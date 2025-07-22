Що таке TrueView (YouTube), і як його застосовувати

Що таке TrueView (YouTube), і як його застосовувати

TrueView — це різновид відеореклами, що базується на простій, але потужній концепції: ви платите лише тоді, коли глядач вирішує взаємодіяти з вашою рекламою. Взаємодія зараховується у разі перегляду відео повністю, від 30 секунд або через взаємодію з елементами реклами, наприклад, клік на посилання. Детальніше про принципи роботи та ключові налаштування читайте у цій статті.

Формати YouTube TrueView відеореклами

Для TrueView доступний лише формат оголошень In-Stream, з можливістю пропуску або без неї. Вони відображаються на початку, всередині або наприкінці відео.

Skippable In-Stream Ads

Оголошення з можливістю пропуску відображаються перед основним відео або під час його перегляду. Після перших п’яти секунд користувач може натиснути «Пропустити» і продовжити перегляд основного відео. Рекламодавець сплачує лише коли користувач дивиться рекламу понад 30 секунд або до кінця, якщо ролик коротший.

Мета такого оголошення — залучити увагу та спонукати глядачів до взаємодії з брендом, не змушуючи їх дивитися рекламу примусово. Оскільки глядачі можуть пропустити рекламу, покази відбуваються здебільшого для зацікавленої аудиторії, а рекламодавець платить лише за реальні перегляди.

Non-Skippable In-Stream Ads (TrueView In-Stream без можливості пропуску)

Оголошення без можливості пропуску також з’являються перед або під час перегляду основного контенту. Тривалість такої реклами — до 15 секунд, залежно від платформи та регіону. Глядач змушений переглянути ролик повністю, перш ніж повернутися до основного відео.

Мета цього типу оголошення — забезпечити максимально можливе охоплення користувачів. Перевагою є гарантована кількість показів, оскільки реклама відтворюється повністю перед тим, як користувач зможе перейти до контенту.

Для Non-Skippable In-Stream Ads (TrueView без можливості пропуску) рекламодавець оплачує тисячу показів (CPM / target CPM). Плата списується щоразу, коли ролик повністю (15–20 с) відтворюється перед або під час основного відео, незалежно від подальших дій користувача.

Як підготувати відео для рекламного оголошення

Почніть із вибору ролика, що ефективно передає повідомлення.

Відео має відповідати інтересам цільової аудиторії. Важливо привернути увагу користувача в перші п’ять секунд і ознайомити його з брендом. Реклама повинна чітко передавати основне повідомлення і заклик до дії (CTA), щоб спонукати користувача до подальшої взаємодії.

Для використання в рекламі ролик має розміщуватися на YouTube і мати загальнодоступні налаштування приватності.

Технічні вимоги до відеоматеріалу

Налаштування в рекламному кабінеті Google Ads

Після того, як ви підготували відеоролик відповідно до технічних вимог, переходьте до налаштування реклами. Оголошення TrueView In-Stream відображаються на YouTube, а також на інших сайтах та в застосунках медійної мережі Google. Для налаштування рекламної кампанії в кабінеті Google Ads, увійдіть у свій акаунт і натисніть «+ Нова кампанія».

Щоб створити кампанію TrueView, оберіть ціль «Інформованість про бренд і охоплення».



Далі оберіть тип кампанії «Відео».

Нижче розкриється меню з підтипами кампанії. У ньому оберіть «Відеокампанія для охоплення» і шлях досягнення цілі — «Ефективне охоплення» або «Оголошення In-stream, які не можна пропустити».

Вибір шляху залежить від формату відео: хочете ви використовувати ролик із можливістю пропуску, або без неї. Це також впливає на доступну стратегію призначення ставок:

для оголошень з можливістю пропуску — стратегія «Максимальна ціна за перегляд»;

для оголошень без можливості пропуску — «Цільова ціна за тисячу показів».

Налаштування сегментів аудиторії

Використовуйте дані про свою цільову аудиторію для налаштування таргетингу. Це дасть змогу зробити рекламу максимально релевантною.

Детальніше про налаштування аудиторії по блокам.

Демографічний таргетинг (Demographics) — вибір статі, вікової групи, сімейного статусу, географічного розташування тощо.

Таргетинг за інтересами (Interests & detailed demographics) — націлення реклами на користувачів, які цікавляться певними темами або мають визначені інтереси. Доступний широкий перелік тем у вигляді списку.

Поведінковий таргетинг (Your data) — вибір користувачів на основі їхньої поведінки на платформі та сайті. Наприклад, перегляд попередніх відео, покупки на сайті, відвідування сторінок тощо.

Зверніть увагу, що налаштування можуть поєднуватися оператором «і» та «або» («AND» чи «OR»).





Наприклад, щоб обрати сегмент користувачів 35 років, що заходили на сайт нещодавно, потрібно:

Створити сегмент «Ваші дані — Відвідувачі сайту (останні 30 днів)».

У Audience Manager зібрати Combined segment = Age 35-44 AND цей ремаркетинг-список.

Порядок дій та вибір зв’язків («AND» чи «OR») визначають, чи розширюєте ви охоплення, чи навпаки фільтруєте аудиторію до дуже точного ядра.

Встановлення бюджету

Щоб контролювати витрати й досягати максимальних результатів, налаштуйте бюджет і ставку для кампанії. Можливо встановити денний або загальний бюджет на весь період показу реклами. Для встановлення Campaign Total — загального бюджету на період роботи рекламної кампанії — потрібно вказати термін завершення рекламного оголошення.

Налаштування рекламного оголошення

Насамперед потрібно додати завантажене на YouTube відео, котре ви плануєте використати в оголошенні. Скопіюйте посилання на підготовлений ролик в Youtube і вставте його в поле Your YouTube video.

Ролик автоматично з’явиться у форматі попереднього перегляду (preview).

Далі виберіть формат рекламного оголошення. Тобто використовувати відео, яке глядач має можливість пропустити (Skippable in-stream ad), або без цієї можливості (Non-skippable in-sream ad).

Третій різновид реклами на скриншоті — Bumper-ad, про нього є окрема стаття.

Після вибору формату відкриється меню детального налаштування оголошення. Потрібно заповнити поля:

кінцевої URL-адреси , куди буде спрямовано користувача після взаємодії з рекламою (обов’язкове поле);

, куди буде спрямовано користувача після взаємодії з рекламою (обов’язкове поле); заголовків/описів з короткою інформацією про рекламну пропозицію;

з короткою інформацією про рекламну пропозицію; кнопки заклику до дії (Call-To-Action).

Після завершення усіх вищенаведених налаштувань натисніть на публікацію рекламної кампанії.

Рекомендації щодо використання закликів до дії (CTA)

Кнопка заклику до дії обмежена 10 символами, тому важливо сформувати CTA лаконічно і привабливо. Рекомендую робити заклики:

Чіткими. CTA має спонукати до конкретних дій, таких як перехід на сайт, підписка на канал або перегляд відео. Адаптованими. CTA має збігатися з закликом у відео. Якщо ролик запрошує перейти на сайт, так само має бути написано й на кнопці.

Як аналізувати Youtube TrueView оголошення

YouTube надає детальні звіти про ефективність рекламних кампаній, включно з кількістю переглядів, тривалістю перегляду, CTR (Click-Through Rate) та іншими метриками. Їх можна переглянути на сторінці кампанії в рекламному кабінеті Google Ads. Для цього у верхньому меню оберіть потрібну кампанію та перейти до розділу «Кампанії» (Campaigns).

Тут у вигляді таблиці відображені основні показники кампанії. У правому верхньому куті оберіть часовий проміжок, за який бажаєте переглянути статистику.

Щоб додати більше метрик для аналізу, перейдіть до фільтра «Колонки» (Columns), після чого відкриється меню з усіма показниками.

Позначте потрібні метрики та натисніть «Застосувати» (Apply) — зміни відобразяться у таблиці статистики кампанії.

Якщо ваш рекламний акаунт інтегрований із YouTube-каналом, на якому розміщено відео, ви отримаєте розширену аналітику, що включає дії користувачів (YouTube Earned actions):

лайки;

коментарі;

кількість підписок;

поширення відео.

Щоб під’єднати YouTube-канал до рекламного акаунта, необхідно мати рівень доступу «Адміністратор» (Admin) в акаунті Google Ads. Якщо ви його маєте, перейдіть до вкладки «Менеджер даних» (Data Manager) та знайдіть в списку YouTube.



Канал з’явиться у розділі «Пропозиції» (Suggestions).

Завдяки цим даним ви зможете глибше аналізувати поведінку глядачів, оптимізувати рекламні кампанії та приймати обґрунтовані рішення щодо контент-стратегії.

Ключові показники для аналізу

View Rate — відсоток переглядів відео щодо кількості показів оголошення. Показує, наскільки цікаве відео для глядачів. Чим вищий відсоток перегляду, тим більше користувачів вирішили продовжити перегляд після перших п’яти секунд. Cost per Mille, CPM — середня вартість за кожні 1000 показів оголошення. Дає змогу оцінити, наскільки економічно ефективним є ваш рекламний бюджет щодо охоплення. Cost Per View, CPV — середня вартість одного перегляду відео. Дає змогу зрозуміти, наскільки ефективно використовується бюджет для досягнення переглядів. Views — загальна кількість переглядів відео. Зараховується після того, як користувач подивився щонайменше 30 секунд відео (або всю тривалість, якщо воно коротше). Reach (Охоплення) — кількість унікальних користувачів, які побачили ваше оголошення принаймні один раз. Дає змогу зрозуміти, наскільки широко реклама охопила цільову аудиторію. Frequency (Частота) — середня кількість показів на одного користувача. Допомагає оцінити, як часто ті самі глядачі бачать оголошення і чи не ризикує воно набриднути аудиторії через надмірні покази.

Ефективність відеореклами залежить від ніші, аудиторії та контексту відеоролику. У різних галузях результати можуть сильно варіюватися. Залежно від цілей кампанії та обраного таргетингу, TrueView реклама виступає як креативний інструмент підвищення впізнаваності або слугує механізмом нагадування про бренд. Тому важливо адаптувати стратегію під конкретні цілі вашого бізнесу та особливості аудиторії.

Висновки