www.etsy.com/shop/BrandName, де замість BrandName — назва магазину. Якщо при завантаженні такого лінку видасть помилку, назву можна використовувати. Вона повинна бути короткою і легко запам’ятовуватися. Має описувати бізнес або продукти, які продає магазин. Максимальна довжина — 20 символів без пробілів.

Приклад короткої й вдалої назви — BusyPuzzle

Крок 2. Реєстрація акаунту продавця на Etsy

Щоб розпочати реєстрацію на Etsy, необхідно мати активний та верифікований обліковий запис в платіжній системі Payoneer.

1. Зайдіть на сайт Etsy та зареєструйтесь як покупець через кнопку Register.

2. Підтвердіть email через кнопку в листі, який відправить Etsy після реєстрації.

3. В меню профілю продавця натисніть на Sell on Etsy.

4. Оберіть Україну серед країн та залиште англійську мову та долари США як основну валюту.

5. Вкажіть унікальну назву магазину. Його можна змінити пізніше.

6. Створіть перший лістинг, додавши фото, заголовок та опис товару. Цей етап максимально спрощений завдяки підказкам Etsy.

7. Вкажіть локацію банку та підключіть існуючий акаунт у Payoneer. Після підтвердженння реєстрації в Etsy Payments, покупцям стануть доступні всі способи оплати.

8. Введіть дані платіжної карти, з якої плануєте оплачувати комісії Etsy. На початку маркетплейс зніме невелику суму для верифікації, тому рекомендую мати її на рахунку.

9. Надайте свою адресу, яку є можливість підтвердити випискою з банку чи рахунком на комунальні платежі. Вона повинна точно співпадати з адресою, вказаною в Payoneer.

10. Встановіть двофакторну авторизацію для захисту профілю.

11. Натисніть Відкрити магазин і готово!

Порада. Після реєстрації не забудьте скопіювати список кодів Backup codes. Вони стануть в нагоді при відновленні паролю до акаунту чи тоді, коли не буде можливості отримати код в SMS на телефон.

Крок 3. Створення візуального контенту

Окрім візуального стилю вашого магазину, важливо зробити якісні фотографії продуктів. Під час процесу їхнього створення дотримуйтесь декількох порад.

Продумайте композицію фотографій. Створіть фото в інтер’єрі, на моделі та разом з іншими аксесуарами. Зробіть відцентровані й віддалені знімки, щоб при масштабуванні зображення не обрізались. Використовуйте професійний фон і хороше освітлення, які допоможуть фотографіям виглядати професійно. Відфотографуйте декілька ракурсів, щоб покупці побачили товари з усіх сторін.

Приклад магазину з професійними фотографіями — KharkivForge

Крім фотографій, використовуйте інші види візуального контенту.

1. Інфографіку, щоб проілюструвати інформацію про продукт: матеріали, інструкції з догляду тощо.

2. Таблиці розмірів, щоб допомогти покупцям підібрати правильний товар.

3. Порівняння різних варіантів продуктів чи показ їхніх відмінностей від конкурентів.

4. Відео використання продукту в дії або демонстрація його створення, щоб користувачі змогли зазирнути за лаштунки магазину.

Крок 4. Створення лістингів та описів продуктів

Лістинги — сторінки з інформацією про продукти в магазині Etsy. Ось декілька порад для їхнього створення.

Використовуйте короткі й інформативні назви продуктів, щоб покупці могли легко їх знайти в результатах пошуку. Додайте раніше створені фотографії. Зробіть чіткий і детальний опис продукту, що включає унікальні особливості виробу: розмір, матеріал, колір тощо.

При створенні описів:

зацікавте покупців з перших рядків — текст має бути чітким та містити основні ключові слова;

— текст має бути чітким та містити основні ключові слова; додайте інформацію про переваги продукту;

інформацію про продукту; розмістіть лінки на популярні лістинги , категорії чи купони вашого магазину;

, категорії чи купони вашого магазину; заохочуйте покупців до дії: додати продукт до кошика, замовити товар зараз тощо.

Крок 5. Ціноутворення

Правильна ціна — важливий фактор успіху на Etsy. Якщо встановити занадто високу, покупці не купуватимуть товари. Якщо занизьку — втратите прибуток. Перелічу основні стратегії ціноутворення.

За ціною конкурентів. Найпростіша стратегія, що не дає конкурентної переваги. За вартістю. Ціна, що покриває витрати та забезпечує бажаний прибуток. За ціною переваги. Ціна вища, ніж у конкурентів, але пропонує додаткову перевагу чи послугу.

Вироби магазину Plum and Posey мають вищу ціну, але у кожної прикраси є розшифровка її особливого значення. Продавець позиціює їх як «Jewelry with meaning» («Прикраси зі змістом»).

Крок 6. Використання акцій і пропозицій

Ось кілька порад для стимулювання продажів.

1. Запропонуйте значні знижки, наприклад, -40% чи -60%. Люди схильні купувати, коли бачать можливість зекономити.

2. Обмежте час дії акції або пропозиції. Вкажіть, що залишилося лише три товари чи що до кінця акції два дні. Це створить відчуття терміновості і спонукає покупців до дії.

3. Просувайте акцію або пропозицію. Створіть промокупон і поділіться ним в соціальних мережах, на своєму сайті та в лістингах інших продуктів.

Порада. Лістинги з акціями потрапляють у спеціальний фільтр On sale на сайті, що збільшує трафік в магазин. Тому встановлюйте знижки на постійній основі, змінюючи лише розмір і період дії.

Крок 7. Налаштування шаблонів доставки

Вони дозволять встановити ціни й визначити спосіб відправки продуктів. Також правильні шаблони допоможуть:

утримати покупців від відмови купувати через високі витрати на доставку;

створити позитивний досвід покупок для клієнтів.

Приклад списку шаблонів доставки одного з магазинів на Etsy

Щоб шаблони доставки були привабливими та ефективними, дотримуйтеся кількох порад.

Зробіть окремі шаблони під кожну категорію продуктів. Надалі це спростить редагування Processing time (часу підготовки замовлення), вартості та строків доставки. Увімкніть стандартну доставку й експрес доставку. Враховуйте, де живуть потенційні покупці, щоб визначити найзручніший спосіб доставки і встановити знижки для замовлень з певних країн і регіонів. Підключіть безплатну доставку US Free Guarantee Shipping, що збільшить трафік і замовлення із США. Встановіть Processing time 1 day чи 1-3 days, що дозволить лістингам показуватися за фільтром Ready to ship in.

SEO на Etsy: як підвищити видимість магазину для покупців

SEO — важливий аспект просування на Etsy. Правильна оптимізація лістингів підвищує видимість магазину в результатах пошуку.

На рівні магазину варто додати унікальні SEO-назви для власне магазину, секцій з товарами, анонсу та сторінки About Us. Це допоможе:

пошуковій системі Etsy краще розуміти й індексувати контент;

користувачам швидше знайти необхідне.

Після цього потрібно почергово оптимізувати кожен лістинг. Щоб вони були видимішими в результатах пошуку, в назви й описи варто додати теги — слова та фрази з ключовими словами, які користувачі використовують для пошуку подібних продуктів.

Приклад релевантних тегів для продажу настінних поличок для котів

Способи моніторингу релевантних тегів

1. Пошук на Etsy. Подивіться на ключові слова, що випадають в пошуковому рядку.

2. Аналіз лістингів конкурентів. Знайдіть схожі лістинги Bestsellers у пошуковій видачі за головним ключовим запитом і проаналізуйте їх.

3. Використання інструментів дослідження ключових слів на кшталт eRank, Marmalead та EtsyHunt. Вони допомагають знайти релевантні ключі й оцінити їхню частоту використання, популярність та рівень конкуренції.

Поради щодо SEO-оптимізації лістингів

1. Не зловживайте тегами в кожному реченні.

2. Використовуйте ключові слова, які органічно вписуються в текст.

3. Розмістіть головні ключі на початку Title, в перших рядках Description і в блоці Tags.

4. Обирайте теги з високим обсягом пошуку — це означає, що багато покупців використовують запити з ним.

5. У тегів має бути низька конкуренція — за ними простіше потрапити на перші сторінки пошукової видачі.

6. Не включайте в семантичне ядро лістингів теги з назвами чужих брендів, оскільки це є порушенням авторських прав. За це лістинги можуть деактивувати або навіть заблокувати магазин.

7. Щоб зрозуміти ефективність SEO-стратегій, регулярно моніторте ключові слова, що приводять трафік на лістинги. Корисні інструменти: Alura, eRank, EtsyHunt.

Etsy Ads: як просувати магазин на маркетплейсі через внутрішню рекламу

У внутрішньої реклами Etsy Ads є низка переваг. Вона допомагає:

швидко запустити перші продажі в новоствореному магазині, у порівнянні із SEO;

в новоствореному магазині, у порівнянні із SEO; показувати лістинги вище в результатах пошуку Etsy;

залучити трафік в магазин ;

; закріпити репутацію на Etsy і підвищити впізнаваність бренду.

Мета Etsy Ads — збільшити продажі, охопивши ширшу аудиторію та показуючи продукти людям, які вже в них зацікавлені.

Приклад рекламних оголошень на маркетплейсі

Кейс. Спеціалісти Netpeak допомагали налаштовувати рекламну кампанію Etsy Ads одному з магазинів. Бюджет складав $100 на день, просували 116 лістингів. За період рекламної кампанії витратили $722. Результати: 166 200 переглядів;

2 440 кліків на лістинги;

36 замовлень;

$6 827 доходу. Позитивні моменти CTR (коефіцієнт кліків) 1,46%. Для Etsy Ads — хороший результат. CVR (коефіцієнт конверсії) 1,47%. Свідчить про ефективність лістингів у перетворенні кліків на замовлення. ROAS (рентабельність витрат на рекламу) 9,44. Магазин отримує $9,44 за кожен витрачений на рекламу $1.

Порада. Успішна рекламна кампанія вимагає моніторингу та регулярного аналізу ефективності, що дозволяє оптимізувати її для кращої роботи.

Маркетингові інструменти Etsy як додаткові можливості просування

Перелічу додаткові інструменти Etsy, які підвищують видимість і збільшують кількість продажів.

Etsy Plus

Еtsy Plus — платна підписка, що дозволяє налаштувати додаткове оформлення магазину й отримати щомісячний кредит на просування. Коштує $10 на місяць.

Вітрина магазину beStylishWood без підписки Etsy Plus:

Вітрина магазину CustomCraftUA з підпискою — є додаткові банери для виділених категорій Featured Items:



Sales and discounts

Функція Sales and discounts на Etsy дозволяє магазинам:

встановлювати знижки на один або декілька лістингів;

автоматично відправляти промокоди покупцям;

залучати нових клієнтів і отримувати їхню лояльність;

збільшувати частоту замовлень.

Щоб знайти інструмент, перейдіть на Etsy Seller Dashboard > Marketing > Sales and discounts. Щоб створити знижки, натисніть Run a sale, щоб промокоди — Create a promo code.

Make an Offer

Підключення Make an Offer дозволяє взаємодіяти з покупцями та робити їм персональні пропозиції. Як це працює?

1. Активуєте функцію Make an Offer для окремих товарів або всього магазину.

2. Покупець бачить на оголошенні кнопку Make an Offer і вводить суму, яку готовий заплатити.

3. Ви отримуєте повідомлення про пропозицію. Можете її прийняти, відхилити або зробити зустрічну.

Поради Максимальна знижка має відповідати ціновій політиці магазину. Швидко відповідайте покупцям під час розгляду пропозиції. Крім ціни враховуйте історію покупця.

Share & Save

Увімкнувши інструмент, отримаєте унікальні посилання, які дозволять залучити клієнтів й економити на комісіях. Поділіться цими лінками в соцмережах і, після кожного успішного замовлення, отримуватимете 4% повернення на рахунок Etsy.

Щоб його використати, перейдіть на Etsy Seller Dashboard > Marketing > Share & Save. Далі скопіюйте посилання на магазин, натиснувши на Copy, чи сформуйте посилання на окремий лістинг через Share a listing.

Offsite Ads

Offsite Ads — відмінний спосіб залучення нових клієнтів і розширення аудиторії магазину із зовнішніх ресурсів. Дозволяє розміщувати рекламу товарів на платформах на кшталт Google, Facebook та Instagram.

Замовлення, що надходять завдяки Offsite Ads, підлягають додатковій комісії, яка розраховується на основі загального доходу магазину Etsy за попередні 365 днів:

дохід магазину < $10 000 — комісія складає 15% від суми продажу, до застосування стандартної комісії Etsy за трансакцію;

— комісія складає 15% від суми продажу, до застосування стандартної комісії Etsy за трансакцію; дохід магазину ≥ $10 000 — отримуєте знижку, сплачуючи лише 12% комісії за Offsite Ads.

Сума комісії ніколи не перевищить $100 за одне замовлення, незалежно від його загальної вартості.

Кейс. Спеціалісти Netpeak допомагали з налаштуванням лістингів для рекламної кампанії Offsite Ads одному з магазинів. Витрати на рекламу Offsite Ads склали $2,125. Результати: 24 183 кліки;

46 замовлень;

$17 904 прибутку. Інші показники CVR (коефіцієнт конверсії) — 0,19%. Це свідчить, що лістинги потребують оптимізації. ROAS (показник рентабельності) — 8,42. Це хороший результат.

Щоб дізнатися більше щодо просування на маркетплейсах, читайте статтю Як просувати товари на Amazon — все, що потрібно знати.

Висновки