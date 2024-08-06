Що таке липкість сайту, та Як її виміряти

Що таке липкість сайту, та Як її виміряти

Stickiness (з англ. липкість, лояльність сайту) — це показник, що характеризує здатність вебресурсу утримувати користувачів, стимулюючи їх до повторних відвідувань та взаємодій. Його відслідковування допомагає підвищувати конверсії, покращувати результати SEO та збільшувати прибутковість.

У статті я розгляну переваги липких сайтів, ключові фактори, що впливають на лояльність клієнтів, способи підвищення липкості та методи її вимірювання.

Що таке stickiness, липкість або лояльність сайту

Stickiness — це параметр, що свідчить про ефективність сайту в утриманні уваги відвідувачів і здатність забезпечити їм корисний та цікавий контент. Висока липкість сайту сприяє створенню стабільної аудиторії, підвищенню рівня залученості та оптимізації маркетингових цілей. Зокрема, вона надає такі переваги:

Підвищення лояльності клієнтів. Липкий сайт сприяє формуванню постійної аудиторії, що повертається за новим контентом чи продуктами, створюючи стабільну клієнтську базу. Збільшення конверсій. Користувачі, які проводять більше часу на сайті, мають більшу ймовірність здійснити цільові дії, такі як покупки або підписки. Покращення брендової впізнаваності. Регулярна взаємодія з сайтом підвищує обізнаність про бренд, сприяючи його позитивному сприйняттю. Зменшення витрат на залучення нових клієнтів. Утримання наявних користувачів дешевше, ніж постійне залучення нових, тому липкий сайт допомагає знизити маркетингові витрати. Підвищення ефективності контент-маркетингу. Лояльні відвідувачі активніше взаємодіють з контентом, що підвищує його ефективність та розширює охоплення аудиторії. Покращення аналітики та прийняття рішень. Липкий сайт за рахунок великої кількості відвідувачів надає більше інформації про них, на основі якої можна ефективніше вивчати аудиторію, будувати маркетингові активності та стратегії.

Ключові фактори, що впливають на липкість сайту

1. Якість контенту

Релевантний, цікавий і корисний контент утримує користувачів, стимулюючи їх повертатися. Це підвищує рівень залученості та збільшує тривалість перебування на сайті.

Приклад: Новинний сайт, який постійно оновлює новини та публікує глибокі аналітичні матеріали, залучатиме відвідувачів частіше і на довший час.

2. Зручність навігації

Інтуїтивно зрозуміла структура сайту (user-friendly interface) полегшує доступ до необхідної інформації. Це підвищує ймовірність, що користувачі проведуть більше часу на сайті, досліджуючи інші розділи та контент.

Приклад: Інтернет-магазин із добре організованими категоріями товарів, чіткими фільтрами та зручними інструментами пошуку дозволить покупцям швидко знаходити потрібні продукти, що стимулює їхнє повернення.

3. Швидкість завантаження сторінок

Зменшення часу очікування сприяє покращенню користувацького досвіду. Відвідувачі схильні залишати сайти, які завантажуються повільно.

Приклад: Блог, що використовує прискорені мобільні сторінки (AMP), забезпечить швидке завантаження контенту на мобільних пристроях. Це підвищить задоволення читачів і їхнє бажання повертатися.

4. Мобільна адаптивність

Зростання кількості користувачів мобільних пристроїв робить адаптивний дизайн сайту необхідністю. Сайт, що добре відображається та функціонує на смартфонах і планшетах, стимулює повернення відвідувачів.

Приклад: Онлайн-видання, яке адаптувало свій дизайн для мобільних пристроїв, дозволяє зручно читати статті на смартфонах. Це підвищує залученість читачів на сайт.

5. Інтерактивність

Включення інтерактивних елементів, таких як коментарі, опитування, форуми та можливості для спілкування сприяє активній участі відвідувачів і створює відчуття спільноти.

Приклад: Освітній сайт, що пропонує тести, відеоуроки з можливістю коментування та обговорення, стимулює студентів активно взаємодіяти з контентом та повертатися для участі у нових обговореннях.

6. Персоналізація контенту

Персоналізовані рекомендації та контент на основі попередніх дій користувачів роблять досвід більш релевантним і цікавим. Люди частіше повертаються на сайти, які пропонують їм індивідуальний підхід.

Приклад: Стрімінговий сервіс, що рекомендує фільми та серіали на основі переглядів клієнта, створює персоналізований досвід.

7. Відгуки

Відгуки та соціальні взаємодії, наприклад, кількість підписників, вподобайки, підвищують довіру до сайту. Люди схильні більше довіряти сторінці, що має позитивні відгуки та активну спільноту.

Приклад: Платформа для онлайн-покупок, яка показує відгуки та рейтинги товарів, допомагає новим відвідувачам приймати рішення про покупку, стимулюючи їх до повторних відвідувань.

8. Регулярні оновлення

Часте оновлення контенту утримує інтерес користувачів і спонукає їх повертатися на сайт для перевірки новин.

Приклад: Блог про технології, який щодня публікує новини та аналітику про новітні гаджети та технологічні розробки, залучає аудиторію, котра бажає бути в курсі останніх новинок.

Як зробити сайт липким

Проведіть ретельний аналіз поточного стану вебресурсу. Зрозумійте потреби аудиторії та визначте ключові цілі. Після цього переходьте до конкретних заходів, які допоможуть підвищити лояльність користувачів та утримувати їх на сайті.

Створіть логічну, зрозумілу та легко доступну навігацію. Організуйте меню так, щоб відвідувачі могли швидко знайти необхідну інформацію. Використовуйте випадаючі меню для категорій та підкатегорій. Розмістіть пошуковий рядок на видному місці. Зробіть внутрішні посилання, щоб направити відвідувачів до пов’язаних статей чи продуктів. Включайте посилання на інші статті або розділи сайту в тексті. Додавайте блоки «Схожі статті» або «Рекомендовані продукти» під основним контентом.

Пропонуйте додатковий контент, що може бути цікавим аудиторії, на основі того, що вона вже переглянула. Для цього використовуйте віджети з пов’язаним читанням на бічних панелях або в кінці статей, створюйте серії статей з логічним продовженням теми.

Розробіть ключові сторінки, які будуть основними точками входу. Оптимізуйте сторінки з найбільш популярним або важливим контентом. Створіть привабливі цільові сторінки для рекламних кампаній. Аналізуйте сайти конкурентів, щоб зрозуміти, які елементи залучають користувачів і як можна поліпшити власний сайт. Вивчайте структуру, контент та інтерактивні елементи конкурентів. Використовуйте найкращі практики та адаптуйте їх під свій сайт. Запропонуйте відвідувачам спілкуватися та обмінюватися досвідом на сайті. Додайте форуми, коментарі або чати. Організуйте конкурси та заходи для залучення. Надавайте персоналізований контент та рекомендації, виходячи з поведінки аудиторії та інтересів. Використовуйте дані про перегляди та покупки для створення персоналізованих пропозицій. Впроваджуйте технології машинного навчання для покращення рекомендацій. Використовуйте інструменти вебаналітики для вимірювання залученості та утримання. Відстежуйте показники, такі як тривалість сесій, кількість переглянутих сторінок і повернення відвідувачів. Аналізуйте дані, щоб виявити слабкі місця та покращувати користувацький досвід.

Як виміряти липкість сайту

Для вимірювання липкості сайту підійдуть метрики залучення користувачів . Ви можете обрати ті, що вимірює система аналітики, або ж вивести власні та працювати з ними. Це можуть бути:

показник відмов (Bounce Rate);

середня тривалість сесії (Average Session Duration);

кількість сторінок за сесію (Pages per Session);

кількість користувачів, що повернулися (Returning users);

частота відвідувань (Visit Frequency);

середній час на сторінці (Average Time on Page);

коефіцієнт переходів (Click-Through Rate, CTR).

Використовувати інструменти для відстежування поведінки відвідувачів вашого сайту, на кшталт GA4 чи Hotjar.

Приклади липких сайтів, та що робить їх такими

YouTube. Його основні липкі інструменти:

Персоналізовані рекомендації — алгоритм, який пропонує відео на основі переглядів відвідувачів.

Автовідтворення — відео запускаються одне за одним, що утримує користувачів довше.

Коментарі та спільнота — люди можуть залишати коментарі та взаємодіяти один з одним.

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Facebook. Забезпечує утримання і повернення користувачів завдяки:

Персоналізованій стрічці новин, контенту від друзів та сторінок, що цікавлять відвідувачів. Сповіщенням, постійним оновленням про активність друзів та сторінок.

Групам та подіям. Люди можуть приєднуватися до груп за інтересами та брати участь у подіях, що підвищує залученість.

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Amazon, як торговельний майданчик використовує:

Персоналізовані рекомендації, пропозиції товарів на основі попередніх покупок та переглядів. Відгуки та рейтинги, соціальні докази, що допомагають приймати рішення про покупку.

Prime Membership, програма лояльності з безплатною доставкою та доступом до ексклюзивного контенту.

Дізнайтеся як просувати товари на Amazon.

Netflix має свій липкий арсенал:

Алгоритми рекомендацій — підбір фільмів та серіалів на основі переглядів. Автоматичне відтворення — серії серіалів автоматично запускаються одна за одною. Оригінальний контент — ексклюзивні шоу та фільми, які не можна знайти на інших платформах.

Соцмережа Reddit використовує:

Систему рейтингів, голосування за пости та коментарі, що підвищує їх видимість. Сабреддіти — тематичні спільноти, де відвідувачі можуть знайти контент за своїми інтересами. Коментарі та дискусії, можливість обговорення тем та взаємодії з іншими користувачами.

Основні інструменти Medium:

Персоналізовані рекомендації, підбір статей на основі попередніх читань та вподобань відвідувача.

Коментарі та реакції, користувачі можуть залишати коментарі та реагувати на статті, створюючи взаємодію.

Висока якість контенту, платформа для публікації статей від відомих авторів та експертів у різних галузях.

Висновки